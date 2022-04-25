Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації на південному напрямку бойових дій 24 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці командування.
У інформації зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.
На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій.
Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили.
Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною.
Втрати окупантів складають 73 рашисти та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку із періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.
Великдень на Одещині минув в цілому спокійно. Без грубих порушень публічного порядку та провокацій. Аварійно-рятувальні роботи із ліквідації наслідків ракетних ударів по Одесі завершено. За уточненими даними 7 загиблих, серед них одна дитина. В лікарнях залишаються 10 постраждалих".
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рідкісна гнида,колібрована ненавиджу
60-й день війни, 24 квітня.
Пішов 2-й місяць війни, яка вже стала буденністю. За всіма передвоєнними розкладами, ми вже мали програти і просити ганебного миру. Проте наша держава та армія встояли, чим здивували світ та змусили його говорити про нас з повагою та захопленням. Всі адекватні люди розуміють, що ми відбиваємо навалу Росії, яка в принципі заперечує наше право на існування та готова масово вбивати наших людей. Буча вже стала символом на кшталт Сребрениці чи Катині. А бойня, влаштована окупантами в Маріуполі, завжди буде викликати інтерес дослідників геноцидів та психіатрів.
Попри чисельну перевагу ворога, ми відбили наступ на Київ, змусили росіян залишити північні області нашої країни, втримали Харків та Миколаїв і не дали росіянам прорвати наш фронт на Донбасі. Повністю декласували російську армію та завдали їй таких втрат, що вже перевищили війну СРСР в Афганістані. Одні тільки захисники Маріуполя на чолі з полком «Азов», який навіки обезсмертив своє ім'я, безповоротно знищили до 2 БТГ противника.
Звісно, становище залишається серйозним і святкувати перемогу ще зарано. Ми майже втратили Херсонщину, окупанти стоять на Донбасі, в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Маріуполь вже 55 днів тримається у повному оточенні. Ворог утримує ініціативу на фронті та бомбить наші міста «від Сяну до Дону». Росія ще далеко не розбита, більш-менш консолідована всередині та ще має чимало матеріальних та людських ресурсів, щоб кинути їх проти нас. Тому попереду нас чекає тривала та важка боротьба.
Все це відображають і події сьогоднішнього дня. Попри Великдень, російські війська нищівно бомбили міста Харківської області та Донбасу. В цих же районах йшли активні бойовій дії.
Сектор Ізюм - Слов'янськ - Барвінкове - росіяни активізували тиск в південному напрямку, на села Довгеньке та Пашкове, та в західному, на Велику Комишуваху. Як повідомляє Генштаб, успіху ворог не мав. З обох боків активно працювала артилерія. Також ворог рвався на Слов'янськ зі сходу, в напрямку Лиману, Зарічне та Яцьківки. В Зарічному росіяни захопили частину селища.
Луганська область - Генштаб спростував інформацію про те, що ЗСУ залишили Рубіжне, що дуже потішило. За офіційною версією сьогодні росіяни безуспішно намагалися «закріпитись у західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного». На півдні від Лисичанська окупанти почали атаки в напрямку сіл Оріхове та Нижнє. Також тривали бої за Попасну.
Донецька область - противник атакував в напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки, без успіхів. Також російські війська впритул наблизились до стратегічно важливої зараз Великої Новосілки, атакуючи село Времівка, на південь від неї.
Маріуполь - загарбники продовжували нищівно бомбардувати та обстрілювати «Фестунг Азовсталь». Становище важке і попри численні акції міжнародної підтримки та солідарності з героїчним гарнізоном, якихось істотних зрушень в цьому напрямі не видно.
Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірних даних про події в цьому секторі в мене нема.