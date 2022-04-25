УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5614 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 304 8

Сьогодні Байден офіційно запропонує призначити Брінк послом США в Україні, - The Wall Street Journal

брінк

Президент США Джо Байдена 25 квітня може висунути кандидатуру на посаду американського посла в Україні. Очікується, що пост отримає Бріджит Брінк.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, вже цього тижня американські дипломати повернуться в Україну. Спочатку це будуть одноденні поїздки до Львова, пізніше планується повернення посольства до Києва.

Крім того, очікується, що сьогодні Байден висуне кандидатуру нинішнього посла в Словаччині Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримали запит США на призначення Брінк послом в Україні, - Кулеба

Автор: 

Байден Джо (2888) посол (1105) посольство (945) США (23043) Брінк Бріджит (234)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Американці повертають своїх дипломатів в Україну (не в Київ), а також обіцяють призначити нарешті свого посла тут. Нею наймовірніше стане Бриджит Брінк. Останнім послом була Марі Йованович, яку в 19-му році відкликав Трамп. Після цього США в Україні представляли повірені.
Посол з грузинською відмовою: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/4/7133568/ хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні
показати весь коментар
25.04.2022 09:02 Відповісти
Послу буде багато роботи в Україні.
Цілий офіс в шорах тримати. Щоб єрмаки і лєщєнки не тирили гуманітарку.
показати весь коментар
25.04.2022 09:12 Відповісти
Мені дуже дивно (щонайменше), що "великий друг" України, "великий знавець" - також + персонаж, який пообіцяв зробити Україну пріорітетом своєї міжнародної політики у разі обрання президентом, шукав кандидатуру посла більше року.

Як і не телефонував в Україну після інаугурації (а х**лу в перші дні - 25 чи 26 січня), поки вже не стало непристойним мовчати: москалі почали перевірку його здатності реагувати на виклики і з березня 2021 нарощували угруповання біля наших кордонів. Але персонаж вперто не реагував, поки в квітні вже не посадили в крісло і не впихнули трубку в руку.
показати весь коментар
25.04.2022 09:26 Відповісти
он у зели учится. тот больше года искал кандидатуру на постпреда в НАТО)))

а если серьезно, как бы вы реагировали на "договорится по середине", "перестать стрелять" и т.п.?
показати весь коментар
25.04.2022 09:42 Відповісти
Хто всрався - невiстка!? и вот это "в своем глазу бревна не видите, а в чужом соринку..."

Укранскому правительству следовало бы наращивать свою обороноспособность, особенно в то время когда Россия "нарощували угруповання біля наших кордонів", а не прокладывать дороги и тырить по карманам бюджетные деньги. Конечно, сейчас нам правительства ДРУГИХ СТРАН выделяют военную помощь, но можно было предотвратить все те последствия в Мариуполе, Буче, Ирпине...
показати весь коментар
25.04.2022 09:49 Відповісти
Смута попереду! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показати весь коментар
25.04.2022 09:48 Відповісти
 
 