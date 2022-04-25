Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,9 тис. осіб, 181 літак, 154 гелікоптери, 884 танки і 2 258 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,9 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано,
танків - 884 од,
бойових броньованих машин - 2258 од,
артилерійських систем - 411 од,
РСЗВ - 149 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків - 181 од,
гелікоптерів - 154 од,
автомобільної техніки - 1566 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201.
Спеціальна техніка - 28.
Пускові установки ОТРК/ТРК- 4.
"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ). Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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https://twitter.com/i/status/1518489058275647488
Аргументы следующие.
Монтаж - на каких-то кадрах президент есть, а на каких-то нет.
На президенте тот же костюм, а в его руках та же свеча, что и в прошлом году.
Отвечаем по пунктам.
Владимир Путин - кадровый офицер государственной безопасности. То, что на каких-то кадрах он есть, а на каких-то нет, свидетельствует о его высочайшем профессионализме.
Костюм и свеча - дорогостоящее специальное оборудование, позволяющее президенту России в режиме реального времени позволять или не позволять всё, что входит в полномочия президента России, а он известен своей скромностью и приверженностью к экономии государственных средств.
Ну, и главное. Необходимо опираться на официальные источники.
Если бы президента России не было на пасхальной службе, а видео было бы фейком, нам бы об этом сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!