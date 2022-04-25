Від Фінляндії в НАТО чекають на забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії
Якщо Фінляндія стане членом НАТО, то вона, швидше за все, направить війська до країн Балтії і забезпечуватиме безпеку їхнього повітряного простору.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела.
"На мою думку, дуже ймовірно, що у мирний час Фінляндія мала б якимсь чином брати участь у програмі Розширеної передової присутності та забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії", - зазначив він.
Країни НАТО забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії, оскільки Естонія, Латвія та Литва не мають власних винищувачів.
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет хотів би, щоби повітряний простір Естонії охороняли нові фінські винищувачі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пісня Зимової війни 1939 року
побажаємо наснаги славетним фінським снайперам !
Зачотна пісня. Одна з улюблених (і єдина фінською мовою, що знаю частково напам'ять)
https://youtu.be/Jl2_0OCwNbg
добити їх можуть лише китайці, але це - поганий варіант для всіх.
отже,Захід знову буде рятувати рашку-парашку після смерті пині