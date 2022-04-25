Українська оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи та знизила їхню боєздатність, - Міноборони Британії

Українські захисники Маріуполя виснажили багато російських підрозділів та знизили їхню боєздатність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.

"Рішення Росії взяти в облогу, а не атакувати маріупольський металургійний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Українська оборона Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їхню боєздатність", - заявили у відомстві.

Зазначається, що без достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки війська РФ ще не досягли значного прориву на сході України.

У Міноборони Британії додали, що міністерство оборони Росії запропонувало, щоб виплати компенсацій сім'ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники.

"Це, ймовірно, відображає бажання приховати справжні масштаби втрат Росії від місцевого населення", - додали у відомстві.

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