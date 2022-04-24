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Дякую Президенту Байдену та народу США за лідерство у підтримці України, - Зеленський

байден

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Зеленський зазначив: "Минуло два місяці героїчного всенародного опору України російській агресії. Я вдячний президенту США Джо Байдену та народу США за лідерство у підтримці України. Сьогодні український народ згуртований і міцний, а українсько-американська дружба і партнерство міцні як ніколи!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни Київ все ще стоїть, ми продовжимо підтримувати Україну, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23964)


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Топ коментарі
+22
Партнёрство с Америкой сильное, но это не благодаря вам , а вопреки вам и спасибо Байдену.
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24.04.2022 23:57
+20
Клали асфальт, відкривали та розмінували мости, не евакуювали Українців, відводили ЗСУ, в той час коли весь світ віз до України зброю!
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24.04.2022 23:57
+20
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25.04.2022 00:07
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З Великоднем! І най добро переможе зло!
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24.04.2022 23:55 Відповісти
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25.04.2022 00:07 Відповісти
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25.04.2022 01:13 Відповісти
Схоже, що дорослі Вавчику таки пояснили...
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24.04.2022 23:57 Відповісти
випередили !

хотів написати "Дякую, Шкарлупка !"
а потім подумав "Чия шкарлупка ?"
зараз - схоже Фашингтонського обкому.
а обманський Оманський віслюк? спитаєте ви
ох, не знаю,
АРТИСТ !!!!
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25.04.2022 01:17 Відповісти
що, навіть справу Бенідіктова закриє?
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25.04.2022 04:27 Відповісти
А нам говорили "дякулы"
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21.05.2022 15:31 Відповісти
Клали асфальт, відкривали та розмінували мости, не евакуювали Українців, відводили ЗСУ, в той час коли весь світ віз до України зброю!
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24.04.2022 23:57 Відповісти
На травневі свята підемо на шашлики, казав клоун.
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25.04.2022 00:13 Відповісти
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25.04.2022 00:25 Відповісти
Партнёрство с Америкой сильное, но это не благодаря вам , а вопреки вам и спасибо Байдену.
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24.04.2022 23:57 Відповісти
Zeлені гниди зараз істерично крутяться як чорти, щоб приховати свої злочини, витрачають під шумок війни шалені гроші з бюджету на ******, аби зливати тонни брехливого зеленого лайна в вуха українців.
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25.04.2022 00:06 Відповісти
Це правда.
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25.04.2022 07:00 Відповісти
Нарешті !
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25.04.2022 00:00 Відповісти
интересно, Блинкен вазелин с собой взял? бо в Штатах только ленивый не знает о вороватых карлах из ОП-ы......
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25.04.2022 00:17 Відповісти
шо там з Кременчуком ? 9 прильотів і всі новини затерли ...
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25.04.2022 00:21 Відповісти
А до чого тут фотка з телефоном ?
Вони ж в твітері переписуються.
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25.04.2022 00:23 Відповісти
а ти в cc?
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25.04.2022 00:39 Відповісти
і дивіться не просріть цю довіру , як ви це вмієте, бо дуже ваші зебоби ********** бабло розпилювати...
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25.04.2022 00:25 Відповісти
ти хоч писок стули, хробак зелений.
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25.04.2022 00:27 Відповісти
Значить, все ж таки Остін і Блінкін добрались до Києва. Разв Зе так щиро дякує
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25.04.2022 00:42 Відповісти
Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін прибули до Києва та проводять зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович у https://www.youtube.com/watch?v=yzWs4m8Ssmg&t=713s розмові з Марком Фейгіним.

"Сьогодні американці у Києві. Прямо зараз. Розмовляють із президентом", - підтвердив Арестович.

Він припустив, що Блінкен і Остін можуть допомогти вирішити питання деблокади Маріуполя: "Запропонувати на щось поміняти. Або показати наслідки, якщо не буде (рішення. - Gazeta.ua). Завжди є куди натиснути".

https://gazeta.ua/articles/politics/_blinken-i-ostin-pribuli-u-kiyiv-rozmovlyayut-iz-zelenskim/1084361
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25.04.2022 01:04 Відповісти
Лідер ***** Боріс Джонсон!!!
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25.04.2022 06:31 Відповісти
Джонсону разрешили,он и поставляет что может.А мериканцы ,как ядерная держава №1 не хочет идти на прямую конфронтацию с рф и доводить мир до ядерной войны.
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25.04.2022 12:20 Відповісти
речуха и видосик - это классно... но какие сепаратные переговоры ведутся в турции, если "Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна з Україною. Росія здійснювала жахливі злодіяння, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає невдачі й Україна не переможе", - написала глава МЗС Британії".
т.е. Великобритания знает то, чего не знает народ Украины, давший 5-ти летний мандат Зеленскому для того, чтобы он этому народу служил... он служит... но как... принятие решений, от которых у народа Украины загривок дыбом встает?
понятно... сейчас война... коней на переправе не меняют... но...
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25.04.2022 06:45 Відповісти
бєнюренигата забрали на правосуддя?Чи треба вила всраку поки не знищили всю Україну?
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25.04.2022 09:05 Відповісти
 
 