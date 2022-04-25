Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой п#зды получили, что передать невозможно, - перехоплена переписка окупанта. ФОТО

Українські захисники влаштували загарбникам "суцільне пекло" на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області. Обережно, нецензурна лексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.





"Тут полный п#здец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой п#зды получили, что передать невозможно…" – пише окупант своєму знайомому, який перебуває в РФ.

"А той настільки "промитий" пропагандою, що не може у це повірити! Він уже чекає "захоплений" до 9 травня Київ, бо так сказали "в телевизоре по новостям", - коментують листування у СБУ.

"Какой, нах#й, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – пояснює окупант. Він усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою. Тому просить друга пригледіти за сином і дружиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехоплена розмова окупанта. ВIДЕО