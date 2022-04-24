Російські окупанти вивезли завод з Вовчанська на Харківщині й облаштували у звільнених приміщеннях тюрму, - Синєгубов

Російські окупанти вивезли завод з Вовчанська на територію РФ, а у приміщеннях облаштували тюрму, де утримують місцевих жителів.

Про це 24 квітня в національному телеефірі розказав голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Вовчанську окупанти вивезли один із заводів на територію РФ, а у приміщеннях заводу влаштували певну тюрму, справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав ЗС РФ", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на території Ізюма окупанти змушували ставати людей до лав російських військ. За його словами, місто перебуває у повній окупації.

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