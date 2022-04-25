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Держсекретар США Блінкен і міністр оборони Остін побували з візитом у Києві

блінкен,остін

У Києві з візитом побували держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Американська делегація прибула до України 24 квітня, тоді ж відбулася зустріч чиновників з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на джерела в Офісі президента.

"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі були дуже продуктивні", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що візит Блінкена та Остіна - перший приїзд американських чиновників в Україну з початку повномасштабної війни з Росією. Також цей приїзд важливий на тлі того, що США на відміну від багатьох європейських країн досі не повернули своє посольство до Києва.

За інформацією Reuters, Блінкен і Остін під час візиту до Києва повідомили Володимиру Зеленському, що американські дипломати можуть повернутися до України найближчого тижня. Крім того, в столиці України вони оголосили про виділення $713 мільйонів на військові потреби Україні й ще 15 країнам, повідомляє Associated Press.

Також читайте: У Білому домі відмовились коментувати можливість візиту Блінкена та Остіна до Києва, - CNN

Автор: 

візит (1591) Київ (19530) Блінкен Ентоні (1157) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+15
конченные ублюдки это те кого предупреждали о войне а он звал всех на шашлыки - а свою семью уже вывез в Италию - должен отвечать за то что не эвакуировал людей и разминировал Чонгар
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25.04.2022 09:33
+11
"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі були дуже продуктивні", - йдеться в повідомленні. Джерело:
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25.04.2022 08:48
+11
Сподіваюся зєлоху дали зрозуміти, що треба думати перш ніж щось говорити.
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25.04.2022 08:52
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"З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі були дуже продуктивні", - йдеться в повідомленні. Джерело:
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25.04.2022 08:48 Відповісти
Сподіваюся зєлоху дали зрозуміти, що треба думати перш ніж щось говорити.
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25.04.2022 08:52 Відповісти
так і є...кожен крок зважений
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25.04.2022 09:15 Відповісти
Пора уже тупую порохосрань банить. ******* срать вокруг. Ведьмедчук там соловьем показания дает. Кое у кого очко сжимается. Вот наверное своим шавкам новые методички спустили.
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25.04.2022 09:32 Відповісти
А точно Борнео ? Может Мухосранска? Зарегился что бы коммент оставить? Я никогда не был порохоботом , но такие тупые комментарии аж злят! У кого то точно очко сжимается и не из-за Медведчука или Люси Арестович , а просто из-за того что наши ВСУ дают п*зды вашим курицам!
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25.04.2022 09:44 Відповісти
Хотів би послухати як воно зе на роботу влаштовувало, і на кого робило інформаційні атаки, але після війни звісно.
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25.04.2022 09:46 Відповісти
А зебілльо тупе все марить "поазаннями мертвечука"... Їбанашки смішні.
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25.04.2022 10:27 Відповісти
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25.04.2022 11:11 Відповісти
Надто все законспіровано. Мабуть онлайн зустрічались.
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25.04.2022 08:49 Відповісти
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25.04.2022 08:51 Відповісти
может сегодня он сдохнет
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25.04.2022 08:51 Відповісти
хто?
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25.04.2022 09:07 Відповісти
ёжик в тумане
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25.04.2022 09:59 Відповісти
хто?
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25.04.2022 09:14 Відповісти
воно
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25.04.2022 09:34 Відповісти
чи ціле очко у найвеличнішого?
Втім, "акакаяразніца".
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25.04.2022 08:56 Відповісти
Кста, а що там на мордорі - завивання чути?
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25.04.2022 08:57 Відповісти
Дяді то "серйозні" мабуть боневтік на роялі забацав
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25.04.2022 09:01 Відповісти
конченные ублюдки это те кого предупреждали о войне а он звал всех на шашлыки - а свою семью уже вывез в Италию - должен отвечать за то что не эвакуировал людей и разминировал Чонгар
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25.04.2022 09:33 Відповісти
більшісь юзерів тут брехню не любить, тому і в спам кидаємо.
І тебе також. За ту ж брехню
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25.04.2022 10:12 Відповісти
его не поносить надо ему импичмент нужно обьявлять за то что он подставил города под оккупацию и из-за этого погибло больше людей чем могло-бы
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25.04.2022 09:31 Відповісти
люська абрестович, слабо *********. Тщатільнеє нада!
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25.04.2022 09:32 Відповісти
клоун, ты это серьезно? таким ******** ты только сгущаешь краски вокруг "действующего президента". да и персонажи под твоим высером не лучше
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25.04.2022 09:33 Відповісти
А ви з Херсону пишет чи з Маріуполя ?
Ти диви який хоробрий..
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25.04.2022 09:36 Відповісти
Скажем так: асфальтом много не навоюеш. так что...
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25.04.2022 09:37 Відповісти
Взагалі то ваші коменти слід починати такими словами : дякую порохоботам що не постять картинки Зе з кулею в лобі і зашморгом на шиї.... а далі вже має йти ваш текст.
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25.04.2022 10:29 Відповісти
Что еще добавить если здесь за поддержку президента которого выбрали на демократических выборах могут забанить, а всякое поливание власти помоями, в том числе в матерной форме, в том числе и призывы к свержению власти поощряются администрацией. Меня опять забанят скорее всего. Но они же ничем не отличаются от тех кремлевских подонков которые все инакомыслящее забанили. Украина была и будет свободной страной как бы не старались и не банили за инакомыслие.
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25.04.2022 10:44 Відповісти
Я, конечно извиняюсь, если задену Ваши светлые чувства к неподражаемому Зеленскому, но у нас, как Вы и сказали, свободная страна. И президент выбран на демократических выборах. И Зеленский - президент, да. Но видите ли в чём дело, президент - не царь. Его выбрал народ и перед народом он должен ответить за все свои дела за время каденции. И народ здесь задаёт Зеленскому правомерные вопросы, на которые он, как президент, обязан ответить. Просто потому, что у нас демократия (более, менее). И, если народ видит, что президент Зеленский не справляется со своими обязанностями или откровенно манкирует ими, то люди вправе требовать отставки президента или импичмента.
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25.04.2022 11:27 Відповісти
Не розумію такої секретності. Невже американці такі наївні, що думають, ніби москалі не знали ? Та, ладно.

То 713 треба ділити на 16 ?
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25.04.2022 09:14 Відповісти
Андрей Елдак отчитался перед своим начальством, так что все они там знали.
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25.04.2022 09:35 Відповісти
а ніби кацапня все може знати
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25.04.2022 09:36 Відповісти
Їм єрмак доповів. Або інші. Вистачає, на жаль.

Але сектанти мусили заспамити.
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25.04.2022 10:51 Відповісти
Розспамив. )))
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25.04.2022 15:01 Відповісти
Вправляли мізки преЗеденту.
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25.04.2022 10:08 Відповісти
Слава Україні! Дякуємо США! Зеленському не зупинятись. Він справжній український гетьман.
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25.04.2022 10:08 Відповісти
Гетьман, чи не гетьман, то вже народ сам розбереться. Після перемоги над кацапами.
Після початку агресії московії свою роботу Зеленський виконує добре, - промоушн України заради постачання необхідного озброєння.
Але дуже серйозні питання до нього також будуть, - чому ми виявилися переважно непідготовленими, як належить, до оборони України.
Звісно, ці питання мають бути розглянуті після розгрому лаптєрєйха.
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25.04.2022 15:11 Відповісти
Всем мировым группам и артистам должны быть разосланы письма с призывом делать произведения в поддержке Украины в войне против Империи Зла!
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25.04.2022 11:53 Відповісти
дуже добре.
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26.04.2022 02:47 Відповісти
 
 