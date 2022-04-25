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Новини Війна
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На Львівщині працювала ППО. У двох населених пунктах Золочівського району пожежі, - глава ОВА Козицький

максим,козицький

Голова Львівської ОВа Максим Козицький повідомив про пожежі у двох населених пунктах Золочівського району.

Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО", - повідомив він спочатку.

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"У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - розповів він згодом.

Автор: 

обстріл (28672) Козицький Максим (126) Львівська область (2437)


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25.04.2022 09:17 Відповісти
Nick Dmytriiev
@NDmytriiev
· 34 хв
Під Брянськом невідомі пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини.😍😎
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25.04.2022 09:18 Відповісти
вау! які хороші під брянськом невідомі
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25.04.2022 09:36 Відповісти
То де?
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25.04.2022 09:39 Відповісти
То на російських ******...
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25.04.2022 10:26 Відповісти
Всегда считал Брянск белорусским. Расиянским он стал по какому-то недоразумению.
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25.04.2022 10:44 Відповісти
Смоленськ білоруський
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25.04.2022 11:17 Відповісти
Брянські бандерівці вчора трохи зайвого хильнули...
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25.04.2022 10:33 Відповісти
 
 