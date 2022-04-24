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Новини Війна
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Російські окупанти вивезли завод з Вовчанська на Харківщині й облаштували у звільнених приміщеннях тюрму, - Синєгубов

вовчанськ

Російські окупанти вивезли завод з Вовчанська на територію РФ, а у приміщеннях облаштували тюрму, де утримують місцевих жителів.

Про це 24 квітня в національному телеефірі розказав голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС РФ", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на території Ізюма окупанти змушували ставати людей до лав російських військ. За його словами, місто перебуває у повній окупації.

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"На околицях Барвінкового йдуть бої", - повідомив голова ОВА.

Автор: 

концтабір (32) окупація (6717) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Хто,ма сумнів,що підорастію потрібно фізично знищити? Перетворити їх міста наруїу? Знищити!!!
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24.04.2022 22:33 Відповісти
Очень много сообщений про достижения ордынских оккупантов. Это подозрительно и напрягает....
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24.04.2022 22:39 Відповісти
есть такое. или наши меньшн инфы дают, что - правильно. но и поток негатива тоже как-то не айс ваще то.
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24.04.2022 22:51 Відповісти
Яких саме?
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24.04.2022 23:05 Відповісти
Почему-то вспомнилось, как у свинособак появился оптический завод "ЛОМО": красноперые вывезли из Германии завод Карл Цейс Йена...
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24.04.2022 22:57 Відповісти
Воруют все и вся грабят, насилуют ....орда была ордой и останется
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24.04.2022 23:27 Відповісти
Справжній хазяїн захищає своє господарство та майно.
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25.04.2022 00:16 Відповісти
 
 