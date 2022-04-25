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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"

ссо,панцирь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації на південному напрямку бойових дій 24 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці командування. 

У інформації зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.

На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій.

Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили.

 Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною.

Втрати окупантів складають 73 рашисти та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку із періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.

Великдень на Одещині минув в цілому спокійно. Без грубих порушень публічного порядку та провокацій. Аварійно-рятувальні роботи із ліквідації наслідків ракетних ударів по Одесі завершено. За уточненими даними 7 загиблих, серед них одна дитина. В лікарнях залишаються 10 постраждалих".

Автор: 

Миколаївська область (2280) Одеська область (3236) втрати (4413) ЗСУ (7580) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+6
Не втомлюся повторювати: Україна вистояла не завдяки, а всупереч правлінню влади ЗЄ
рідкісна гнида,колібрована ненавиджу
показати весь коментар
25.04.2022 01:01
+4
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZV1EbtEhIb5B9hCzVt1Tzr9_dL3_gRJhnwDv7jzNVNrk5FmFs0zwlChnIz2RXHxWN_UsKclYleBofQIx0hGZito-Et1pqJp0aQpqpN_W0vobeVMtKXW09nP6zgAhWx42k0&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko
60-й день війни, 24 квітня.
Пішов 2-й місяць війни, яка вже стала буденністю. За всіма передвоєнними розкладами, ми вже мали програти і просити ганебного миру. Проте наша держава та армія встояли, чим здивували світ та змусили його говорити про нас з повагою та захопленням. Всі адекватні люди розуміють, що ми відбиваємо навалу Росії, яка в принципі заперечує наше право на існування та готова масово вбивати наших людей. Буча вже стала символом на кшталт Сребрениці чи Катині. А бойня, влаштована окупантами в Маріуполі, завжди буде викликати інтерес дослідників геноцидів та психіатрів.

Попри чисельну перевагу ворога, ми відбили наступ на Київ, змусили росіян залишити північні області нашої країни, втримали Харків та Миколаїв і не дали росіянам прорвати наш фронт на Донбасі. Повністю декласували російську армію та завдали їй таких втрат, що вже перевищили війну СРСР в Афганістані. Одні тільки захисники Маріуполя на чолі з полком «Азов», який навіки обезсмертив своє ім'я, безповоротно знищили до 2 БТГ противника.

Звісно, становище залишається серйозним і святкувати перемогу ще зарано. Ми майже втратили Херсонщину, окупанти стоять на Донбасі, в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Маріуполь вже 55 днів тримається у повному оточенні. Ворог утримує ініціативу на фронті та бомбить наші міста «від Сяну до Дону». Росія ще далеко не розбита, більш-менш консолідована всередині та ще має чимало матеріальних та людських ресурсів, щоб кинути їх проти нас. Тому попереду нас чекає тривала та важка боротьба.

Все це відображають і події сьогоднішнього дня. Попри Великдень, російські війська нищівно бомбили міста Харківської області та Донбасу. В цих же районах йшли активні бойовій дії.

Сектор Ізюм - Слов'янськ - Барвінкове - росіяни активізували тиск в південному напрямку, на села Довгеньке та Пашкове, та в західному, на Велику Комишуваху. Як повідомляє Генштаб, успіху ворог не мав. З обох боків активно працювала артилерія. Також ворог рвався на Слов'янськ зі сходу, в напрямку Лиману, Зарічне та Яцьківки. В Зарічному росіяни захопили частину селища.

Луганська область - Генштаб спростував інформацію про те, що ЗСУ залишили Рубіжне, що дуже потішило. За офіційною версією сьогодні росіяни безуспішно намагалися «закріпитись у західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного». На півдні від Лисичанська окупанти почали атаки в напрямку сіл Оріхове та Нижнє. Також тривали бої за Попасну.

Донецька область - противник атакував в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки, без успіхів. Також російські війська впритул наблизились до стратегічно важливої зараз Великої Новосілки, атакуючи село Времівка, на південь від неї.

Маріуполь - загарбники продовжували нищівно бомбардувати та обстрілювати «Фестунг Азовсталь». Становище важке і попри численні акції міжнародної підтримки та солідарності з героїчним гарнізоном, якихось істотних зрушень в цьому напрямі не видно.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірних даних про події в цьому секторі в мене нема.
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25.04.2022 01:53
+3
Был "Панцирь", но ЗСУ с него чешуйки сняли - стал облезлой обИзяной.
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25.04.2022 01:03
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Не втомлюся повторювати: Україна вистояла не завдяки, а всупереч правлінню влади ЗЄ
рідкісна гнида,колібрована ненавиджу
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25.04.2022 01:01 Відповісти
незаметно уедет в 24-ом, и затеряется на южных берегах Испании.
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25.04.2022 01:56 Відповісти
Чорнорота потвора.
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25.04.2022 08:21 Відповісти
Был "Панцирь", но ЗСУ с него чешуйки сняли - стал облезлой обИзяной.
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25.04.2022 01:03 Відповісти
а можно для тонуса занептунить один МРК? ну, шоб не расслаблялись.
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25.04.2022 01:10 Відповісти
тяжко=можно
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25.04.2022 01:27 Відповісти
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZV1EbtEhIb5B9hCzVt1Tzr9_dL3_gRJhnwDv7jzNVNrk5FmFs0zwlChnIz2RXHxWN_UsKclYleBofQIx0hGZito-Et1pqJp0aQpqpN_W0vobeVMtKXW09nP6zgAhWx42k0&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko
60-й день війни, 24 квітня.
Пішов 2-й місяць війни, яка вже стала буденністю. За всіма передвоєнними розкладами, ми вже мали програти і просити ганебного миру. Проте наша держава та армія встояли, чим здивували світ та змусили його говорити про нас з повагою та захопленням. Всі адекватні люди розуміють, що ми відбиваємо навалу Росії, яка в принципі заперечує наше право на існування та готова масово вбивати наших людей. Буча вже стала символом на кшталт Сребрениці чи Катині. А бойня, влаштована окупантами в Маріуполі, завжди буде викликати інтерес дослідників геноцидів та психіатрів.

Попри чисельну перевагу ворога, ми відбили наступ на Київ, змусили росіян залишити північні області нашої країни, втримали Харків та Миколаїв і не дали росіянам прорвати наш фронт на Донбасі. Повністю декласували російську армію та завдали їй таких втрат, що вже перевищили війну СРСР в Афганістані. Одні тільки захисники Маріуполя на чолі з полком «Азов», який навіки обезсмертив своє ім'я, безповоротно знищили до 2 БТГ противника.

Звісно, становище залишається серйозним і святкувати перемогу ще зарано. Ми майже втратили Херсонщину, окупанти стоять на Донбасі, в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Маріуполь вже 55 днів тримається у повному оточенні. Ворог утримує ініціативу на фронті та бомбить наші міста «від Сяну до Дону». Росія ще далеко не розбита, більш-менш консолідована всередині та ще має чимало матеріальних та людських ресурсів, щоб кинути їх проти нас. Тому попереду нас чекає тривала та важка боротьба.

Все це відображають і події сьогоднішнього дня. Попри Великдень, російські війська нищівно бомбили міста Харківської області та Донбасу. В цих же районах йшли активні бойовій дії.

Сектор Ізюм - Слов'янськ - Барвінкове - росіяни активізували тиск в південному напрямку, на села Довгеньке та Пашкове, та в західному, на Велику Комишуваху. Як повідомляє Генштаб, успіху ворог не мав. З обох боків активно працювала артилерія. Також ворог рвався на Слов'янськ зі сходу, в напрямку Лиману, Зарічне та Яцьківки. В Зарічному росіяни захопили частину селища.

Луганська область - Генштаб спростував інформацію про те, що ЗСУ залишили Рубіжне, що дуже потішило. За офіційною версією сьогодні росіяни безуспішно намагалися «закріпитись у західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного». На півдні від Лисичанська окупанти почали атаки в напрямку сіл Оріхове та Нижнє. Також тривали бої за Попасну.

Донецька область - противник атакував в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки, без успіхів. Також російські війська впритул наблизились до стратегічно важливої зараз Великої Новосілки, атакуючи село Времівка, на південь від неї.

Маріуполь - загарбники продовжували нищівно бомбардувати та обстрілювати «Фестунг Азовсталь». Становище важке і попри численні акції міжнародної підтримки та солідарності з героїчним гарнізоном, якихось істотних зрушень в цьому напрямі не видно.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірних даних про події в цьому секторі в мене нема.
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25.04.2022 01:53 Відповісти
Чи не варто просто спалити машину, якщо не можемо використати? Ганчірку у бензобак та хай палає. Московити ж поновлять її, якщо не спалити.
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25.04.2022 06:27 Відповісти
 
 