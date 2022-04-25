Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах: Ми крокуємо разом до нових спільних перемог

Володимир Зеленський привітав президента Франції Емманюеля Макрона з перемогою на виборах.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Президента Франції та справжнього друга України Емманюеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!" - наголосив президент.

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