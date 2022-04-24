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США поки не запроваджуватимуть санкції проти Кабаєвої, бо не хочуть агресивної реакції Путіна, - WSJ
Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції проти Аліни Кабаєвої, яка за даними ЗМІ є коханкою Путіна, оскільки це може посилити напруженість між країнами.
Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Міністерство фінансів США підготувало санкції проти Кабаєвої, але наразі процес призупинили.
"Американські офіційні особи, які обговорюють цей крок (запровадження санкцій. - Ред.), вважають, що санкції проти Кабаєвої вважатимуться настільки особистим ударом для Путіна, що це може ще більше посилити напруженість між Росією та США", - йдеться в матеріалі.
Також видання повідомляє, що Кабаєва є матір’ю щонайменше трьох дітей Путіна.
Топ коментарі
+61 Дмитрий Иванов #512538
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+38 Green sheet
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+36 юрий лысюк
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без Паркинсона.
ублюдочный дед, который уже не может остановить свою немощь, дрожащие колени и руки, заплывшее лицо и приближающийся последний вздох.... так страшен всесильным американцам?
Правда, ця морда =фестиваль= гімнастичний проводить =аліна=, присвячений побєдобєсію, пішли б картинки подивилися на ту біомасу (дівчатками і дітьми язик не повертається їх назвати після вбивств і ґвалтувань українських дітей) у військовій формі і зі стрічками ненависті і агресії. Це не про худ.гімнастику, це - пропаганда.
Але трясіться далі.
Правда, ця морда =фестиваль= гімнастичний проводить =аліна=, присвячений побєдобєсію, пішли б картинки подивилися на ту біомасу (дівчатками і дітьми язик не повертається їх назвати після вбивств і ґвалтувань українських дітей) у військовій формі і зі стрічками ненависті і агресії. Це не про худ.гімнастику, це - пропаганда.
Але трясіться далі.
(дератизатор пішов гуглить солво "логіка")...
Хотя вон молотовский высерок лосих пор жирует...
Убеждаюсь, что у них тоже в СМИ полно интерпретаторов-*********.
Яка нах гуманність до вбивць?? Яка????
Це самка вбивці, питання закрийте
Ми будемо запроваджувати санкції против Єви Браун, щоб не розлючити Гітлера.
Як же ***** знущається з заходу.
і не кажіть потім, шо ніхто не пепереджував.
https://www.wsj.com/articles/u-s-withholds-sanctions-on-a-very-close-putin-associate-his-alleged-girlfriend-11650816894?mod=hp_lead_pos7
таке враження, що журналісту треба було написати історію взааємин потвори Уйла з гутаперчевою Оліною, бо ті 2 речення щодо санцкій не дотягували за об'ємом на цілу статтю.
Тож ці 2 речення, цитати :
"We have prepared sanctions on a number of people who haven't yet been sanctioned, and we continue to think about when to impose those sanctions for maximum impact," a U.S. official said in response to questions from The Wall Street Journal.
"ми птдготували санкції щодо людей, які ще до санкційного списку не потрапляли і ми ВИЧІКУЄМО на МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНИЙ ЧАС щодо їх введення" - кажуть офіційні особо США.
"The U.S. Treasury Department, which according to U.S. officials prepared the sanctions package against Ms. Kabaeva, now on hold, declined to comment. U.S. officials said that the action against Ms. Kabaeva isn't off the table."
"Офіційні особи з департаменту казначейства США кажуть, що проти Кабаєвої підготували пакет санкцій і поставили у режим очикування, але причину не коментують.Також офіційни особи заявили, що дії проти Кабаєвої НЕ ЗНЯТІ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО".
Це по статті.
Як на мене, вони дійсно щось уточнюють, можливо, спершу Ромчика Абрашкіна гепнуть по дупі, якби там наш преЗЕдент за нього не просив!
Але слова жодного про наміри відмінити санкції немає ! тож вважаю, що, скоріше за все, журналісти WSJ вирішили створити "медійну інтрижку" з цього приводу, за що їм, звісно, велика дяка, бо тепер багато хто буде слідкувати за подіями і надалі !
Слава Україні та легендарним ЗСУ !!!
Вони, що там риб'ячий суп (уху) їли?! 😠
Американці - це наші партнери, нехай роблять все, що хочуть, тільки нехай не забувають постачати нам зброю, яка дійсно рятує Україну та допомагає нашим героїчним ЗСУ.
чоботом по морді - от те да, те доходить відразу.
нехай скаже своєму вампіру вампіричу : вова, що ж ти с#ка робиш, ти ж сам отєць, твою в Бога, в душу, в маму ?
алеж є якісь "невідомі стосунки" між росією і США, які стоять на заваді цьому.
мені, як виборцю і громадянину США, було б цікаво дізнатись, що ж то за "стосунки"?