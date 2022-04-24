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Колишній співробітник "Азовсталі" Чупрін здає росіянам інформацію про те, де можуть ховатися українські захисники

Колишній начальник зміни з обладнання у конверторному та товстолистовому цехах "Азовсталі" в Маріуполі Олександр Чупрін здає окупантам позиції, де на заводі можуть ховатися українські захисники.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП , про це повідомляють російські пропагандистські ресурси. 

Чупрін зазначає: "Тут йде потужний підземний тунель пішохідний, під товстолистовим цехом проходить, прямо під ним вихід йде всередину цеху, два виходи — у самому ТЛЦ. Якщо цех гарячий, то є система потужного водопостачання для охолодження обладнання та металу, і тоді обов'язково там присутні залізобетонні потужні відстійники".

 Зрадник показує на карті, де саме знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися. І повідомляє, де українці можуть сховатися та перечекати досить потужні удари російських окупантів. Також він розповів, як українські захисники можуть пересуватись на території заводу.

 "Щодо людських комунікацій між цехами, вони всі йдуть на нульовій позначці. Це дороги, це мости, підземних тунелів тут немає. Це єдиний підземний тунель, дуже потужний із набережною під товстолистовим цехом на основну дорогу, що йде посередині комбінату "Азовсталь" до пам'ятника, де стоїть танк", - підкреслив зрадник. 

За словами Чупріна просидіти у цехах із залізобетонними конструкціями можна досить довго.

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Колишній співробітник Азовсталі Чупрін здає росіянам інформацію про те, де можуть ховатися українські захисники 01

Автор: 

Маріуполь (3235) державна зрада (1690) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+98
Гнида кончена. Задушити наволоч.
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24.04.2022 22:31
+94
Гнида *****, його першим треба ліквідувати. Ніякий в'язниці.
Сподіваюся хтось із Азова знайде його рано чи пізно.
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24.04.2022 22:32
+87
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24.04.2022 22:30
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Чуприну за чуприну і на гілляку.
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25.04.2022 08:02 Відповісти
Нежилец
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25.04.2022 08:07 Відповісти
Вот и в Украине нашелся эфиальд предавший спартанцев . Гнида ты старая, найти суку и разрезать на много маленьких частей.
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25.04.2022 09:44 Відповісти
Таких в Україні десятки тисяч, якщо не сотні
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25.04.2022 12:05 Відповісти
Сколько мы будем толерантно относится к предателям и платить им пенсии?
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25.04.2022 10:33 Відповісти
разорвать на куски иуду!
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25.04.2022 12:25 Відповісти
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