З 30 квітня рашисти в Мелітополі закривають виїзд до окупованого Криму, аби не зривати "призовну кампанію", - ОВА

Російські окупанти повідомляють, що з 30 квітня в Мелітополі буде закрито виїзд на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Запорізької ОВА.

"На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. У Мелітополі поширюють інформацію, що окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 квітня в'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму.

Рішення ухвалено, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з подальшим маршрутом до Грузії, Польщі, країн Балтії", - йдеться в повідомленні.

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