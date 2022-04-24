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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області. Місто готове, - Вілкул

вілкул

Російські окупанти в Херсонській області проводять організацію наступально-ударних формувань. Планують наступ на Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку у Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації", - пише голова ОВА міста.

Як відзначив Вілкул, гарнізон міста, військові частини та глибокоешелонована оборона міста готові.

Також читайте: Окупанти обстріляли Кривий Ріг зі "Смерчів", - Вілкул

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+27
Ну до Кривого Рогу ім ще срати і срати кривавим слідом
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24.04.2022 21:23
+20
Дешёвый самопиар Вилкула, хочет одним махом из прорасейского политикана превратиться в украинского политика будущего с дальнейшим доступом к баблу на восстановление страны. Оркам сейчас явно не до Кривого Рога, все события южнее и особенно жарче восточнее, хотя конечно жестокий пример Мариуполя должен мобилизовать ВСЕХ меров ВСЕХ городов Украины
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24.04.2022 21:43
+17
Можна різне говорити про Вілкула, але оборона КР підготована дуже сильно нібито...
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24.04.2022 21:21
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Можна різне говорити про Вілкула, але оборона КР підготована дуже сильно нібито...
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24.04.2022 21:21 Відповісти
Алє Вілкул здаст Крівий Ріг якщо буде можливість.
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24.04.2022 21:32 Відповісти
В спам петушок ОПЗЖ ый❗
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Ну раніше він ніби пропарашинський був, в парашній оппж, але з початком війни ніби нах/й послав всіх своїх колишніх однопартійців.
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24.04.2022 21:42 Відповісти
Оборона подготовлена,вопрос на каком расстоянии Вопы от города?захватить город орки не смогут,задачи такой нет,а вот подойти на расстояние залпа градов попытаются и будут потихоньку раскручивать инфраструктуру.
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25.04.2022 00:03 Відповісти
Пусть не пи...дит.

Нет там плацдарма для наступления орков на Кривой Рог.
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24.04.2022 21:22 Відповісти
Дешёвый самопиар Вилкула, хочет одним махом из прорасейского политикана превратиться в украинского политика будущего с дальнейшим доступом к баблу на восстановление страны. Оркам сейчас явно не до Кривого Рога, все события южнее и особенно жарче восточнее, хотя конечно жестокий пример Мариуполя должен мобилизовать ВСЕХ меров ВСЕХ городов Украины
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24.04.2022 21:43 Відповісти
по идее они еще месяц назад днепр форсировали как бы они градом пуляли до тудова..нашии армии и дивизии в аутизме смотрю в безбайрактаровом
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24.04.2022 21:47 Відповісти
Есть там плацдарм для наступления. Вот они попробовали сунуться в сторону Николаева, понесли серьезные потери. По их старой традиции, будут пробовать наступать в другом направлении. Собственно они постоянно так делают. Так что никакого обмана тут нет.
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25.04.2022 02:10 Відповісти
там оркам роги швидко обламають
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24.04.2022 21:23 Відповісти
Ну до Кривого Рогу ім ще срати і срати кривавим слідом
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24.04.2022 21:23 Відповісти
у границ области стоят
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24.04.2022 21:46 Відповісти
Так.
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24.04.2022 21:58 Відповісти
https://liveuamap.com/?fbclid=IwAR0sjfjSPnYLfzZUFePOYA1Q-5jL2DcKrG7E2tTMNTLl143U47l3tiX75uY
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24.04.2022 22:19 Відповісти
ну взагалі-то в нас по зеленодольску постійно луплять та по апостолову прилітало!подивись по карті де це,а потім про "посрать" мичи
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24.04.2022 22:16 Відповісти
ему с Торонто виднее...
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24.04.2022 23:42 Відповісти
Для чого таке говорити? Самопіар? Чи Заслужений напевно не в курсі що і де готують росіяни.
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24.04.2022 21:25 Відповісти
орки вздовж дніпра просуваються. там їх відкидали раніше але бачу успіх дуже мінливий...
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24.04.2022 21:27 Відповісти
убрали генерала Марченко. Суки зелені.
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24.04.2022 21:32 Відповісти
конечно же и я готов, только я с голой жопой сижу всё это жду (нам простым людям вообще что либо дадут? (что?))...не ну а так то да я готов, очень жаль мне например сдохнуть и не завалить хоть одного окупанта (мне шо какашками в них бросать?)...
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24.04.2022 21:29 Відповісти
Иди в военкомат.
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24.04.2022 21:31 Відповісти
нахрена туда ходить каждый день? сказали - ждите на телефоне. дальше что?
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24.04.2022 21:41 Відповісти
ух ты какой ты проницательный - по секрету я живу в военкомате...и ты может не догоняешь...но не всех даже записывают...это так для справки, я с друзьями до сих пор не расшифровали как военкоматы набирают людей...кто хочет не берут, кто не очень забирают...так что парень не надо бавить на слезу...ну от не надо бо нарвёшься на грубость...
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24.04.2022 22:21 Відповісти
та це ж він вже з окопа пише мукачевського фронта , восьма лінія оборони...
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24.04.2022 22:39 Відповісти
а ты и твои соседи за кого голосовали на выборах?
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25.04.2022 04:58 Відповісти
а ну давай всю схему роскажи , "военком" діваний..
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24.04.2022 22:37 Відповісти
та же херня. от Кривого рога - 70 км. т.е. - считай - ничего. нет нихрена. блок посты на выезде и тероборона без пукалок. полиция ходит с автоматами - тупо кошмарит народ. такое впечатление - что нас просто сдадут.
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24.04.2022 21:40 Відповісти
если вас маринуют, не готовляться по городу укреплений и тд. и тп. валите сразу как начнется. Поверьте человеку с Херсонской обл. где тоже не готовилось нечего и оружие ели дали единицам и то ржавое и по жмене патронов. Ну в общем вы поняли.
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24.04.2022 21:49 Відповісти
далеко ли свалишь, если двое пенсионеров - 82 и 85. один глухой, другой практически не ходит. и как быть? это ******.
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24.04.2022 21:57 Відповісти
в оккупации появляется новая проблема, тем самым старикам перестает приходить пенсия если не получали ее через карту и самое плохое быстро исчезают лекарства с аптек и памперсы для стариков. Я молодой вот, а просто простудиться сейчас боюсь потому что чем лечиться. А старикам то от давления, то от сердца и есть лекарства что каждый день нужно. Ну короче. Если что на всякий случай необходимые лекарства сейчас прикупите, консервы тоже. Я помню в первые дни все разгребли с полок, магазины закрывались. А уже потом кой что начало открываться так дикие очереди, буханка хлеба в руки. Капец в общем. Так что если не будете убегать в случаи чего, то заранее хотя бы по понемногу запасайтесь необходимым. Мы тут думал что вот область граничит с Крымом поэтому по-любому тут защита крепкая и вот так вот получилось. Сейчас как то полегче, начали продавать наверное магазины со складов, люди плюс что-то готовят и продают, ну овощи тоже. А и сигареты тоже. Сейчас продают сигареты 130 грн пачка. Причем барыги продают блоками и все барыги подписаны женскими именами. Вообще все дорогое. Кило сахара было 100 грн не давно. Зато цыгане барыжат и нормально живут припевают. Но Кривой Рог же город президента так что за него будут сражаться.
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25.04.2022 00:21 Відповісти
Так вы ели оружие , потому , что больше было нечего ? Тебе не автомат , а букварь нужен .
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24.04.2022 22:07 Відповісти
сейчас бы в инете осуждать человека за то что он не так написал. "еле-еле" так лучше? успокоились? Всегда найдется такой черт. В инете Карл где с телефона есть т9, а на клавиатуре можно пальцем не попасть и ситуаций много.
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25.04.2022 00:04 Відповісти
Сам в 110 км од Кр.Рога. Живу між КрРогом, Дніпром і Нікополем.
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24.04.2022 21:58 Відповісти
Невже, вілкул? Ну если чо веди их в карьер там стоко места! Слабо надеюсь, но вдруг ?
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24.04.2022 21:29 Відповісти
Этот криворогий кацапофил вдруг переобулся и стал защитником❗💥Этого ****** нужно повесить💥
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24.04.2022 21:30 Відповісти
А вилкул разве глава ОВА, а не мэр? Зюзя назначил рыга в ОВА???
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24.04.2022 21:32 Відповісти
І хто ж таки розмінував Чонгар?
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Хм...схоже це була програма реінтеграції окупованих територій.

Разом з командою ми перетворювали їх в державні політики і конкретні проекти. Я хочу подякувати Президенту України Володимиру Зеленському - за довіру, Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю і членам Уряду - за підтримку і командну роботу, Українському Парламенту - за співпрацю і підтримку, адже ми багато зробили спільно. Особливо - профільним для Мінреінтеграції комітетам, які очолюють Дмитро Лубінець, Галина Третьякова і Микита Потураєв. Та усім колегам, з якими ми плідно працювали і по лінії Уряду. І на переговорних майданчиках, де ми спільно захищали інтереси країни
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24.04.2022 21:47 Відповісти
може у Вас є якаь більш-менш офіційна інформація про розмінування. Я планував подати заяву про злочин щоб було в ЄДРДР, але крім "жовтної преси" та коментів на формуах/соцмережах нічого не знайшов.
доречі коли вивчав цю тему на початку березня про замінування теж жодної інформації
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25.04.2022 13:41 Відповісти
Вилкул это вообще отдельная тема и редкий пример как можно в конце концов стать на сторону настоящей Украины. Удивительно но факт
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24.04.2022 21:34 Відповісти
тьху...тьху...
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24.04.2022 21:35 Відповісти
Эмм, Кривой Рог?
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24.04.2022 21:35 Відповісти
а чим не варіант? Там же вони тягла ще не отримували, сам Великий і могутній Чучхе велів виправити цю несправедливість
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24.04.2022 21:46 Відповісти
Сам факт того, что свинота даже теоретически может создавать угрозу Кривому Рогу не внушает оптимизма. Надеюсь, такие заявления это какой-то хитрый план.
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24.04.2022 22:04 Відповісти
три тижня тому до Миколаєва теж артой і градами не діставали...
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24.04.2022 22:43 Відповісти
Ви,про емм а . Щось подумалося
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25.04.2022 02:54 Відповісти
Можна навпаки , москаля втопити в какашках і тоді він здохне на 100 відсотків
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24.04.2022 21:44 Відповісти
Скільки ж тут псевдосуперпатриотчних героїв тупеньких пасеться з диванів...
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24.04.2022 21:45 Відповісти
вопрос каким образом там же днепр и водохранилище....
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24.04.2022 21:46 Відповісти
Ему лично ***** позвонил и доложил? К чему ты там готово, выродок опзжшный?
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24.04.2022 21:46 Відповісти
Так а Точкою-У по Антонівському мосту *******? Від Миколаїва до Херсона 60 км.
І все угрупування орків у Херсоні залишиться без логістики! Ні?
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Тогда уже и по плотине Каховской гэс
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24.04.2022 23:57 Відповісти
Есть ещё ЖД мост на Олешки
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25.04.2022 04:13 Відповісти
Я не розумію взагалі, що відбувається🤷🏻в Києві зброю роздавали всім охочим а людям з півдня і сходу зась? Чому так повільно проходить мобілізація?
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24.04.2022 21:56 Відповісти
тому-що выбрали власть за мiр в очах - чего теперь жалуетесь? вас же предупреждали много лет
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25.04.2022 05:03 Відповісти
"...неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії."
"... коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. "
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24.04.2022 21:57 Відповісти
Схоже - кацапня так і не навчилась воювати . . Не досягши успіху в одній військовій операції , хочуть влізти в ще одну .! Дебіли бл..дь . Київ , їх так нічому і не навчив . Ну і - слава Всевишньому .
Але з іншої сторони , це може бути і відволікаючим маневром , з метою - відтягти частину ЗСУ , від Донбасу .
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24.04.2022 21:58 Відповісти
Резниченко должен подготовить теробороны срочно
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24.04.2022 21:58 Відповісти
Вы путаете ТрО и ДФТГ. Казалось бы попадают под один Закон, но в реальной жизни это разные подразделения. И задачи разные и подготовлены далеко не одинаково. Существует еще проблема с подчинением. ТрО - в подчинении сухопутки. ДФТГ (покемоны) - зачастую игнорируют все кроме приказов местных глав администрации (пока и тем и другим доходчиво не объяснят, что цель у нас одна).... Хотя с некоторыми очень тесно сотрудничаем и помогаем - прекрасно знают местность и выдвигают шикарные и действенные идеи.
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24.04.2022 22:31 Відповісти
Невозможно смотреть на єту прорашистскую очкастую морду.
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24.04.2022 22:04 Відповісти
саме цікаве,що місто дійсно готове!але це гівно захищає не Україну,а свої активи і головніше що... активи ахмєткі
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24.04.2022 22:12 Відповісти
А у Ахметки сейчас интересы очень совпадают с украинскими Азовсталь он уже потерял, помоему не только ее. Так что самосознание у него сейчас очень проукраинское...
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25.04.2022 02:20 Відповісти
Як можна обрати жопоблоківця Вілкулоїда головою в Кривому? Матюкатися сьогодні не буду.
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24.04.2022 22:21 Відповісти
ЕГО НИ КТО НЕ ВЫБИРАЛ.....!!!!!!!
Клан Виркулов сперва Павлова( мера бывшего ) и его его братьев перебили.....
А зетем себя опять на трон усадили.......
В Кривом Роге за 30 лет правили только два бандитских клана : ЛЮБОНЕНКО и ВИРКУЛЫ
>>>>>>>>>>>>>>
обоих - "казнить, нельзя помиловать" .......камуняки и https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvvrZmoeuG-d1sUS6v4EtcVbt4r-A:1650830890043&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi95KOmwK33AhWYHuwKHdI6DacQkeECKAB6BAgCEDc коллаборационисты
еще те......Веры нет к ним вообще....Кривбасс сольют в раз.....Вот уроды....
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24.04.2022 23:13 Відповісти
Нужно уничтожить Крымский мост и идти в наступление на Крым!
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24.04.2022 23:00 Відповісти
По уничтоженному мосту?
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25.04.2022 00:00 Відповісти
Нет, через крымский перешеек, который зелёные ублюдки разминировали в 2021 году и по которому в Херсон россияне зашли совершенно беспрепятственно.
Что это было, предательство или глупость этих ублюдков, уже значения не имеет.
В Крым можно зайти теперь только после освобождения Херсонской области.
Спасибо зелёным гениям, а заодно и их избирателям, приведших этих уродов во власть.
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25.04.2022 00:49 Відповісти
Все понимают, что Украина - останется Украиной, к примеру оккупировали Херсон, Херсон - есть и будет Украина, как бы там гбшникам не хотелось. Украинцы ненавидят эту орду, этих пидаров, которые насилуют, убивают, разрушают
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24.04.2022 23:16 Відповісти
Конечно, даже если Львов оккупируют - то Украина останется Украиной... подумаешь куйня какая ..
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24.04.2022 23:47 Відповісти
Цей сепарок хліб/сіль вже приготував напевно.
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24.04.2022 23:21 Відповісти
не паникуйте заздалегідь -Арестович вчора анонсував великий контрнаступ..
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24.04.2022 23:28 Відповісти
Вы верите Люсе?
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25.04.2022 00:52 Відповісти
Залужний же попередив блохерів не патякати.
Ті йолопи вже Херсон звільнили.
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25.04.2022 08:47 Відповісти
Сегодня наши сообщили, что на херсонском направлении взяли под контроль 8 населенных пунктов. И тут заявление Вилкула, что россия организовала кулак для атаки Кривого рога. Чтобы взять К рог нужна группировка хотя бы 80-100 тыс. Откуда на юге нарисовалась такая толпа, если на Донбасс стягивают всевозможные российские резервы. Похоже на то, что Вилкул пытается набыть себе цену. Поживем увидим.
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24.04.2022 23:29 Відповісти
Я знаю, що таке Кривий Ріг

Це БРОНЯ!!!!
Весь орко-недобиток "ляже" не ввійшовши до Кривбасу!!!!!

Я спокійний, тому що там , в полон брати не будуть.

Ліквідація, за 50 км до міста
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24.04.2022 23:32 Відповісти
 
 