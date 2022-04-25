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Українська оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи та знизила їхню боєздатність, - Міноборони Британії

маріуполь

Українські захисники Маріуполя виснажили багато російських підрозділів та знизили їхню боєздатність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвіттері.

"Рішення Росії взяти в облогу, а не атакувати маріупольський металургійний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Українська оборона Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їхню боєздатність", - заявили у відомстві.

Зазначається, що без достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки війська РФ ще не досягли значного прориву на сході України.

У Міноборони Британії додали, що міністерство оборони Росії запропонувало, щоб виплати компенсацій сім'ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники.

"Це, ймовірно, відображає бажання приховати справжні масштаби втрат Росії від місцевого населення", - додали у відомстві.

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Автор: 

армія рф (17516) Велика Британія (5609) Маріуполь (3236)


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25.04.2022 09:45 Відповісти
Маріуполь увійде в історію, як місто Азова і місто про яке уряд України забув,а вірніше помилка відкритого тилу для рашистів. Хто це зробив, повинен бути притягнутий до відповідальності уже сьогодні, а то не дай боже ще щось здасть. Слава Україні
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25.04.2022 09:45 Відповісти
А якби підготувались, то могли значно краще нищити ворога.
Якби ще на Чонгарі цапів стримали, то взагалі би мали значно менше проблем і більше перемог.
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25.04.2022 09:47 Відповісти
А ви часом не з штабу?
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25.04.2022 10:21 Відповісти
Наивные бриты. Они всё никак не могут поверить, что КАЖДОЕ слово москаля - это наглое вранье!
Азовсталь как штурмовали - так и штурмуют.
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25.04.2022 09:48 Відповісти
Чем больше поступит тяжелого вооружения, тем быстрее у путлеровцев закончится и армия и техника. Ну разве что тачанки расконсервировать, но они к тому времени и коней пожрут.
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25.04.2022 10:19 Відповісти
Захисники Маріуполя - вже легенди.
Мирні мешканці - мученики.
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25.04.2022 10:27 Відповісти
 
 