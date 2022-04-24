За 24 квітня на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артсистеми, 17 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбивають атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 24 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі 23 квітня відбито 12 атак, знищено 4 танки, 45 артсистем, 15 одиниць бронетехніки, 1 літак, 3 безпілотники, - штаб ООС