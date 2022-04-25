Держсекретар США Блінкен і міністр оборони Остін побували з візитом у Києві

У Києві з візитом побували держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Американська делегація прибула до України 24 квітня, тоді ж відбулася зустріч чиновників з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на джерела в Офісі президента.

"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі були дуже продуктивні", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що візит Блінкена та Остіна - перший приїзд американських чиновників в Україну з початку повномасштабної війни з Росією. Також цей приїзд важливий на тлі того, що США на відміну від багатьох європейських країн досі не повернули своє посольство до Києва.

За інформацією Reuters, Блінкен і Остін під час візиту до Києва повідомили Володимиру Зеленському, що американські дипломати можуть повернутися до України найближчого тижня. Крім того, в столиці України вони оголосили про виділення $713 мільйонів на військові потреби Україні й ще 15 країнам, повідомляє Associated Press.

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