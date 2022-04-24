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Від початку війни Київ все ще стоїть, ми продовжимо підтримувати Україну, - Байден

байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у її боротьбі за захист своєї Батьківщини.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Через два місяці після того, як Путін почав неспровокований та невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін робить ставку на те, що ми втратимо інтерес до підтримки України. Ми доведемо, що він помилявся, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2888)


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Топ коментарі
+36
Дякуємо, пане Президент.
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24.04.2022 22:05
+35
Слава Україні та її воїнам!
https://www.youtube.com/watch?v=EGLoIaHwKfE

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24.04.2022 22:08
+25
Боже, храни Америку!
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24.04.2022 22:14
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Дякуємо, пане Президент.
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24.04.2022 22:05 Відповісти
Слава Україні та її воїнам!
https://www.youtube.com/watch?v=EGLoIaHwKfE

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24.04.2022 22:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
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24.04.2022 22:10 Відповісти
іди на пляшку присядь, ватна курва.
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24.04.2022 22:15 Відповісти
а що не так із Джо?
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24.04.2022 22:23 Відповісти
вонючка рузька
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24.04.2022 22:25 Відповісти
Цікаво ,а ось коли ти будеш у його віці, випадково не ходитимеш під себе на зло йому
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24.04.2022 22:36 Відповісти
Гадаєте, воно й у своєму віці не паскудить під себе? Особливо, коли звично заллється боярою аж по какошнік...
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25.04.2022 03:56 Відповісти
Боже, храни Америку!
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24.04.2022 22:14 Відповісти
А шо случилось, рашисты обстреливают Калибрами LA?
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24.04.2022 22:22 Відповісти
- Мам, а мій садочок не розбомбили?

Нема смислу вести списки, за що я їх ненавиджу. За все. Але найбільше за дітей.

Причому це почуття не гостре, не обтяжливе, воно не заважає дихати чи займатися своїми справами. Це невід'ємна частина життя, як старість.

Схід там, де сходить сонце, картоплю треба садити, тарілку від гречки миємо відразу, росія буде знищена. https://t.me/nuts_roses/838
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24.04.2022 22:14 Відповісти
***
- Тато, дивись зірка падає!
- То не зірка, то москальський літак
- О, то можна бажання загадувати?
- Можна. Ну, і що загадала?
- Зорепад
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24.04.2022 22:21 Відповісти
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24.04.2022 23:28 Відповісти
Славний який розбишака .
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25.04.2022 03:52 Відповісти
можливо саме час підтримати українців не у боротьбі за захист, а у прагненні відкинути росію як найдалі від думок про будь-яку можливість загарбати Україну
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24.04.2022 22:16 Відповісти
THANKS!!!!
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24.04.2022 22:17 Відповісти
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24.04.2022 22:17 Відповісти
Байден,пора и ядерную игрушку подкинуть чтобы путина припугнуть
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24.04.2022 22:17 Відповісти
кому? зачем всякий бред писать бото-кацап
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25.04.2022 04:15 Відповісти
Он что то знает
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24.04.2022 22:18 Відповісти
Київ встоїть, аби в Йосипа Байдена стояв.
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24.04.2022 22:19 Відповісти
не боись кацап байден не боится ослиной мочи ка к ваш трамп ..
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25.04.2022 04:16 Відповісти
Байден,пора и ядерную игрушку подкинуть чтобы припугнуть путина
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24.04.2022 22:19 Відповісти
Байден,пора и ядерную игрушку подкинуть чтобы припугнуть путина
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24.04.2022 22:20 Відповісти
а для чого він тобі?
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24.04.2022 22:31 Відповісти
Байден,пора и ядерную игрушку подкинуть чтобы припугнуть путина
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24.04.2022 22:21 Відповісти
Просто Байден в Києві давно не був і не пам'ятає, що там на під'їзді по сторонах такі ліси, що можна запустити 1000 танків і спокійно їх постріляти.
Не знаю, на що ***** розраховувало.
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24.04.2022 22:22 Відповісти
Дядя Джо давай томагавки і f-16 та штурмовики Тандерболт. Ну і бпла дальньої дії
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24.04.2022 22:22 Відповісти
Специ кажуть - краще б F15-EX. Недорога (відносно) та перевірена часом машинка. Але і F-16 в товарних кількостях - непогано. Ех...
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25.04.2022 10:16 Відповісти
Байден,пора и ядерную игрушку подкинуть чтобы припугнуть путина
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24.04.2022 22:23 Відповісти
До речі, оточення Трампа та він сам виступають проти допомоги Україні.
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24.04.2022 22:25 Відповісти
Извините,откуда у вас такие сведения...!? Все,что в какой-то мере сейчас делается,так это благодаря республиканцам,даже сейчас губернатор Западной Вирджинии /республиканец/ решил лично от своего штата поставлять гаубицы в Украину! 50 дней идет война,а сонный Джо со своими советниками время от времени только дозирует поддержку и в основном деньгами!!!
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25.04.2022 02:58 Відповісти
оточення трампа не республиканцы а трамписты
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25.04.2022 04:18 Відповісти
Байден,пора и ядерную игрушку подкинуть чтобы припугнуть путина
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24.04.2022 22:25 Відповісти
Спасибо, Америка!!!!
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24.04.2022 22:25 Відповісти
Киеву 1500 лет (с копейками), он стоял, стоит и будет стоять.
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24.04.2022 22:26 Відповісти
В Украину прибыли с визитом госсекретарь США и министр обороны: проходит встреча с Зеленским
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24.04.2022 22:28 Відповісти
President of The United States Joe Biden is a real president for all Ukrainian people in Ukraine and around the World
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24.04.2022 22:31 Відповісти
Київ стояв, стоїть, та буде стоять!
Він ще чоботи витре об "паребрик" расейско-китайского кордону...
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24.04.2022 22:39 Відповісти
Якось звучить недобре.Той же Джонсон,так би ніколи не сказав.
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24.04.2022 22:41 Відповісти
Ага, "все ще" (с). Прямо жалкує, "дружок". Не за планом, видно, як він і компашка надиплЬОматували за цілий рік.

Такий інтенсивний обмін був, дзвіночки, зустрічі високопосадовців навіть на території третіх країн, візитики на мацкву і "козачок" перся в Давос.

А які були домовленості в результаті всіх цих контактів - ніхто не знає.

Тепер і його обіцянка зробити Україну центром своєї міжнародної політики виглядає погрозою. Бо, як казав його босик, обамка:
'Don't underestimate Joe's ability to f*** things up'
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24.04.2022 23:32 Відповісти
дура кацапская иди на хрен
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25.04.2022 04:19 Відповісти
можливо, вона і не касапська; вона - просто дура.
Хоча: вона дура-антивакс, це точно; а агітацію проти будь-якої вакцинації до нас в Україну несе ольгінська пропаганда. Так що все може бути.
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25.04.2022 09:16 Відповісти
Thanks
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24.04.2022 22:56 Відповісти
Киев стоит,а Москва утонула.Пупкин лошара.
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24.04.2022 23:00 Відповісти
Від початку війни у Байдена все ще стоїть.
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24.04.2022 23:02 Відповісти
США и союзники могут помочь войсками и закончить войну очень быстро!
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24.04.2022 23:06 Відповісти
Украина живет по соседству с серийным убийцей маньяком именно такие свойства входят в Россию. А что делают с серийными маньяками? их арестовывают и приговаривают к смертной каре. По справедливости за отнятую жизнь, тот, кто это сделал, то он должен быть лишен жизни! По законам Хаммурапи, если человек убил ребенка, то по справедливости его ребенка нужно убить! Нужно убить детей Путина!
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24.04.2022 23:45 Відповісти
"Київ все ще стоїть" - ждут когда упадет?
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24.04.2022 23:52 Відповісти
ДА
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25.04.2022 00:29 Відповісти
твой путлер быстрее упадет
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25.04.2022 04:21 Відповісти
У НАС СЁДНЯ КАЛИБРЫ НАД ПАРКОМ ПРОЛЕТАЛИ ПО НПЗ ,,ПОТОМ ДОМА ДРОЖАЛИ ЭТО МЫ НА ЮГЕ 25 КМ ОТ
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25.04.2022 00:28 Відповісти
так иди кайфуй мудак ватный
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25.04.2022 04:20 Відповісти
СЕР ДЯКУЄМ
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25.04.2022 02:41 Відповісти
Пока ВСУ не начнут также обстреливать инфраструктуру на территории РФ больших продвижений не будет. Путин понимает только силу. Он и дальше будет разрушать города Украины не получая взамен адекватный ответ.
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25.04.2022 03:48 Відповісти
Бідон чмо, коли б не Боріс Джонсон нічого б не було.
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25.04.2022 06:33 Відповісти
Однак закрити небо над Україною Байден боїться, як і прилетіти в Київ боїться, як і повернути посольство США , як і все інше ефективне відкладається на невизначений час... І навіть "США поки не запроваджуватимуть санкції проти Кабаєвої, бо не хочуть агресивної реакції Путіна,
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25.04.2022 09:09 Відповісти
 
 