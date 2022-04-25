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Постачання США зброї для України не сприяє пошуку дипломатичного рішення, - посол Росії Антонов

антонов

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що постачання зброї Україні Сполученими Штатами не сприяє пошуку "дипломатичного рішення" у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив Антонов в інтерв'ю телеканалу "Россия-24".

Посол підтвердив, що Москва надіслала Вашингтону ноту з вимогою припинити постачати Києву зброю. Про це раніше писали ЗМІ.

"$800 мільйонів – на таку <...> [суму] буде поставлено озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулюванню ситуації.

Чи передавали ми ноту – так, ми наголосили на неприйнятності ситуації, коли США нашпиговують Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики".

Також читайте: Москва за результатами переговорів чекає письмові відповіді від країн НАТО, - посол РФ в США Антонов

Автор: 

зброя (7475) США (23043) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+73
ніхто вже не шукає з вами, потворами, ніякої дипломатії.
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25.04.2022 09:17
+51
Ну звичайно не сприяє) Бо ми просто назад заберемо все військовим шляхом
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25.04.2022 09:16
+40
Ага. На всех ресурсах кацапоиды кричат что это возмутительно что США поставляет Украине вооружение. Так бы они по быстрому уничтожили всех украинцев и уже война закончилась. А США видите ли затягивают войну и мучения Украины. И это рашисты на полном серьезе так считают
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25.04.2022 09:21
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їди накуй кацапський виродку
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25.04.2022 10:24 Відповісти
Посол РФ - пошел на хер!
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25.04.2022 10:35 Відповісти
хай цей антонов йде нах.
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25.04.2022 10:38 Відповісти
нужно убивать этих послов всех России!
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25.04.2022 10:40 Відповісти
Нужно увеличить помощь Украине и не по миллиарду давать, а нужно десятками и сотнями миллиардов давать помощь Украине вооружениями и провизии и топливо и так далее. У США военный бюджет сотни миллиардов долларов и сейчас идет война с главным врагом и значит Украине должны идти вооружения на сотни миллиардов долларов. А тем более у США склады забиты вооружениям и целы кладбища самолетов. Вооружения должны не гнить на складах, а они нужны Украине!
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25.04.2022 10:44 Відповісти
США должны выслать всех послов России! Полная изоляция! Железный занавес должен полностью закрыться!
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25.04.2022 10:45 Відповісти
Зато сприяє фізичному вирішенню питання зменшення російських фашистів...
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25.04.2022 10:46 Відповісти
А бомбардування України сприяє ? Підарас *******
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25.04.2022 10:49 Відповісти
Посол Гандонов може сміло мандрувати на XYŃ!
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25.04.2022 10:51 Відповісти
русотварі починають нити це добре
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25.04.2022 10:51 Відповісти
Сприяє, сприяє... Подивись на своїх дохлих кацапоїдів. Хіба це не рішення? Саме вірне рішення, яке відносно вас, москалів треба приймати.
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25.04.2022 10:53 Відповісти
ще як сприяє!
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25.04.2022 10:57 Відповісти
Не жаліти кацапів - це не тільки наше, а й ваше завдання.
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25.04.2022 11:04 Відповісти
Лише хочеться одне спитати пасла: "***, будешь"
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25.04.2022 11:04 Відповісти
Російський генерал іди *****, слідом зі своєю москвою!
От падли, яке дипломатичне вирішення питання?
Твоїх дітей би на війну, ти б **** заспівав би інші пісні!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.04.2022 11:06 Відповісти
російський генерал. іди ***** слідом за москвою та путлєром!
Смерть вам падлюки!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.04.2022 11:07 Відповісти
Чуєте ступінь ницьго фашизму?!
Вони нас вбивають, а ми, за їх уявленнями, маємо мовчки на це дивитись і тупо гинути...від їхньої зброї в руках нелюдів.
Так не буде, орки, горіти вам в пеклі вогню української та союзноі зброі.
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25.04.2022 11:16 Відповісти
кацапські свинособаки йдіть в дупу вашому фашистському сатані разом зі своєю "дипломатією".
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25.04.2022 11:16 Відповісти
пасол *****, пасол !!!
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25.04.2022 11:18 Відповісти
Не можу не погодитись з послом Мордору. Постачання американцями крилатих ракет з дальністю до 1000 км. одразу ж значно пришвидшило пошук дипломатичних рішень. І про це вкрай необхідно нагадувати нашому героїчному Вові, морду лиця котрого американці увіковічнили на пам'ятній монеті.
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25.04.2022 11:36 Відповісти
100%
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25.04.2022 11:49 Відповісти
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25.04.2022 11:57 Відповісти
Гарна ідея. Дійсно коли б Україна отримала гарне озброєння, то дипломатичне рішення з'явилося б скоріше. А якби була озюроєна до зубів, то ніякої війни не було б,
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25.04.2022 11:59 Відповісти
Чуєте, а коли цим потвора олово в рот заллють?
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25.04.2022 11:48 Відповісти
Получается, то ,что его войска , с войной пришли в Украину , это нормально . И к стати, первыми оружие в Украину, начали поставлять они . Наглость Параши не знает границ.
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25.04.2022 11:48 Відповісти
Дипломатія одна, знищити ворога і вийти на кордони 91 року
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25.04.2022 11:52 Відповісти
почему Россия против передачи оружия Украине - по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя
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25.04.2022 11:53 Відповісти
русский военньій, иди на ***!
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25.04.2022 11:56 Відповісти
Пішов на...уй, Антонов, разом із своїм бункерним фюрером!
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25.04.2022 11:58 Відповісти
У них у всіх реально морди як у орків🤮
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25.04.2022 12:09 Відповісти
Да пошел он больше 200 детей убито и недавно в Одессе трёхмесячный ребенок и его мама,я б на него посмотрела если б их Чечню начали тогда поддерживать техникой и бомбить за нее россию ,ведь по их логике 8 лет(кстати вглубь Донбасса давно не стреляли) можно им мстить за Украину ,двойные стандарты им с сепарами можно бороться,а нам нет
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25.04.2022 12:10 Відповісти
Да пошел он убито более 200 детей и недавно трёхмесячный ребенок и его мама ,а если б техникой тогда поддерживали Чечню и за нее так бомбили по логике 8 лет можно бомбить за Украину их же,у них двойные стандарты насчёт сепаратизма
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25.04.2022 12:12 Відповісти
иди ***** кацап,а сша продолжат помогать УКРАИНЕ!
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25.04.2022 12:17 Відповісти
Пока руснья ни начнет дохнуть на раисьи до русни ничерта не дойдет - заморить их голодом наилучший вариант, пусть все передохнут как тараканы.
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25.04.2022 12:26 Відповісти
Ще й як сприяє.
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25.04.2022 12:27 Відповісти
смотря шо иметь ввиду под дипломатичным решением.....
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25.04.2022 12:33 Відповісти
дипломатія? яка дипломатія? дипломатія закінчилась взимку 2014-ого року!!!!
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25.04.2022 12:41 Відповісти
оце бояться що параша аказиваєтся нікакая нє «вєлікая нация»
а просто збіговисько виродків які тільки можуть вбивати цивільних без зброї

а тільки виявляється що супротивник буде мати рівне озброєння,
то всьо єто не чесно как же тогда «вєлікая параша» сможет пабєдіть
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25.04.2022 12:44 Відповісти
Чем больше нам поставят тяжелого вооружения - тем легче будут дип.решения.
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25.04.2022 13:01 Відповісти
Русня на разі ще не вкурює, що наші не зупиняться і будуть їх до самої москви їбашити. ЦЕ лише початок. Їхні срані ракети дуже сприяють перемовам. Але з терористами перемовин бути не може.
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25.04.2022 16:37 Відповісти
сприяє.
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26.04.2022 02:44 Відповісти
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