Постачання США зброї для України не сприяє пошуку дипломатичного рішення, - посол Росії Антонов
Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що постачання зброї Україні Сполученими Штатами не сприяє пошуку "дипломатичного рішення" у війні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив Антонов в інтерв'ю телеканалу "Россия-24".
Посол підтвердив, що Москва надіслала Вашингтону ноту з вимогою припинити постачати Києву зброю. Про це раніше писали ЗМІ.
"$800 мільйонів – на таку <...> [суму] буде поставлено озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулюванню ситуації.
Чи передавали ми ноту – так, ми наголосили на неприйнятності ситуації, коли США нашпиговують Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики".
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От падли, яке дипломатичне вирішення питання?
Твоїх дітей би на війну, ти б **** заспівав би інші пісні!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Смерть вам падлюки!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вони нас вбивають, а ми, за їх уявленнями, маємо мовчки на це дивитись і тупо гинути...від їхньої зброї в руках нелюдів.
Так не буде, орки, горіти вам в пеклі вогню української та союзноі зброі.
а просто збіговисько виродків які тільки можуть вбивати цивільних без зброї
а тільки виявляється що супротивник буде мати рівне озброєння,
то всьо єто не чесно как же тогда «вєлікая параша» сможет пабєдіть