Дякую Президенту Байдену та народу США за лідерство у підтримці України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Зеленський зазначив: "Минуло два місяці героїчного всенародного опору України російській агресії. Я вдячний президенту США Джо Байдену та народу США за лідерство у підтримці України. Сьогодні український народ згуртований і міцний, а українсько-американська дружба і партнерство міцні як ніколи!"

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