Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо ситуації на південному напрямку бойових дій 24 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці командування.

У інформації зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.

На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій.

Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили.

Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною.

Втрати окупантів складають 73 рашисти та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку із періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.

Великдень на Одещині минув в цілому спокійно. Без грубих порушень публічного порядку та провокацій. Аварійно-рятувальні роботи із ліквідації наслідків ракетних ударів по Одесі завершено. За уточненими даними 7 загиблих, серед них одна дитина. В лікарнях залишаються 10 постраждалих".