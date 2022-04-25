Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА

Жмеринка, Козятин під ракетними обстрілами військ РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури.



"Є жертви і є поранені. Працюють рятувальні служби. Подробиці згодом", - зауважив він.

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