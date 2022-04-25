УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4294 відвідувача онлайн
Новини Війна
38 362 25

Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА

козятин

Жмеринка, Козятин під ракетними обстрілами військ РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

"Є жертви і є поранені. Працюють рятувальні служби. Подробиці згодом", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині пролунало кілька вибухів, - ОВА

Автор: 

армія рф (17516) Вінницька область (1018) обстріл (28672) ракети (4030) Борзов Сергій (50) Жмеринка (13)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Херачать тварюки по вузловим залізничним станціям. Це дуже не гуд.
Щоб ви повиздихали всі кацапури драні!
показати весь коментар
25.04.2022 11:06
+23
Пошел вон кацапское дерьмо. Вы уже отвоевались. Теперь только агония.
показати весь коментар
25.04.2022 11:23
+22
Кацап палишься, рассея не воевала, но потеряла уже 20к, а если начнет воевать, то всю армию тут положит?
показати весь коментар
25.04.2022 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вокзали ******** ?
показати весь коментар
25.04.2022 10:58 Відповісти
знеструмлюють...
таки американські тепловози краще, аніж французькі електровози
показати весь коментар
25.04.2022 11:11 Відповісти
Думають, що заважають гаубиці завозить і **********. Гаубиці-самоходки їдуть своїм ходом, у них ресурс не як у москалів 500 мотогодин. Обломаються зашкодити їх постачанню. І більшість вже доїхала до фронта.
показати весь коментар
25.04.2022 11:12 Відповісти
Суки...
Ну, нічого, їхні ракети закінчаться рано чи пізно
показати весь коментар
25.04.2022 11:04 Відповісти
Падло кремлівські.
показати весь коментар
25.04.2022 11:04 Відповісти
Херачать тварюки по вузловим залізничним станціям. Це дуже не гуд.
Щоб ви повиздихали всі кацапури драні!
показати весь коментар
25.04.2022 11:06 Відповісти
А ты думал, там тупые сидят? Это у нас, бл*ть, в сми долбодятлы трубят про железную дорогу. Вот и результат. А ракет там много ещё
показати весь коментар
25.04.2022 11:37 Відповісти
Звісно, тупі. Для того, аби завдати якоїсь реальної шкоди залізничній мережі України, потрібно було всі ці 60 днів безперервно хєрачити по вузловим залізничним станціям, причому по 5 ракет на кожну. Кожен день. І то - не тільки по ним, а і по складам з рельсами та шпалами, та по всім виробничим цехам, де можуть викувати за 10 хвилин нові рельсові цвяхи чи скоби.

Зрозумійте - це акції залякування.

Порівняйте: для того, аби реально завдати шкоди - у 2гу світову війну бомбардувальники та штурмовики всіх учасників війни СОТНЯМИ МАШИН, ТИСЯЧАМИ ТОН БОМБ засипали вузли залізничних мереж. І то - все відновлювалось за години і тисячі танків, вантажівок, гармат тощо продовжували перти на лінію фронту. Ба навіть справжня "рейкові війна" не перешкоджала надовго та реально суттєво переміщенню вантажів.

І, звісно, у рашки немає достатньої кількості ракет, аби завдати реальної шкоди українській залізниці.

Тож не верзіть дурниць та не повторюйте ************** нарративів.
показати весь коментар
25.04.2022 15:22 Відповісти
Те, кто отмечает, как спам, просто идите *****. Вам на чужое мнение видимо насрат
показати весь коментар
25.04.2022 13:29 Відповісти
Ви повторюєте ************* нарративи, побрехеньки та залякування. Вони безпідставні. *********** і без наших СМІ знають - яким транспортом іде постачання зараз. Це очевидно.

Ці ракетні удари - це акції залякування, а не реальна спроба порушити залізничне сполучення.

Тож іди в бан, провокатор. Навіть якщо ти просто по дурості повторуюєш ************* брехню.
показати весь коментар
25.04.2022 15:27 Відповісти
Кацап палишься, рассея не воевала, но потеряла уже 20к, а если начнет воевать, то всю армию тут положит?
показати весь коментар
25.04.2022 11:21 Відповісти
Пошел вон кацапское дерьмо. Вы уже отвоевались. Теперь только агония.
показати весь коментар
25.04.2022 11:23 Відповісти
ага......22000 забараненых и 60000 обрубков
я представляю что будет когда вы начнете *воевать*
показати весь коментар
25.04.2022 11:25 Відповісти
Вижу ВПН еще не запретили? Ждемс...
показати весь коментар
25.04.2022 11:30 Відповісти
В ботоферм ольгінських завжди буде доступ до мережі. Необмежений. "Пересічні" рашковани - давно вже зомбовані і на цензор добровільно подивитись "а що там у хахлів" - вже не ходять. Декілька років. Тож давно тре зрозуміти - кожен кацап, що тут пише хоч щось - в 99% випадків - тварюка фсб-шна.
показати весь коментар
25.04.2022 15:31 Відповісти
ПНХ!!! Кацапне здесь не место
показати весь коментар
25.04.2022 11:32 Відповісти
Какой смешной кацапский клоун
Как там брянск? Догарает?
Учи китайский! Скоро пригадится😁😁😁
показати весь коментар
25.04.2022 11:37 Відповісти
Куди рашиська чума не влізе там ,смерть, кров,сльози , розруха і біда ,ця ординська наволоч нічого не вміє створювати тільки руйнувати ,Ачому нашим не вдарити по Донецьку, там орків майже не залишилось або здохли ,або на фронті це осередок тероризму.
показати весь коментар
25.04.2022 12:05 Відповісти
Рашиська чума вміє тільки руйнувати і убивати ,дика варварська орда.
показати весь коментар
25.04.2022 12:07 Відповісти
Всі станції Брянська, Белгорода, Курська, Воронежа, Ростова повинні також запалати.
показати весь коментар
25.04.2022 12:12 Відповісти
хай би і в мордорі щось трапилось з залізницею, бо постійно нею возять техніку
показати весь коментар
25.04.2022 12:25 Відповісти
 
 