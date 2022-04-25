УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10624 відвідувача онлайн
Новини
16 049 28

Після завершення другого туру виборів президента у Франції почалися заворушення: поліція застосувала сльозогінний газ

ле,пен,макрон

Після переобрання президента Еммануеля Макрона в ряді міст Франції почалися масові заворушення. Поліція з охорони громадського порядку була змушена розпорошити сльозогінний газ у бік демонстрантів у центрі Парижа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Reuters.

Після оголошення попередніх результатів другого туру виборів президента Франції почалися акції протесту. Поліція намагалася розігнати натовп, що зібрався в центральному районі Шатле. Також повідомляється про масові заворушення в Ренні, Ліоні, Тулузі й Нанті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними

Автор: 

Франція (3080) Макрон Емманюель (1466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
просто напомню откуда всё идёт

показати весь коментар
25.04.2022 02:00
+15
давіть ла-пеністів нещадно, затискаючи їм яйця дверима жандармейських автівок !
показати весь коментар
25.04.2022 01:53
+13
Мразь і до Франціі дісталась з триколорною ганчіркою 😡
показати весь коментар
25.04.2022 02:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путлер будет
показати весь коментар
25.04.2022 01:49 Відповісти
Ну як, макрон, подобається використання нафтодолларів путіним? А у нас от війна через ці нафтодоллари...
показати весь коментар
25.04.2022 01:51 Відповісти
У Франції почалися заворушення з 70-відсотковою знижкою на свинопсячий газ, нафту та вугілля.
показати весь коментар
25.04.2022 01:53 Відповісти
давіть ла-пеністів нещадно, затискаючи їм яйця дверима жандармейських автівок !
показати весь коментар
25.04.2022 01:53 Відповісти
просто напомню откуда всё идёт

показати весь коментар
25.04.2022 02:00 Відповісти
Мразь і до Франціі дісталась з триколорною ганчіркою 😡
показати весь коментар
25.04.2022 02:49 Відповісти
Так они там сидят, для таких случаев. Заварушку от имени французов организовать, замутить протесты каких то жилетов и т д. Надо бы заняться после выборов представителями рашки во Франции .
показати весь коментар
25.04.2022 04:13 Відповісти
Только во Франции?
показати весь коментар
25.04.2022 08:32 Відповісти
Только во Франции?
показати весь коментар
25.04.2022 08:36 Відповісти
Так то воно так, але питання чому й досі вся ця херня свободно розповсюджується? Досі не визнано днр і лнр - террористичними організаціями на світовому рівні із повною забороною будь якої символіки, ось як так? Чи мало було 8 років? Гаразд зараз війна то в чому справа стала, на перероблення гімну час є а не це - ні і люди мовчать, а деякі вже готові Донбас віддати аби все скоріше закінчилось
показати весь коментар
25.04.2022 04:23 Відповісти
Деяких треба вiддати на Донбасс.
показати весь коментар
25.04.2022 06:09 Відповісти
Я так думаю, пацанчики вже у пласикових костюмах.
показати весь коментар
25.04.2022 05:17 Відповісти
на фото как двойники
показати весь коментар
25.04.2022 02:09 Відповісти
Заворушники кричали "слава расєє".
показати весь коментар
25.04.2022 03:08 Відповісти
Поскольку меня сразу заблокировали и не дали ответить некоторым опарышам с цензора,то отвечу тут,какому-то любителю засовывать себе деньги в задницу и потом облизать их,по фамилии гриценко. Поскольку тебя,опарыш гриценко,не было рядом,чтобы засунуть деньги тебе в задницу,а потом засунуть тебе их в рот,чтобы ты их облизал,то я с теми деньгами поступил по другому. Я купил на них хорошую настольную 2 KWt-ную инфракрасную плиту,для использования с моей солнечной электростанцией,и АБСОЛЮТНО ВСЕ ЧТО,ЧТО БЫЛО ПРИГОТОВЛЕНО НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ,было приготовлено,на улице и за счет солнечной энергии! То есть,во-первых в доме не было абсолютно никаких запахов.жаренного мяса,рыбы и других продуктов,а во-вторых,твои руZZкие хозяева,опарыш,не получили от меня НИ ОДНОЙ КОПЕЕЧКИ,потому что я не использовал ни одного сантиметра кубического газа! Так что я те деньги,опарыш,использовал с большой пользой!
показати весь коментар
25.04.2022 06:05 Відповісти
тебя,опарыш гриценко..

Молдаванин знову вирішив самовбитись ..))))
показати весь коментар
25.04.2022 09:31 Відповісти
Всем опарышам - идти за руZZким кораблем!
показати весь коментар
25.04.2022 13:36 Відповісти
все заварухи в европе с мигрантами это дело рук рассеи и ее холуев
показати весь коментар
25.04.2022 07:14 Відповісти
Нафтодолари болотної орди - працюють.
показати весь коментар
25.04.2022 07:42 Відповісти
"Освободители" хотят спасти французский народ от франкофашистов.
показати весь коментар
25.04.2022 07:57 Відповісти
....розпорошити сльозогінний газ у бік демонстрантів? Невже газ можна розпорошити?
показати весь коментар
25.04.2022 08:15 Відповісти
"Расспылить" російською, калька українською "розпорошити".
показати весь коментар
25.04.2022 09:09 Відповісти
несколько сотен россиян подали в суд после того, как столкнулись с блокировкой своих банковских счетов во Франции, прежде всего в банке SocGen.

Им не выплачивались ни заработная плата, ни компенсации, ни социальная помощь
показати весь коментар
25.04.2022 09:30 Відповісти
Какой ещё суд? Пусть сосут
показати весь коментар
25.04.2022 10:25 Відповісти
По цій самій схемі і почався майдан в Україні. 10 років ***** обробляв Францію тими ж методами і от почалося. Не дивно, що плюгавий саме на передодні виборів у Франції почав усю заворушку.
показати весь коментар
25.04.2022 16:48 Відповісти
 
 