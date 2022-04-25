Сьогодні Байден офіційно запропонує призначити Брінк послом США в Україні, - The Wall Street Journal

Президент США Джо Байдена 25 квітня може висунути кандидатуру на посаду американського посла в Україні. Очікується, що пост отримає Бріджит Брінк.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, вже цього тижня американські дипломати повернуться в Україну. Спочатку це будуть одноденні поїздки до Львова, пізніше планується повернення посольства до Києва.

Крім того, очікується, що сьогодні Байден висуне кандидатуру нинішнього посла в Словаччині Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.

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