Росія має військові плани проти Естонії, ми допомагаємо Україні, щоб зробити загрозу проти нас меншою, - посол Кууск
Естонія допомагає Україні, адже розуміє, що Росія має військові плани й проти неї.
Про це заявив в ефірі Україна 24 посол Естонії в Україні Каімо Кууск, передає Цензор.НЕТ.
"Росія має військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тож, нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і естонський "Джавелін", який вдаряє по російському танку, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив він.
Водночас посол наголосив, що країна не припинить допомагати Україні, адже "захист Естонії починається на Донбасі".
Також дипломат зазначив, що Україна готова до вступу в ЄС.
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