На Львівщині працювала ППО. У двох населених пунктах Золочівського району пожежі, - глава ОВА Козицький

Голова Львівської ОВа Максим Козицький повідомив про пожежі у двох населених пунктах Золочівського району.

Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО", - повідомив він спочатку.

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"У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - розповів він згодом.