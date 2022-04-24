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Новини Санкції проти Росії
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США поки не запроваджуватимуть санкції проти Кабаєвої, бо не хочуть агресивної реакції Путіна, - WSJ

путін,кабаєва

Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції проти Аліни Кабаєвої, яка за даними ЗМІ є коханкою Путіна, оскільки це може посилити напруженість між країнами.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Міністерство фінансів США підготувало санкції проти Кабаєвої, але наразі процес призупинили.

"Американські офіційні особи, які обговорюють цей крок (запровадження санкцій. - Ред.), вважають, що санкції проти Кабаєвої вважатимуться настільки особистим ударом для Путіна, що це може ще більше посилити напруженість між Росією та США", - йдеться в матеріалі.

Також видання повідомляє, що Кабаєва є матір’ю щонайменше трьох дітей Путіна.

Читайте: Активісти створили петицію з вимогою видворити Кабаєву

Автор: 

Кабаєва Аліна (39) путін володимир (23873) санкції (11876) США (23043)


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Топ коментарі
+61
Снова не провоцировать?! Господь жги, тут уже ничего не исправить!
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24.04.2022 23:44
+38
Ах***ть. А что еще есть какие то отношения между США и кремлем?
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24.04.2022 23:45
+36
Кабаева нарожала поросят от путина
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24.04.2022 23:46
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Снова не провоцировать?! Господь жги, тут уже ничего не исправить!
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24.04.2022 23:44 Відповісти
А то Х/йло нападетЪ?
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25.04.2022 00:48 Відповісти
Ах***ть. А что еще есть какие то отношения между США и кремлем?
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24.04.2022 23:45 Відповісти
Кабаевой лучше подогнать нового нелысого рослого кавалера
без Паркинсона.
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24.04.2022 23:46 Відповісти
Кабаева нарожала поросят от путина
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24.04.2022 23:46 Відповісти
даже близнецов говорят - вот ее как раз и нужно щемить что -бы ее вылупки все время в бункере сидели а не в швейцарии
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25.04.2022 03:12 Відповісти
Путин живёт с мальчиками. Его собственные вылупки его волнуют мало.
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25.04.2022 10:02 Відповісти
Ха ха ха
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24.04.2022 23:47 Відповісти
Кабаева нарожала поросят от путина
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24.04.2022 23:47 Відповісти
как жеж все таки ***** запугал весь мир...
ублюдочный дед, который уже не может остановить свою немощь, дрожащие колени и руки, заплывшее лицо и приближающийся последний вздох.... так страшен всесильным американцам?
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24.04.2022 23:48 Відповісти
"Авангардів" мабуть бояться. Думають "воно таке ї&@#уте, що накаже запустити, і команда дійде по ланцюжку виконання".
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25.04.2022 00:00 Відповісти
Але інші країни зробили санкції проти Кабаєвої?
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24.04.2022 23:48 Відповісти
Та бійтесь-бійтесь, ми вже в курсі.

Правда, ця морда =фестиваль= гімнастичний проводить =аліна=, присвячений побєдобєсію, пішли б картинки подивилися на ту біомасу (дівчатками і дітьми язик не повертається їх назвати після вбивств і ґвалтувань українських дітей) у військовій формі і зі стрічками ненависті і агресії. Це не про худ.гімнастику, це - пропаганда.

Але трясіться далі.
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24.04.2022 23:48 Відповісти
Та бійтесь-бійтесь, ми вже в курсі.

Правда, ця морда =фестиваль= гімнастичний проводить =аліна=, присвячений побєдобєсію, пішли б картинки подивилися на ту біомасу (дівчатками і дітьми язик не повертається їх назвати після вбивств і ґвалтувань українських дітей) у військовій формі і зі стрічками ненависті і агресії. Це не про худ.гімнастику, це - пропаганда.

Але трясіться далі.
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25.04.2022 03:57 Відповісти
Це якої? Може війни чи ядерного шантажу??? Він уже ВСЕ зробив що міг, дебіли...
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24.04.2022 23:48 Відповісти
Кабаева нарожала поросят от путина
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24.04.2022 23:49 Відповісти
А 20000 мешканців Маріуполя на коштують одною особи ?
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24.04.2022 23:49 Відповісти
Кабаева нарожала поросят от путина
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24.04.2022 23:50 Відповісти
От, бісові гуманісти. Ця шльондра, як ніхто, заслуговує на санкції.

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24.04.2022 23:50 Відповісти
Фуууууу.... До блювоти страхолюдна баба...
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25.04.2022 01:27 Відповісти
Це ще не найогидніша особина - самиця орка. Але все ще попереду. Бо ж відомо: досконалість меж не має:
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25.04.2022 04:07 Відповісти
Шта?! Санкции против кабаихи будут более болезненными для отношений(каких блин отношений?!) между США и хрюсией, чем поставки оружия Украине? Что вообще происходит?
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24.04.2022 23:50 Відповісти
Херасебе манёвры!
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24.04.2022 23:52 Відповісти
Пусть ********** шлюха с его детьми посидят в подвалах под артобстрелами, как сидят украинские дети
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24.04.2022 23:52 Відповісти
А можно было бы представить чтобы так же на Еву Браун не вводили санкции чтобы не портить отношения с господином Гитлером?
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24.04.2022 23:53 Відповісти
А то Путін розпочне війну? Чи що?
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24.04.2022 23:54 Відповісти
Бо путін нападе це для всього світу актуально? Раніше думав що є ще адеквати, зрозумів що немає.
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24.04.2022 23:54 Відповісти
Судить Путина по законам Хаммурапи! Путин убил детей и его детей должны убить, он убил жен, и его жены должны быть убиты, убил друзей и все его друзья и окружение должно быть убито! Путин разрушил дома, значит все его дома должны быть сожжены и взорваны!
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24.04.2022 23:54 Відповісти
та воно там пів мацви ******** включно меріна і піськова, шо за хрень?
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24.04.2022 23:55 Відповісти
И шо ***** сделает? Плюнет в портрет президента Байдена?
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24.04.2022 23:57 Відповісти
Думаю що після цього авторитет США ще більше виросте. Скоро якийсь царьок з Африки буде американцям погрожувати. Блін як можна так позоритись. Всрався стій мовчки не пояснюй що огірки з молоком винні.
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25.04.2022 06:24 Відповісти
я в **** от этой новости... позорище
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24.04.2022 23:58 Відповісти
То есть, против СТРАНЫ можно- а против членомойки х@йлоплешивого гомункула не?
(дератизатор пішов гуглить солво "логіка")...
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24.04.2022 23:59 Відповісти
Та ладно ,успется, сдохнет бес ,и выводок вытравить.Что б не писали мемуары "Как я был сперматозоидом беса"!
Хотя вон молотовский высерок лосих пор жирует...
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24.04.2022 23:59 Відповісти
ну да, по мнению жёлтых журналистов https://www.wsj.com/articles/u-s-withholds-sanctions-on-a-very-close-putin-associate-his-alleged-girlfriend-11650816894?mod=hp_lead_pos7 The Wall Street Journal старик кабаев страшен во гневе. Поэтому лучше дать Украине 90 гаубиц M777 howitzer и 144 тысячи снарядов. И дронов побольше разных.
Убеждаюсь, что у них тоже в СМИ полно интерпретаторов-*********.
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25.04.2022 00:00 Відповісти
Дідо Джо
Яка нах гуманність до вбивць?? Яка????
Це самка вбивці, питання закрийте
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25.04.2022 00:03 Відповісти
Та кому та кабаєва треба? Кому вона цікава? Україні потрібне відімкненні московщини від Свіфту та накладання на неї повного торгівельного ембарго. А путін хай собі при цьому і далі тішиться з тією кабаєвою.
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25.04.2022 00:05 Відповісти
На нее дохера личного бабла ***** записано! Как это "кому вона цікава"?
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30.04.2022 19:00 Відповісти
Мда－а－а.Думаю, что нужно присудить вторую Нобелевскую премию старику－Фрейду, посмертно....😀😂😀😂😀😂😀😂😀😀
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25.04.2022 00:05 Відповісти
Штаты конечно удивляют все больше и больше. ***** проведет пробный запуск еще еще одного Сармата и будут готовы начать переговоры про возвращение Аляски в родную говень
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25.04.2022 00:05 Відповісти
не сци, аліоша
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25.04.2022 00:15 Відповісти
ну ничего соби...одна пиз.а...стоит больше 200 убитых рашкой детей и по списку т.п...снесённых городов...действительно бо тож пиз.а путина...никак нельзя зарываться с самим пукиным, а то мало ли!!!
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25.04.2022 00:05 Відповісти
Рузвельт в 1943:

Ми будемо запроваджувати санкції против Єви Браун, щоб не розлючити Гітлера.

Як же ***** знущається з заходу.
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25.04.2022 00:06 Відповісти
Это уже полный треш, против дочек путина ввели, а против любительницы русского мира с 4мя (Четырмя) детьми от путина, которая прячется в Швейцарии санкции вводить нельзя. Дебилизм.
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25.04.2022 00:07 Відповісти
Хотів, щось написати-вже все написано і прокоментоване. Чого вони такі убогі?? Америка, це серйозно?
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25.04.2022 00:08 Відповісти
Это уже полный треш, против дочек путина ввели, а против любительницы русского мира с 4мя (Четырмя) детьми от путина, которая прячется в Швейцарии санкции вводить нельзя. Дебилизм.
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25.04.2022 00:09 Відповісти
Это уже полный треш, против дочек путина ввели, а против любительницы русского мира с 4мя (Четырмя) детьми от путина, которая прячется в Швейцарии санкции вводить нельзя. Дебилизм.
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25.04.2022 00:09 Відповісти
russian forces forming up for offensive in Kherson region - це Одесса...
і не кажіть потім, шо ніхто не пепереджував.
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25.04.2022 00:13 Відповісти
А що тут попереджати, все їде за *********** планом
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25.04.2022 00:46 Відповісти
аґрохімія досі не вірить шо кацапня напала на Україну.
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25.04.2022 01:11 Відповісти
цензор перетворюються в жовте жовте, a своi тормоза не може налаштувати 2й день.
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25.04.2022 00:23 Відповісти
******* сором!
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25.04.2022 00:29 Відповісти
Ну що за ідиотизм?🤦
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25.04.2022 00:32 Відповісти
стаття досить об'ємна:
https://www.wsj.com/articles/u-s-withholds-sanctions-on-a-very-close-putin-associate-his-alleged-girlfriend-11650816894?mod=hp_lead_pos7
таке враження, що журналісту треба було написати історію взааємин потвори Уйла з гутаперчевою Оліною, бо ті 2 речення щодо санцкій не дотягували за об'ємом на цілу статтю.
Тож ці 2 речення, цитати :

"We have prepared sanctions on a number of people who haven't yet been sanctioned, and we continue to think about when to impose those sanctions for maximum impact," a U.S. official said in response to questions from The Wall Street Journal.
"ми птдготували санкції щодо людей, які ще до санкційного списку не потрапляли і ми ВИЧІКУЄМО на МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНИЙ ЧАС щодо їх введення" - кажуть офіційні особо США.

"The U.S. Treasury Department, which according to U.S. officials prepared the sanctions package against Ms. Kabaeva, now on hold, declined to comment. U.S. officials said that the action against Ms. Kabaeva isn't off the table."
"Офіційні особи з департаменту казначейства США кажуть, що проти Кабаєвої підготували пакет санкцій і поставили у режим очикування, але причину не коментують.Також офіційни особи заявили, що дії проти Кабаєвої НЕ ЗНЯТІ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО".
Це по статті.
Як на мене, вони дійсно щось уточнюють, можливо, спершу Ромчика Абрашкіна гепнуть по дупі, якби там наш преЗЕдент за нього не просив!
Але слова жодного про наміри відмінити санкції немає ! тож вважаю, що, скоріше за все, журналісти WSJ вирішили створити "медійну інтрижку" з цього приводу, за що їм, звісно, велика дяка, бо тепер багато хто буде слідкувати за подіями і надалі !
Слава Україні та легендарним ЗСУ !!!
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25.04.2022 00:36 Відповісти
Ну этому сейчас точно не до коханок -его в преисподней другие экземпляры со сковородой ждут
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25.04.2022 00:41 Відповісти
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25.04.2022 00:43 Відповісти
Друзі, ну не меліть дурниць, будь ласка. Штати роблять все для нашої перемоги і для своєї теж, звичайно.
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25.04.2022 00:46 Відповісти
І про це пише видання "The Wall Street Journal" 👀😲
Вони, що там риб'ячий суп (уху) їли?! 😠
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25.04.2022 00:51 Відповісти
Штати роблять усе для нашої перемоги, дорогі українці, і для своєї теж, звичайно.
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25.04.2022 00:52 Відповісти
Таки є ще адійоти, які вважають, що Америка боїться *****.

Американці - це наші партнери, нехай роблять все, що хочуть, тільки нехай не забувають постачати нам зброю, яка дійсно рятує Україну та допомагає нашим героїчним ЗСУ.
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25.04.2022 00:57 Відповісти
Кабаеву надо забивать вместе с кабанятами. 💯
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25.04.2022 00:58 Відповісти
ми не поважаємо нічого в цьому світі - ні поміч, яка рятує жіття, в цьому випадку всієї краіни, ні доброго ставлення до себе...
чоботом по морді - от те да, те доходить відразу.
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25.04.2022 01:00 Відповісти
там Хйло недавно ракету аналлоговнет запускал, а штаты СНВ-3 исправно исполняют?
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25.04.2022 02:06 Відповісти
какая разница что они там исполняют - главное что у США есть ракета которая прошивает бункер путлера в Ямантау как нож масло
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25.04.2022 03:20 Відповісти
якраз після вбивства українських дітей і треба вводити санкції проти кабаєвої.
нехай скаже своєму вампіру вампіричу : вова, що ж ти с#ка робиш, ти ж сам отєць, твою в Бога, в душу, в маму ?

алеж є якісь "невідомі стосунки" між росією і США, які стоять на заваді цьому.

мені, як виборцю і громадянину США, було б цікаво дізнатись, що ж то за "стосунки"?
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25.04.2022 03:15 Відповісти
а после убийства сирийских детей не нужно было вводить санкции? и давать оржие? то есть своя рубашка ближе к телу?
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25.04.2022 03:22 Відповісти
хло пнх
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25.04.2022 03:33 Відповісти
..не хочуть якої реакціі Фуйла???
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25.04.2022 04:01 Відповісти
кабаева - это элитная проститутка, подготовленная женой усманова винер-усмановой для обслуживания уровня типа путенина... и таких было подготовлено как раз в объеме всех расийских сборных по гимнастике... девочки, как и сама винер, дело свое знали... и каждому первому не давали... только с высшего соизволения...
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25.04.2022 05:36 Відповісти
Поміняти путлерку на Маріуполь
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25.04.2022 06:07 Відповісти
МУЖ И ЖЕНА -ОДНА САТАНА.
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25.04.2022 06:44 Відповісти
ХОТЬ ФОТО ДЕТЕЙ КАБАЕВОЙ СКИНЬТЕ . Отнесу их тому , кому относил фото Жириновского , Гиви , Моторолы …(.. это )работает , не знаю что он с ними делает (. ::но через 2 месяца результат , не напрасно Путин верит в это…
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25.04.2022 06:48 Відповісти
муж и жена одна сатана
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25.04.2022 06:54 Відповісти
Такая новость просто на голову не налазит. В какое же посмешище превращаются Штаты...
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25.04.2022 07:13 Відповісти
Дітям Маріуполя це розкажіть...
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25.04.2022 08:13 Відповісти
У їхньому розумінні в нього зараз "м'яка" реакція чи що?
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25.04.2022 08:44 Відповісти
єто ****** будет вьіключено ножом через глаз, как и остальніе
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25.04.2022 10:02 Відповісти
Лицемiрнi брехливi ********
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25.04.2022 10:52 Відповісти
Самая технологически развита армия в мире. И президент ссыт. Гражданам не стыдно? А если бы война с США, генералы слушались бы Байдена, он бы капитулировал?
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25.04.2022 11:10 Відповісти
Что за шум? цензор что-то желтое опять ********, абы було
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25.04.2022 11:30 Відповісти
Причина, звісно, зовсім в іншому, але це не спрацює, бо ***** пофігу і на свою коханку і на дітей
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25.04.2022 12:13 Відповісти
 
 