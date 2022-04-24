Україна планує експортувати зерно через латвійські порти, - міністр агрополітики Сольський

22-24 квітня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський здійснив робочий візит до Латвійської Республіки, де обговорював можливості експорту української пшениці через порти цієї держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства.

У повідомленні зазначається: "В рамках візиту Міністр Сольський зустрівся з Міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

В ході візиту Міністр Сольський також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

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