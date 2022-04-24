Від початку війни Київ все ще стоїть, ми продовжимо підтримувати Україну, - Байден
Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у її боротьбі за захист своєї Батьківщини.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Через два місяці після того, як Путін почав неспровокований та невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Чайка Київ
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+35 Вова Последний
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https://www.youtube.com/watch?v=EGLoIaHwKfE
Нема смислу вести списки, за що я їх ненавиджу. За все. Але найбільше за дітей.
Причому це почуття не гостре, не обтяжливе, воно не заважає дихати чи займатися своїми справами. Це невід'ємна частина життя, як старість.
Схід там, де сходить сонце, картоплю треба садити, тарілку від гречки миємо відразу, росія буде знищена. https://t.me/nuts_roses/838
- Тато, дивись зірка падає!
- То не зірка, то москальський літак
- О, то можна бажання загадувати?
- Можна. Ну, і що загадала?
- Зорепад
Не знаю, на що ***** розраховувало.
Він ще чоботи витре об "паребрик" расейско-китайского кордону...
Такий інтенсивний обмін був, дзвіночки, зустрічі високопосадовців навіть на території третіх країн, візитики на мацкву і "козачок" перся в Давос.
А які були домовленості в результаті всіх цих контактів - ніхто не знає.
Тепер і його обіцянка зробити Україну центром своєї міжнародної політики виглядає погрозою. Бо, як казав його босик, обамка:
'Don't underestimate Joe's ability to f*** things up'
Хоча: вона дура-антивакс, це точно; а агітацію проти будь-якої вакцинації до нас в Україну несе ольгінська пропаганда. Так що все може бути.