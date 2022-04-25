Від Фінляндії в НАТО чекають на забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії

Якщо Фінляндія стане членом НАТО, то вона, швидше за все, направить війська до країн Балтії і забезпечуватиме безпеку їхнього повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела.

"На мою думку, дуже ймовірно, що у мирний час Фінляндія мала б якимсь чином брати участь у програмі Розширеної передової присутності та забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії", - зазначив він.

Країни НАТО забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії, оскільки Естонія, Латвія та Литва не мають власних винищувачів.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет хотів би, щоби повітряний простір Естонії охороняли нові фінські винищувачі.

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