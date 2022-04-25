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Новини
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Від Фінляндії в НАТО чекають на забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії

нато,фінляндія

Якщо Фінляндія стане членом НАТО, то вона, швидше за все, направить війська до країн Балтії і забезпечуватиме безпеку їхнього повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела.

"На мою думку, дуже ймовірно, що у мирний час Фінляндія мала б якимсь чином брати участь у програмі Розширеної передової присутності та забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії", - зазначив він.

Країни НАТО забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії, оскільки Естонія, Латвія та Литва не мають власних винищувачів.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет хотів би, щоби повітряний простір Естонії охороняли нові фінські винищувачі.

Читайте: Відсутність України в НАТО - велика помилка, наша держава зміцнила б Альянс, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6461) Фінляндія (1308)


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Топ коментарі
+8
наконец-то белофинны на подходе. Это будет еще плюс 1330 км границы с НАТО.
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25.04.2022 01:07
+6
"Фінляндія, Фінляндія..."

пісня Зимової війни 1939 року

побажаємо наснаги славетним фінським снайперам !
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25.04.2022 01:26
+3
"Політрукіт, комісаріт я муут ******..."

Зачотна пісня. Одна з улюблених (і єдина фінською мовою, що знаю частково напам'ять)

https://youtu.be/Jl2_0OCwNbg
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25.04.2022 01:32
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наконец-то белофинны на подходе. Это будет еще плюс 1330 км границы с НАТО.
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25.04.2022 01:07 Відповісти
"Фінляндія, Фінляндія..."

пісня Зимової війни 1939 року

побажаємо наснаги славетним фінським снайперам !
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25.04.2022 01:26 Відповісти
"Політрукіт, комісаріт я муут ******..."

Зачотна пісня. Одна з улюблених (і єдина фінською мовою, що знаю частково напам'ять)

https://youtu.be/Jl2_0OCwNbg
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25.04.2022 01:32 Відповісти
я теж люблю цю пісню, слів не знаю - тільки "мурликаю" собі під ніс мелодію
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25.04.2022 01:42 Відповісти
Так, там є тонкощі, що не завжди навіть у словниках знайдеш. Наприклад, у рядку "та, думали, що завтра у Гельсінкі будуть їсти мароші" -- останнє слово тут це спотворене марошенає
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25.04.2022 01:53 Відповісти
чомусь замовчують той факт, що фінські льотчики і в фінську і потім і в другу світову, завжди перемагали в боях з совєцькими льотчиками - напевно тому на них надія у НАТО
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25.04.2022 10:04 Відповісти
Когда войска России будут перемолоты, то НАТО без сопротивления добьет Россию!
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25.04.2022 01:09 Відповісти
не добьйот - рашка це тундряні болота, там чорт заблудиться.

добити їх можуть лише китайці, але це - поганий варіант для всіх.
отже,Захід знову буде рятувати рашку-парашку після смерті пині
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25.04.2022 01:29 Відповісти
ЭТО ДЕЛОВОВОЙ ПОДХОД РАНЬШЕ МОРОЗИЛИСЬ ТЕПЕРЬ БИЛЕТЫ А НЕ ТО ШО МЫ В ОДНИХ ТРУСАХ А ТЕ ДАЛЕЧЕ
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25.04.2022 01:58 Відповісти
Коли у Суомі прибудуть всі 64 екземпляри замовлених F-35, і якщо ці машини колись в небі над Балтією зійдуться у бою з рашкинськими сухими, оця людина посміхнеться на небесах:

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25.04.2022 02:09 Відповісти
Схоже, рішення вже прийнято, якщо вже обговорюються такі речі.
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25.04.2022 06:45 Відповісти
 
 