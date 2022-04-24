Від початку війни Київ все ще стоїть, ми продовжимо підтримувати Україну, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у її боротьбі за захист своєї Батьківщини.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Через два місяці після того, як Путін почав неспровокований та невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

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