Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой п#зды получили, что передать невозможно, - перехоплена переписка окупанта. ФОТО
Українські захисники влаштували загарбникам "суцільне пекло" на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області. Обережно, нецензурна лексика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"Тут полный п#здец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой п#зды получили, что передать невозможно…" – пише окупант своєму знайомому, який перебуває в РФ.
"А той настільки "промитий" пропагандою, що не може у це повірити! Він уже чекає "захоплений" до 9 травня Київ, бо так сказали "в телевизоре по новостям", - коментують листування у СБУ.
"Какой, нах#й, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", – пояснює окупант. Він усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою. Тому просить друга пригледіти за сином і дружиною.
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Мне тот ролик не приходил, только по твоей ссылке мне пришлось его увидеть.
От-от. Ці дебіли тілівізар слушают і вєрят.
До речі, можна вже і не попереджати про нецензурну лексику: то ж москалі, вони тільки так і розмовляють. А серед тієї, так би мовити, =лексики=, мусиш вибирати по одному слову, яке несе інформацію.
Так что Александру можно начинать "заботиться" о Юле.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистській *********
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
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"Да если бьі на Донбассе рассейская армия воевала до Львова за 2 дня дошли бьі!!!"
Теперь бьі спросить у них, ну что, дошли ********* до Львова за 2 дня?
"Опасное лето"
"По ком звонит колокол"
"Убийцы"
"Смерть после полудня"
Берите ноги в руки и убегайте, пока живы!
(пока не прийдется ответить за всё сделанное в Украине)
Може парад пабедобесія в Чорнобєвці проведете? І уйло своє привезіть, хай бункерне провітриться?
па тєлєвізару сказалі значіт асвабаждаєм,
а кого і як, і що реальність зовсім інша то нікого не цікавить
ну точно безмозкі