На Львівщині працювала ППО. У двох населених пунктах Золочівського району пожежі, - глава ОВА Козицький
Голова Львівської ОВа Максим Козицький повідомив про пожежі у двох населених пунктах Золочівського району.
Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО", - повідомив він спочатку.
"У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - розповів він згодом.
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@NDmytriiev
· 34 хв
Під Брянськом невідомі пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини.😍😎