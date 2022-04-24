За 24 квітня на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артсистеми, 17 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбивають атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 24 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".
Топ коментарі
+8 Urs
показати весь коментар24.04.2022 22:09
+7 юрий лысюк
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+5 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар24.04.2022 22:11
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https://twitter.com/i/status/1518120000611131393
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
там в головах скабеевщина
https://twitter.com/i/status/1517965950070501376
https://twitter.com/i/status/1517966210616471558