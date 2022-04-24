"Воды и еды практически нет, осталось на считанные дни": Жінки та діти у підвалах "Азовсталі" просять про допомогу. ВIДЕО
Полк "Азов", який продовжує боронити жителів Маріуполя, оприлюднив відео з цивільними, які ховаються від російських окупантів у підвалі "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Если итогом этой операции будет деблокада, то в ОП сидят гении и патриоты. А вот если нет, то руководство должно сидеть.
весь світ не може нічого зробиті.....всі міжнародні і гуманітарні місії не дієздатні... то нащо вони????
не Адмін, але передав вам пізавчорашній його пост.
Ну і от...
Вот и думай , что имелось ввиду…