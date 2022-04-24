"Воды и еды практически нет, осталось на считанные дни": Жінки та діти у підвалах "Азовсталі" просять про допомогу. ВIДЕО

Полк "Азов", який продовжує боронити жителів Маріуполя, оприлюднив відео з цивільними, які ховаються від російських окупантів у підвалі "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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