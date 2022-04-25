Загарбники у Запорізькій області намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя, - ОВА

Загарбники у Запорізькій області намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя, - ОВА
На Запоріжжі російські війська намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя, нарощуючи системи управління та протиповітряної оборони та обстрілюючи українські позиції із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв.
Він зазначив: "Боротьба за окуповані населені пункти Запорізького краю триває. Ворог намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя. Ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації. Але завдяки українським військовим противник зазнає втрат. Військовослужбовці Сил оборони Запорізького краю продовжують пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Запорізькій землі!
Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби. При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють по мирному населенню.
Сьогодні в Енергодар вдалося доставити понад 20 тонн гуманітарного та технічного вантажу, який потрібен для роботи атомної й теплової електростанцій. Це також пальне для комунальних підприємств, аварійних бригад, служби надзвичайних ситуацій, хлор для "Тепловодоканала" на питний водозабір, гуманітарна допомога від НАЕК "Енергоатом" і наших друзів-поляків. Серед медикаментів є інсулін, за що вдячні Благодійному фонду "СИЛА МРІЇ". Відділення гемодіалізу отримало місячний запас витратних матеріалів та деззасобів для проведення процедури. Також вдалося привезти певну кількість адресних посилок.
У Мелітополі донощиками стають уже не лише окремі квартальні та старші по будинках, а й скривджені. До них належать ті, кого колись звільнили з роботи. Свій донощик завівся у локомотивному депо. Від його кляуз окупаційна адміністрація заарештовує співробітників депо.
На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. У Мелітополі поширюють інформацію, що окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 квітня в'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму. Рішення ухвалено, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з подальшим маршрутом до Грузії, Польщі, країн Прибалтики.
У Дніпрорудному почала працювати міліція окупантів, особовий склад якої вивісив червоний прапор біля відділку. Також у місті росіяни спільно з активістами громадської організації "Діти війни" та клубу "Ветеран" організували адресне доставлення великодніх пасок ветеранам так званої "великої вітчизняної війни". Процес зафільмували на відео та фото для росЗМІ. На яких умовах роздавали солодощі не відомо.
Укрзалізниця призначила 5 регулярних поїздів на захід України. На всі потяги, крім 219/220 Запоріжжя - Львів, продають квитки.
Українські захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. Вірте Силам оборони Запорізької області, які роблять свою роботу. Бо життя переможе смерть, добро переможе зло, Україна переможе росію!"
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треш !
Бойовий путь руснявого чорта по Україні)
***** получали всю дорогу)) 😁
Понял вичьорківаю
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24 квітня ₚосійські наступальні операції на сході України зробили незначні просування в районі Сєвєродонецька, захопивши кілька невеликих міст і встановивши понтонний міст через річку Красну на захід від Сєвєродонецька.
Таки-так... головний блогер завгоспа буде без роботи.
просто таки в духе 70-х... не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым... только они могли придумать лозунг - сам помирай, а товарища выручай... а то, что товарищ долбень - это никого не волнует...