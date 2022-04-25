Постачання США зброї для України не сприяє пошуку дипломатичного рішення, - посол Росії Антонов

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що постачання зброї Україні Сполученими Штатами не сприяє пошуку "дипломатичного рішення" у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив Антонов в інтерв'ю телеканалу "Россия-24".

Посол підтвердив, що Москва надіслала Вашингтону ноту з вимогою припинити постачати Києву зброю. Про це раніше писали ЗМІ.

"$800 мільйонів – на таку <...> [суму] буде поставлено озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулюванню ситуації.

Чи передавали ми ноту – так, ми наголосили на неприйнятності ситуації, коли США нашпиговують Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики".

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