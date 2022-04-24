Дякую Президенту Байдену та народу США за лідерство у підтримці України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Зеленський зазначив: "Минуло два місяці героїчного всенародного опору України російській агресії. Я вдячний президенту США Джо Байдену та народу США за лідерство у підтримці України. Сьогодні український народ згуртований і міцний, а українсько-американська дружба і партнерство міцні як ніколи!"
Топ коментарі
+22 Olena Lynch
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+20 Вова Последний
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хотів написати "Дякую, Шкарлупка !"
а потім подумав "Чия шкарлупка ?"
зараз - схоже Фашингтонського обкому.
а обманський Оманський віслюк? спитаєте ви
ох, не знаю,
АРТИСТ !!!!
Вони ж в твітері переписуються.
Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович у https://www.youtube.com/watch?v=yzWs4m8Ssmg&t=713s розмові з Марком Фейгіним.
"Сьогодні американці у Києві. Прямо зараз. Розмовляють із президентом", - підтвердив Арестович.
Він припустив, що Блінкен і Остін можуть допомогти вирішити питання деблокади Маріуполя: "Запропонувати на щось поміняти. Або показати наслідки, якщо не буде (рішення. - Gazeta.ua). Завжди є куди натиснути".
https://gazeta.ua/articles/politics/_blinken-i-ostin-pribuli-u-kiyiv-rozmovlyayut-iz-zelenskim/1084361
т.е. Великобритания знает то, чего не знает народ Украины, давший 5-ти летний мандат Зеленскому для того, чтобы он этому народу служил... он служит... но как... принятие решений, от которых у народа Украины загривок дыбом встает?
понятно... сейчас война... коней на переправе не меняют... но...