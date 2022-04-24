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Новини Війна
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"Воды и еды практически нет, осталось на считанные дни": Жінки та діти у підвалах "Азовсталі" просять про допомогу. ВIДЕО

Полк "Азов", який продовжує боронити жителів Маріуполя, оприлюднив відео з цивільними, які ховаються від російських окупантів у підвалі "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Колишній співробітник "Азовсталі" Чупрін здає росіянам інформацію про те, де можуть ховатися українські захисники

Автор: 

Маріуполь (3236) Азов (778) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+34
Скажите, твари сдавшие Херсон и Мелитополь без боя из-за чего Мариуполь был так быстро окружен, будут наказаны? А так же те кто не взорвал мосты из крыма
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24.04.2022 23:21
+28
Тепер заважає помилка клоуна перед війною. Воював з Порохом і нічого іншого не бачив і бачити не хотів.
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24.04.2022 23:32
+20
іди ***** захисник зеленського , люди знають , що це війна, а от зеленському ***** . Йому ***** з 2019 все українське , йому головне рейтинги. А про захист держави він повинен був з першого дня займатися , а не соплі розпускати що НАТО винувате і всі все йому солнцепикому винні. НЕНАВИДЖУ ЗЕЛЕНУ ШМАРКЛЮ З ЙОГО ЗЕЛЕНОЮ КОМАНДОЮ З 95 КВАРТАЛУ. ЗРАДНИКИ.
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25.04.2022 01:18
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Зеленському уже пора вирішити цю задачу,а не міняти думку раз на секунду. Не думаю,що можна просто слухати людей Маріуполя і не чути їх. Це стосується і Залужного. Він сказав,щоб цивільні не заважали,але і військових туди не залучили. Чекали на важку зброю, що тепер заважає
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24.04.2022 23:21 Відповісти
Тепер заважає помилка клоуна перед війною. Воював з Порохом і нічого іншого не бачив і бачити не хотів.
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24.04.2022 23:32 Відповісти
Боже ж мой, сколько же вас здесь, диванных экспертов, сколько же желающих дать советы Зеленскому. Уймитесь, уймитесь, наконец. Уймитесь, это война, не истерите.
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24.04.2022 23:42 Відповісти
Согласен ,этому давать советы бесполезно
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25.04.2022 00:02 Відповісти
іди ***** захисник зеленського , люди знають , що це війна, а от зеленському ***** . Йому ***** з 2019 все українське , йому головне рейтинги. А про захист держави він повинен був з першого дня займатися , а не соплі розпускати що НАТО винувате і всі все йому солнцепикому винні. НЕНАВИДЖУ ЗЕЛЕНУ ШМАРКЛЮ З ЙОГО ЗЕЛЕНОЮ КОМАНДОЮ З 95 КВАРТАЛУ. ЗРАДНИКИ.
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25.04.2022 01:18 Відповісти
Ця "зелена шмаркля" на всіх найвищих політичних рівнях домовляється з іншими країнами про постачання нашій армії зброї та фінансування, без чого Україна давно могла би вже не вистояти такій переважаючій та краще озброєнній навалі орків. А диванні воїни могли б не роздмухувати постійно зраду та бризкати слиною виключно проти влади, а об'єднатися проти зовнішнього ворога. А асфальт, ракети, розмінування та інше-пригадували би владі ПІСЛЯ війни, а не ПІД час неї. P.S. Вкотре кажу-особисто я голосував за Порошенка, а не за Зе.
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25.04.2022 12:57 Відповісти
А також ця шмаркля віддає піденний коридор. І знаєте як? просто він залишає проросійську владу в обласних центрах. Що далі Одеса, Труханов чекає вєжлівих людєй. Не дивуйтесь. Це "Патріот ЗЕ" тут нічого додати.
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25.04.2022 15:00 Відповісти
Якщо він такий знаючий, то чому до війни і масштабного вторгнення не готувався ?
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25.04.2022 10:00 Відповісти
давай отлами твою квартиру и спасем ведь по другому кацапы не соглашаются
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25.04.2022 03:24 Відповісти
Скажите, твари сдавшие Херсон и Мелитополь без боя из-за чего Мариуполь был так быстро окружен, будут наказаны? А так же те кто не взорвал мосты из крыма
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24.04.2022 23:21 Відповісти
Что, от того, что вы здесь орете, это чем-то поможет мариупольцам? А вот кого это вы тварями называете? Наших защитников? Лучше бы заходили на российские сайты да и там бы обращались действительно к тварям. И гневно бы требовали выпустить заложников. Ведь это же они заблокировали наших людей. Нет же, надо поистерить здесь, показать, как типа, вы переживаете.
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24.04.2022 23:50 Відповісти
тварі це 73% олігофренів , що повелись на Голобородько
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25.04.2022 01:21 Відповісти
Да ладно! Что за бред? Вы себе представляете Сралина, требующего выпустить людей из котла? Нет? Так а почему вы тогда удивляетесь, что урод, который вдохновлялся Гитлером и Сталиным держит заложников? Это ОБЫЧНАЯ ТАКТИКА ведения войны парашей. Они всегда так воевали. Я больше удивляюсь дебилам, для которых это является новостью. Ну что, к шашлычкам подготовились?
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25.04.2022 02:26 Відповісти
ты идиот по гугли почему так быстро кацапы изолировали Мариуполь? а зеленский сдал южные города.. и кто за это отвечал.
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25.04.2022 03:27 Відповісти
На мою думку це була частина плану української влади. Маріупіль не повинен був оборонятися також. Ну що зробиш якщо в Маріуполі одні патріоти знаходяться і кращі бійці. Так і не пробили коридор до Маріупіля, і знаєте це не дивує. Південий коридор був зданий як і Крим. Тут ні прощо розмовляти. Мабуть не очкікували на 8-ому році війни так як було з Кримом. Поки не буде в Украйні керувати патріот своєї країни поки так і буде.
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25.04.2022 14:57 Відповісти
Дивлячись такі відео хочеться трохи суїциднутись, але я не можу померти раніше, ніж вимре вся їбуча русня.
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24.04.2022 23:24 Відповісти
сказали бы уже людям правду. какой бы она ни была.
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24.04.2022 23:29 Відповісти
Вам постоянно говорят правду. Говорят, что не могут освободить, нет такой возможности.
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24.04.2022 23:44 Відповісти
А зачем было несколько тысяч войск изначально держать в котле не говорят? Мы же подготовились? Или уже нет? А зачем этот цирк с мирными, который УЖЕ используют против Украины, представляя их заложниками Азова?
Если итогом этой операции будет деблокада, то в ОП сидят гении и патриоты. А вот если нет, то руководство должно сидеть.
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25.04.2022 02:20 Відповісти
кто говорит правду арестович ? зеленский? эти бункерные пестаболы? со словесным поносом
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25.04.2022 03:30 Відповісти
Агась, а позавчера Зеля говорил, что можем ).
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25.04.2022 09:36 Відповісти
як жеж соромно і паскудно на душі від тої правди і бзвиході...від гіркого безсилля і лютої ненависті до русні.... за що? за які гріхи чи імперські амбіції чи зрадництво чи за що...страждають діти і жінки... кому вони заважають своєю жагою до життя?
весь світ не може нічого зробиті.....всі міжнародні і гуманітарні місії не дієздатні... то нащо вони????
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24.04.2022 23:39 Відповісти
зрада в найвищих кабінетах влади і є першопричиною тому що відбувається в Маріуполі
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25.04.2022 01:23 Відповісти
они страдают в том числе за то что голосовали все время за зеленского медвечука януковича ахметова и т.д.
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25.04.2022 03:31 Відповісти
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25.04.2022 10:06 Відповісти
цензор, що з каментами відбувається, чому тупняк в мобільному? зробіть щось
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24.04.2022 23:39 Відповісти
І вже давно така ситуація
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24.04.2022 23:55 Відповісти
дякуемо за звернення і звиняйте за некотрі технічні невдобства.
не Адмін, але передав вам пізавчорашній його пост.
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25.04.2022 02:01 Відповісти
Ви ж самі просили поділити відповіді і лайки.
Ну і от...
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25.04.2022 09:25 Відповісти
комменты появляются если зайти на туже страницу через некоторое время а так не удобно писать а что делать ..
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25.04.2022 03:33 Відповісти
Бідні люди, бідолашні дітки, що їх чекає, це жах
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24.04.2022 23:46 Відповісти
зелена влада зрадила захисників і жителів Маріуполя - цієї української фортеці,..
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24.04.2022 23:47 Відповісти
Судить Путина по законам Хаммурапи! Путин убил детей и его детей должны убить, он убил жен, и его жены должны быть убиты, убил друзей и все его друзья и окружение должно быть убито! Путин разрушил дома, значит все его дома должны быть сожжены и взорваны!
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24.04.2022 23:59 Відповісти
тоді в нас заберуть безвіз
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25.04.2022 00:10 Відповісти
так, це страшніше всього!........
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25.04.2022 12:43 Відповісти
так иди убивай чего сидишь за компом? или хотя бы в армию запишись
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25.04.2022 03:35 Відповісти
он погоды не сделает.. ему не далут сделать то, что он может задумать.... еще и накажут "свои" (менты, например)
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25.04.2022 12:44 Відповісти
І що на це скаже найверховніший із головнокомандувачів?
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25.04.2022 00:34 Відповісти
що за гнида пiд українським прапором, якiй це подобаеться ?
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25.04.2022 01:52 Відповісти
Иногда не знаешь как сделать -то ли лайк поставить и это будет означать, что действительно нравится , а иногда ставишь лайк потому что согласен (и для распространения) .
Вот и думай , что имелось ввиду…
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25.04.2022 10:10 Відповісти
Hi all! Who can help buy a dji mavic for Ukrainian soldiers. We really need this device against the Russians! 🇺🇦♥️
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25.04.2022 07:39 Відповісти
хто мішає
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25.04.2022 08:25 Відповісти
Якась чужа мова. Це точно Україна?
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25.04.2022 10:57 Відповісти
Мариуполь русскоязычный город.
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25.04.2022 11:50 Відповісти
Вірним Україні - смерть, зрадникам - подвійна пенсія, чи не так у нас виходить? Допоки так буде, допоки не станемо адекватними і не почнемо рятувати своїх, і справді карати за зраду, щоб іншим гнидам неповадно було - допоки буде існувати ймовірність знищення України.
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25.04.2022 11:15 Відповісти
дик, тільки що детальніше почитав новий Закон Про Працю... Це ганьба, а не президент! людей в рабів перетворює, "бо воєнний стан".....
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25.04.2022 12:46 Відповісти
Без надії сподіваюсь...
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25.04.2022 12:07 Відповісти
Особисто мені здається, Я можу помилятися звичайно, що цивільних осіб не випускають з "Азовсталі" самі військові ЗСУ.... Невідомо. чи мають цивільні особи право вибору залишитись або здатись у полон.......
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25.04.2022 12:59 Відповісти
 
 