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Новини
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Україна планує експортувати зерно через латвійські порти, - міністр агрополітики Сольський

пшеница

22-24 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський здійснив робочий візит до Латвійської Республіки, де обговорював можливості експорту української пшениці через порти цієї держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства.

У повідомленні зазначається: "В рамках візиту Міністр Сольський зустрівся з Міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

В ході візиту Міністр Сольський також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

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Автор: 

Латвія (1351) порт (2050) пшениця (224) експорт (4483) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+10
Експорт зерна с Украины? Вы серьезно? Вы правда верите что ***** даст собрать урожай а не сожжет все поля с зерновыми если даже что то вырастет? Как бы не пришлось наоборот в Украину жрачку завозить.
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24.04.2022 23:25
+7
Надо не зерно эксопортировать а продукты его переработки. Все страны экспортирущие только зерно -************ страны мира.
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24.04.2022 23:32
+5
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1518307257645244416 1 ч

Пасха Пасхой, но сегодня ровно 2 месяца, как я с семьёй не живу дома.
В суд штоли подать на ту **********, которая сказала сидеть дома и готовиться к майским шашлыкам?
Или сказать ему спасибо, что я и семья живые!
Не добитая тобой Армия спасла.
И Граждане Украины, которые не поверили тебе
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24.04.2022 23:38
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Експорт зерна с Украины? Вы серьезно? Вы правда верите что ***** даст собрать урожай а не сожжет все поля с зерновыми если даже что то вырастет? Как бы не пришлось наоборот в Украину жрачку завозить.
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24.04.2022 23:25 Відповісти
Потрібна заборона на експорт, а то наші ділки все продадуть закордон, і залишать українців голодати!
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24.04.2022 23:29 Відповісти
Разберись, а потом говори. Путин так и сделал как ты сказала. Около 20 миллионов тонн зёрна, не возможно из-за неработающих портов вывезти и Продать. Это значит что если так и дальше пойдёт, то фермеры останутся без оборотных средств и не смогут необходимые площади засеять ( это помимо заминированных, которые и так будут не засеянные.) Мы производим почти на порядок больше чем потребляем. Зачем же тогда ограничивать экспорт? Откуда же тогда появятся деньги и валюта в Украине? Агробизнес один из трёх китов на которых стоит сейчас Украина. Вы хотите чтобы он загнулся? Тогда Вы вместе с Путиным ограничивайте экспорт
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25.04.2022 07:22 Відповісти
Навіть якщо щось буде експортоване з таким транспортним плечем то в собівартості зерна це буде 50-60%.Нерозумію який в цьому сенс?Я ще розумію якби це була продукція з великою часткою переробки,а зерно це сировина на яку дуже впливає транспортна логистика.
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24.04.2022 23:42 Відповісти
В этом году Цены на зерно будут очень высокими. Скорее всего рост цен сможет перекрыть логистику
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25.04.2022 08:04 Відповісти
А як цей міністр туди довезе зерно невже літаком повезуть.Де такі міністри навчаються.
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24.04.2022 23:51 Відповісти
Про це не турбуйтеся. Запасів та врожаю хватить. Тільки треба, щоб наші дубільні владні псевдопатріоти про це не патякали вселюдно. У тому числі і про шляхи експорту.
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25.04.2022 06:15 Відповісти
У нас великі запаси зерна зараз, і воно гарної якості, на відміну від вашого фуражного лайна
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25.04.2022 12:11 Відповісти
3 березня 2020 року на засіданні фракції «Слуга народу» ця тварина була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики.
Ета у бариг бил бізнес на краві! А у нас, как у чєсних людєй, бізнес на акупациі!
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24.04.2022 23:27 Відповісти
Здесь можна харашо прибарахлицца.
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24.04.2022 23:38 Відповісти
"Вова последний" - дайбох....
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25.04.2022 00:16 Відповісти
Надо не зерно эксопортировать а продукты его переработки. Все страны экспортирущие только зерно -************ страны мира.
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24.04.2022 23:32 Відповісти
Ну а ми, яка країна? Ото ще на переработку гроші вкладати, дурні чи що?
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25.04.2022 00:38 Відповісти
Скажіть про це Канаді.
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25.04.2022 06:17 Відповісти
Мы - самое эпичное, что выпадало этому столетию.

Мы еще не победили, но мы уже победили.

Наши дети будут нам завидовать. Наши внуки устанут нас слушать.
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24.04.2022 23:33 Відповісти
онуки точно гидуватимуть мовою окупанта
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25.04.2022 00:19 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1518307257645244416 1 ч

Пасха Пасхой, но сегодня ровно 2 месяца, как я с семьёй не живу дома.
В суд штоли подать на ту **********, которая сказала сидеть дома и готовиться к майским шашлыкам?
Или сказать ему спасибо, что я и семья живые!
Не добитая тобой Армия спасла.
И Граждане Украины, которые не поверили тебе
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24.04.2022 23:38 Відповісти
Я либо чего-то не понимаю, либо ***** 3,14здеть чего-то лишнего...
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25.04.2022 00:13 Відповісти
Дебилы, если москали блокируют выход в море, то о том, что Украина является аграрной страной, нужно тупо забыть! Вы думали, вы в сказку попали? ***** не дебил. Без моря на зерне, руде и металле можно ставить крест.
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25.04.2022 02:34 Відповісти
Дайте нашому міністру карту, хай спочатку її вивчить , а потім заявляє офіційно. Це як він збирається туди довезти пшеницю , через Білорусь вагонами?
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25.04.2022 07:24 Відповісти
Спасибо Кравчуку и Кучме за то что разворовали дунайское пароходство,сейчас бы могли пустить зерно по Дунаю.
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25.04.2022 08:03 Відповісти
краще залізницею до Румунії чи Болгарії
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25.04.2022 08:39 Відповісти
А хиба через польські порти буде не вигідніше?
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25.04.2022 12:11 Відповісти
 
 