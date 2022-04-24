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Українські учасники міжнародного марафону у Відні зібрали 24 тис. євро на підтримку України. ФОТО

Українці взяли участь у міжнародному марафоні у Відні. Суму, зібрану в результаті благодійної акції на підтримку України, передали організації Nachbar in Not

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські учасники міжнародного марафону у Відні зібрали 24 тис. євро на підтримку України 01

Олександра Саєнко, амбасадорка Vienna City Marathon від України, засновниця фестивалю української культури у Відні і одноіменного клубу любителів бігу, зазначила, що через війну багато учасників приїхати не змогли: з понад 160 зареєстрованих взяли участь близько 70. Проте Україна була цьогоріч у фокусі уваги ЗМІ, які висвітлювали Віденський марафон.

На пресконференцію-анонс марафону Олександру Саєнко було запрошено як основну спікерку. Одна з наймасовіших газет Heute опублікувала напередодні статтю "Марафон у Відні, війна на Батьківщині". Інтерес до української трагедії не згасає, і редактор спортивної рубрики прийшов також на фініш, щоб розпитати українських учасників про враження від цьогорічного марафону.

На прохання Олександри на її футболці амбасадорки надрукували хештег #StandWithUkraine, а під час передачі чеку у понад 24 тис. євро, зібраних на підтримку України, на екрані продемонстрували кліп Pink Floyd на пісню "Ой, у лузі червона калина".

Українські учасники міжнародного марафону у Відні зібрали 24 тис. євро на підтримку України 02

Також читайте: "Біг заради миру": Цьогорічний Віденський марафон присвячено Україні

Крім заклику до підтримки України, метою бігунів UStream була демонстрація сили духу українців, а графічна адаптація тризуба на клубних футболках, створений для клубу відомим українським дизайнером Олексієм Чекалем, покликана підкреслити динаміку та трагізм сьогодення і перегукується з дизайном емблеми УПА.

"Ми пишаємось тим, що українці, і щорічно з радістю представляємо нашу країну на Vienna City Marathon".

Слід зазначити, що марафон у Відні відбувся без участі представників РФ і Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Відні українські активісти протистояли російській пропаганді під час заходів з нагоди визволення міста. ФОТО

Автор: 

благодійність (571) Відень (119) марафон (115)


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24.04.2022 21:30 Відповісти
дочке 12 ,собрались с подружками,купили продукты и напекли какие то печеньки аж штук 200 наверное,потом продали на празднике городском..получилось 100 Евро-через школу перевели для Украины.Снова спрашивает-"was kann ich noch für die Ukraine machen?"
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24.04.2022 21:32 Відповісти
Дякую вашій донечці, та її подружкам і вам, батькам, які виховали таких діточок.
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24.04.2022 21:43 Відповісти
спасибо.мне стыдно за позицию моей страны в вопросах поставки оружия Украине.простите пожалуйста нас,если когда нибудь сможете.
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24.04.2022 22:18 Відповісти
спасибо.мне стыдно за позицию моей страны в вопросах поставки оружия Украине.простите пожалуйста нас,если когда нибудь сможете.
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24.04.2022 22:30 Відповісти
Щиро дякуємо.
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24.04.2022 21:44 Відповісти
 
 