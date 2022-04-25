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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,9 тис. осіб, 181 літак, 154 гелікоптери, 884 танки і 2 258 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,9 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано,

танків - 884 од,

бойових броньованих машин - 2258 од,

артилерійських систем - 411 од,

РСЗВ - 149 од,

засоби ППО - 69 од,

літаків - 181 од,

гелікоптерів - 154 од,

автомобільної техніки  - 1566 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201.

Спеціальна техніка - 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК- 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,9 тис. осіб, 181 літак, 154 гелікоптери, 884 танки і 2 258 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ). Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) техніка (1829) втрати (4413)


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Топ коментарі
+11
https://telegra.ph/file/f0567a1afcca75a66903d.jpg ​ Западными спецслужбами разгоняется вброс о том, что президента России на самом деле на пасхальной службе не было, а видео с ним и мэром Москвы - фейк.

Аргументы следующие.
Монтаж - на каких-то кадрах президент есть, а на каких-то нет.

На президенте тот же костюм, а в его руках та же свеча, что и в прошлом году.

Отвечаем по пунктам.

Владимир Путин - кадровый офицер государственной безопасности. То, что на каких-то кадрах он есть, а на каких-то нет, свидетельствует о его высочайшем профессионализме.

Костюм и свеча - дорогостоящее специальное оборудование, позволяющее президенту России в режиме реального времени позволять или не позволять всё, что входит в полномочия президента России, а он известен своей скромностью и приверженностью к экономии государственных средств.

Ну, и главное. Необходимо опираться на официальные источники.

Если бы президента России не было на пасхальной службе, а видео было бы фейком, нам бы об этом сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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25.04.2022 11:05
+8
Танків знищено більше ніж у Польщі було до війни (880) і більше ніж в Україні було на ходу на початку війни (850).
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25.04.2022 11:03
+6
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25.04.2022 10:54
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красивое: башня кацапского танка летит в космос!
https://twitter.com/i/status/1518489058275647488
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25.04.2022 10:53 Відповісти
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25.04.2022 10:54 Відповісти
Танків знищено більше ніж у Польщі було до війни (880) і більше ніж в Україні було на ходу на початку війни (850).
показати весь коментар
25.04.2022 11:03 Відповісти
https://telegra.ph/file/f0567a1afcca75a66903d.jpg ​ Западными спецслужбами разгоняется вброс о том, что президента России на самом деле на пасхальной службе не было, а видео с ним и мэром Москвы - фейк.

Аргументы следующие.
Монтаж - на каких-то кадрах президент есть, а на каких-то нет.

На президенте тот же костюм, а в его руках та же свеча, что и в прошлом году.

Отвечаем по пунктам.

Владимир Путин - кадровый офицер государственной безопасности. То, что на каких-то кадрах он есть, а на каких-то нет, свидетельствует о его высочайшем профессионализме.

Костюм и свеча - дорогостоящее специальное оборудование, позволяющее президенту России в режиме реального времени позволять или не позволять всё, что входит в полномочия президента России, а он известен своей скромностью и приверженностью к экономии государственных средств.

Ну, и главное. Необходимо опираться на официальные источники.

Если бы президента России не было на пасхальной службе, а видео было бы фейком, нам бы об этом сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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25.04.2022 11:05 Відповісти
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25.04.2022 14:41 Відповісти
В афгане и Чечне было меньше дохляков'в сумме,,,,крысы мавзолейные,,,))все только начинаецца,,,,
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25.04.2022 11:29 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 11:46 Відповісти
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25.04.2022 12:10 Відповісти
всего-то 19 литачкив осталось до юбилейных 200, было бы круто, если бы приземлили ихние Ту вместе с ракетами
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25.04.2022 12:19 Відповісти
https://gdespaces.com/video/view/1-hotili-vzjati-kijiv-a-lezhat-u-zemli-duzhe-bagato-ros-49485177/?Li=309773&Lii=309773&Link_id=166092&Lt=21&Sn=1
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25.04.2022 13:09 Відповісти
 
 