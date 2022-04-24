США поки не запроваджуватимуть санкції проти Кабаєвої, бо не хочуть агресивної реакції Путіна, - WSJ

Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції проти Аліни Кабаєвої, яка за даними ЗМІ є коханкою Путіна, оскільки це може посилити напруженість між країнами.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Міністерство фінансів США підготувало санкції проти Кабаєвої, але наразі процес призупинили.

"Американські офіційні особи, які обговорюють цей крок (запровадження санкцій. - Ред.), вважають, що санкції проти Кабаєвої вважатимуться настільки особистим ударом для Путіна, що це може ще більше посилити напруженість між Росією та США", - йдеться в матеріалі.

Також видання повідомляє, що Кабаєва є матір’ю щонайменше трьох дітей Путіна.

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