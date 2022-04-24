Українські учасники міжнародного марафону у Відні зібрали 24 тис. євро на підтримку України. ФОТО

Українці взяли участь у міжнародному марафоні у Відні. Суму, зібрану в результаті благодійної акції на підтримку України, передали організації Nachbar in Not

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександра Саєнко, амбасадорка Vienna City Marathon від України, засновниця фестивалю української культури у Відні і одноіменного клубу любителів бігу, зазначила, що через війну багато учасників приїхати не змогли: з понад 160 зареєстрованих взяли участь близько 70. Проте Україна була цьогоріч у фокусі уваги ЗМІ, які висвітлювали Віденський марафон.

На пресконференцію-анонс марафону Олександру Саєнко було запрошено як основну спікерку. Одна з наймасовіших газет Heute опублікувала напередодні статтю "Марафон у Відні, війна на Батьківщині". Інтерес до української трагедії не згасає, і редактор спортивної рубрики прийшов також на фініш, щоб розпитати українських учасників про враження від цьогорічного марафону.

На прохання Олександри на її футболці амбасадорки надрукували хештег #StandWithUkraine, а під час передачі чеку у понад 24 тис. євро, зібраних на підтримку України, на екрані продемонстрували кліп Pink Floyd на пісню "Ой, у лузі червона калина".

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Крім заклику до підтримки України, метою бігунів UStream була демонстрація сили духу українців, а графічна адаптація тризуба на клубних футболках, створений для клубу відомим українським дизайнером Олексієм Чекалем, покликана підкреслити динаміку та трагізм сьогодення і перегукується з дизайном емблеми УПА.

"Ми пишаємось тим, що українці, і щорічно з радістю представляємо нашу країну на Vienna City Marathon".

Слід зазначити, що марафон у Відні відбувся без участі представників РФ і Білорусі.

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