Після завершення другого туру виборів президента у Франції почалися заворушення: поліція застосувала сльозогінний газ
Після переобрання президента Еммануеля Макрона в ряді міст Франції почалися масові заворушення. Поліція з охорони громадського порядку була змушена розпорошити сльозогінний газ у бік демонстрантів у центрі Парижа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Після оголошення попередніх результатів другого туру виборів президента Франції почалися акції протесту. Поліція намагалася розігнати натовп, що зібрався в центральному районі Шатле. Також повідомляється про масові заворушення в Ренні, Ліоні, Тулузі й Нанті.
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Молдаванин знову вирішив самовбитись ..))))
Им не выплачивались ни заработная плата, ни компенсации, ни социальная помощь