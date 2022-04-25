Великдень на Луганщині минув гаряче. Знову обстріли, знов цивільні будинки, - ДСНС. ФОТО

На території Луганщини у Великдень не вщухали обстріли ворожих окупантів. Працівники ДСНС, попри великий ризик обстрілів, продовжують ліквідовувати пожежі у цивільних будинках та об'єктах інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram ДСНС.











"У Лисичанську горіли приватний будинок та гараж, квартири в багатоповерхівках. У Рубіжному сталось займання вантажівки внаслідок обстрілу. Гірське: сталися займання житлових будинків. Сєверодонецьк: район МЖК деблокування постраждалого з-під завалів внаслідок обстрілу", - йдеться у звіті ДСНС.

Рятувальники невпинно виконують свій професійний обов’язок, ліквідовують пожежі незважаючи на високий ризик обстрілів. Також минулої доби вони надали гуманітарну допомогу населенню у місті Сєверодонецьк, проводили підвоз води у всіх вільних містах області.

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