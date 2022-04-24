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Новини Війна
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З 30 квітня рашисти в Мелітополі закривають виїзд до окупованого Криму, аби не зривати "призовну кампанію", - ОВА

окупанти,мелітополь

Російські окупанти повідомляють, що з 30 квітня в Мелітополі буде закрито виїзд на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Запорізької ОВА.

"На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. У Мелітополі поширюють інформацію, що окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 квітня в'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму.

Рішення ухвалено, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з подальшим маршрутом до Грузії, Польщі, країн Балтії", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Мелітополь (771) Запорізька область (3639)


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Всі пам'ятають слова Зеленського про "не відлякуйте інвесторів " - особливо Маріуполь і Мелітополь запам'ятають .
Херсон пам'ятає про заперечення влади в сторону Америки "Не нагнітайте".
Все пам'ятається , бо заплачено за це десятками тисяч життів...
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24.04.2022 23:20 Відповісти
Это очередной военный злочин , жалко что некоторые наши люди остались в Мелитополе и не выехали.
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24.04.2022 23:36 Відповісти
 
 