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Росія має військові плани проти Естонії, ми допомагаємо Україні, щоб зробити загрозу проти нас меншою, - посол Кууск

рф,росія

Естонія допомагає Україні, адже розуміє, що Росія має військові плани й проти неї.

Про це заявив в ефірі Україна 24 посол Естонії в Україні Каімо Кууск, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тож, нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і естонський "Джавелін", який вдаряє по російському танку, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив він.

Водночас посол наголосив, що країна не припинить допомагати Україні, адже "захист Естонії починається на Донбасі".

Також дипломат зазначив, що Україна готова до вступу в ЄС.

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Автор: 

Естонія (1619) Кууск Каймо (14)


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умно !

чого не скажеш за гансів
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25.04.2022 01:49 Відповісти
Так, раіся має дуже забористий план, що до країн Балтії.
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25.04.2022 01:50 Відповісти
Росія має плани не тільки проти країн Балтії, а також проти Польщі, Чехії, Румунії і так далі. Навіщо їм освоювати Сибір і Далекий Схід, який вони віддали китайцям, простіше увійти до Східної Європи і захопити нормальні країни з гарною економікою, з прекрасними заводами. Скоріше б ця тварюка щуроподібна здохла від свого ботокса в мозку. Або від раку, що швидше цю тварюку доб'є.
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25.04.2022 06:15 Відповісти
За моєю робочою інформацією спостерігаю логістичну зв'язку між Естонією та арменією лікеро горілчаних виробів, з послідуючою заміною документів на території арменії та кінцевою точкою прибуття товару в росію.Простими словами обхід санкцій... Від щирого сердця бажаю усім цинічним псевдо друзям, щоб вони відчули на собі Бучу,Ірпінь і вмилися кров'ю.
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25.04.2022 10:05 Відповісти
 
 