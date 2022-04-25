Після завершення другого туру виборів президента у Франції почалися заворушення: поліція застосувала сльозогінний газ

Після переобрання президента Еммануеля Макрона в ряді міст Франції почалися масові заворушення. Поліція з охорони громадського порядку була змушена розпорошити сльозогінний газ у бік демонстрантів у центрі Парижа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Після оголошення попередніх результатів другого туру виборів президента Франції почалися акції протесту. Поліція намагалася розігнати натовп, що зібрався в центральному районі Шатле. Також повідомляється про масові заворушення в Ренні, Ліоні, Тулузі й Нанті.

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