Україна планує експортувати зерно через латвійські порти, - міністр агрополітики Сольський
22-24 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський здійснив робочий візит до Латвійської Республіки, де обговорював можливості експорту української пшениці через порти цієї держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства.
У повідомленні зазначається: "В рамках візиту Міністр Сольський зустрівся з Міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.
Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.
В ході візиту Міністр Сольський також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.
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Ета у бариг бил бізнес на краві! А у нас, как у чєсних людєй, бізнес на акупациі!
Мы еще не победили, но мы уже победили.
Наши дети будут нам завидовать. Наши внуки устанут нас слушать.
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1518307257645244416 1 ч
Пасха Пасхой, но сегодня ровно 2 месяца, как я с семьёй не живу дома.
В суд штоли подать на ту **********, которая сказала сидеть дома и готовиться к майским шашлыкам?
Или сказать ему спасибо, что я и семья живые!
Не добитая тобой Армия спасла.
И Граждане Украины, которые не поверили тебе