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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 24 квітня на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артсистеми, 17 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС

донецька,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбивають атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 24 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі 23 квітня відбито 12 атак, знищено 4 танки, 45 артсистем, 15 одиниць бронетехніки, 1 літак, 3 безпілотники, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
перший ординський танкіст-космонавт
https://twitter.com/i/status/1518120000611131393
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24.04.2022 22:09
+7
Слава Україні!!!
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24.04.2022 22:03
+5
Это был плановый полет. Аналоговнет!!!)
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24.04.2022 22:11
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Слава Україні!!!
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24.04.2022 22:03 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼
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24.04.2022 22:35 Відповісти
перший ординський танкіст-космонавт
https://twitter.com/i/status/1518120000611131393
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24.04.2022 22:09 Відповісти
Это был плановый полет. Аналоговнет!!!)
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24.04.2022 22:11 Відповісти
похоже, как мы в детстве консервные банки карбидом кальция запускали
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24.04.2022 22:37 Відповісти
... це відповідь Елону Маску на космічних туристів...(с)
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24.04.2022 22:45 Відповісти
побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 22:12 Відповісти
это будет еще долго. Что бы промыть черепную коробку, где должен быть мозг, от пропаганды, в каждую дяревню надо десяток 200-х в каждый райцентр - тысячу, в каждый областной центр - десять тысяч .....
там в головах скабеевщина
https://twitter.com/i/status/1517965950070501376
https://twitter.com/i/status/1517966210616471558
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24.04.2022 22:53 Відповісти
орков ведут на убой как баранов.
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24.04.2022 22:17 Відповісти
не плачь такова ваша судьба
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25.04.2022 04:23 Відповісти
Класс. Еще 2-3 недельки и будут 155мм гаубицы с корректирующимися снарядами и в том числе аэроподрывом, который уничтожает окопы. Можно будет наступать под прикрытием танков и ПВО, кацапы даже понимать не будут, почему они дохнут, сидя в окопе.
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24.04.2022 22:49 Відповісти
Орки уже под Лиманом и в 30км к западу от Славянска. Это так "отбили" атаки?
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25.04.2022 00:11 Відповісти
у Генштаба все под контролем не нагнетай ..
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25.04.2022 04:24 Відповісти
.
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09.05.2022 22:12 Відповісти
 
 