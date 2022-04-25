Сьогодні Байден офіційно запропонує призначити Брінк послом США в Україні, - The Wall Street Journal
Президент США Джо Байдена 25 квітня може висунути кандидатуру на посаду американського посла в Україні. Очікується, що пост отримає Бріджит Брінк.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, вже цього тижня американські дипломати повернуться в Україну. Спочатку це будуть одноденні поїздки до Львова, пізніше планується повернення посольства до Києва.
Крім того, очікується, що сьогодні Байден висуне кандидатуру нинішнього посла в Словаччині Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.
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Посол з грузинською відмовою: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/4/7133568/ хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні
Цілий офіс в шорах тримати. Щоб єрмаки і лєщєнки не тирили гуманітарку.
Як і не телефонував в Україну після інаугурації (а х**лу в перші дні - 25 чи 26 січня), поки вже не стало непристойним мовчати: москалі почали перевірку його здатності реагувати на виклики і з березня 2021 нарощували угруповання біля наших кордонів. Але персонаж вперто не реагував, поки в квітні вже не посадили в крісло і не впихнули трубку в руку.
а если серьезно, как бы вы реагировали на "договорится по середине", "перестать стрелять" и т.п.?
Укранскому правительству следовало бы наращивать свою обороноспособность, особенно в то время когда Россия "нарощували угруповання біля наших кордонів", а не прокладывать дороги и тырить по карманам бюджетные деньги. Конечно, сейчас нам правительства ДРУГИХ СТРАН выделяют военную помощь, но можно было предотвратить все те последствия в Мариуполе, Буче, Ирпине...