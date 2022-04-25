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Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах: Ми крокуємо разом до нових спільних перемог

макрон,зеленський

Володимир Зеленський привітав президента Франції Емманюеля Макрона з перемогою на виборах.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Президента Франції та справжнього друга України Емманюеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!" - наголосив президент.

Також читайте: Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+14
Ну конєшно, не на часі. На часі відрубити опозиційні канали, на часі прибрати їжаки в Одесі, на часі планувати велике відбудівництво, шоколадки і борди з ****** зеленського теж на часі, а ось питання про держ зраду на які ще не придумали відмазки - не на часі
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25.04.2022 01:18
+7
А не ***** то? Оно овощ був високим та широким, і що? головне щоб був на своєму місці, а це не його місце...
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25.04.2022 01:21
+5
тіпун Вам на язик !
най тепер Мікроша відпрацьовує.
у нього суперовий шанс виїхати на нашому кривавому горбу, заткнути плиснявого шольца в свій лягушаший зад та стати лідером Ойропи
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25.04.2022 01:21
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Ну-ну, коли там черговий Собор в Парижі горітиме?
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25.04.2022 01:01 Відповісти
тіпун Вам на язик !
най тепер Мікроша відпрацьовує.
у нього суперовий шанс виїхати на нашому кривавому горбу, заткнути плиснявого шольца в свій лягушаший зад та стати лідером Ойропи
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25.04.2022 01:21 Відповісти
А не ***** то? Оно овощ був високим та широким, і що? головне щоб був на своєму місці, а це не його місце...
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25.04.2022 01:21 Відповісти
дик, на стадіоні танк Порох стояв поруч із миршавим Попригунчиком -

бачили очі що вибирали
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25.04.2022 01:23 Відповісти
Беріть третього холуя Шольца та швидко починайте заглядати в очко мавзолейного виродка
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25.04.2022 01:12 Відповісти
мог бы в честь победы передать еще батарею "цезарей".
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25.04.2022 01:12 Відповісти
Ну конєшно, не на часі. На часі відрубити опозиційні канали, на часі прибрати їжаки в Одесі, на часі планувати велике відбудівництво, шоколадки і борди з ****** зеленського теж на часі, а ось питання про держ зраду на які ще не придумали відмазки - не на часі
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25.04.2022 01:18 Відповісти
ніхт зелене крітікуватен!
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25.04.2022 01:27 Відповісти
а давайте на всяк випадок Байдена обсеремо?
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25.04.2022 01:35 Відповісти
А Байдена то за что?
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25.04.2022 06:36 Відповісти
А Байдена то за что?
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25.04.2022 06:37 Відповісти
они когда лажают то у них всегда "не на часі" если бы при Порохе разминировали они бы выли уже на весь мир. А самое страшное что эта власть еще будет на втором сроке, а потом бобики наверное выберут какую то рыгу или тимошенко. Кароче кто слаще петь будет и записовать видосики. ААА я забыл выберут кого то с зеленой команды и этот цирк никогда не кончиться пока страну не добьют. Поэтому всем нормальным нужно валить как только откроют границу. Потому что они однажды скажут что будут шашлыки, а будут еще Бучи и Мариуполь.
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25.04.2022 02:17 Відповісти
прекратити істеріку, *****.
походу вже дідам пора до зброї....
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25.04.2022 02:34 Відповісти
Цікаво, сєкас по телефону з ****** у Макрона ще буде, чи він вже натрахався?
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25.04.2022 01:22 Відповісти
ну хоч тут щось - гуйня була, гуйня осталась, все ж не марінка з мордою ліца *****.
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25.04.2022 01:24 Відповісти
і 20 хвилин не пройшло, а месадж такі добіґ - трохи бистріше парусника.
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25.04.2022 01:30 Відповісти
Оставлю тут для роздумів


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25.04.2022 02:13 Відповісти
Цензор = крадач тайму, якого в кожного з нас і так не багато.
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25.04.2022 02:16 Відповісти
мы считаем, ...таем, ...таем, а в одночас ми рахуєм...
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25.04.2022 04:24 Відповісти
Лєпен обдурила усіх. Взяла у ***** гроші, і програла вибори. Мінус кілька танків чи чогось ще для ₚосії. Дякую, Маричко.
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25.04.2022 04:52 Відповісти
Цей французький підар,разом з німецькими ******* вже після вторгнення продав озброєння кацапам ******* на суму більше 300 000 000, євро
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25.04.2022 06:35 Відповісти
Откуда информация?
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25.04.2022 06:41 Відповісти
Макарон переміг?
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25.04.2022 06:35 Відповісти
І це президенти сорокамільйонних країн... І це в часи тяжких випробувань...
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25.04.2022 10:47 Відповісти
У Франції майже 70млн населення, не кажучи вже про на порядок більший ВВП
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25.04.2022 12:19 Відповісти
Скріпя зубамі паздравіл...
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25.04.2022 12:16 Відповісти
 
 