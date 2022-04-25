Росія має військові плани проти Естонії, ми допомагаємо Україні, щоб зробити загрозу проти нас меншою, - посол Кууск

Естонія допомагає Україні, адже розуміє, що Росія має військові плани й проти неї.

Про це заявив в ефірі Україна 24 посол Естонії в Україні Каімо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тож, нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і естонський "Джавелін", який вдаряє по російському танку, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив він.

Водночас посол наголосив, що країна не припинить допомагати Україні, адже "захист Естонії починається на Донбасі".

Також дипломат зазначив, що Україна готова до вступу в ЄС.

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