Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА
Жмеринка, Козятин під ракетними обстрілами військ РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
"Є жертви і є поранені. Працюють рятувальні служби. Подробиці згодом", - зауважив він.
Топ коментарі
+35 phantom4
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+23 Garry Grant
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+22 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар25.04.2022 11:21
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таки американські тепловози краще, аніж французькі електровози
Ну, нічого, їхні ракети закінчаться рано чи пізно
Щоб ви повиздихали всі кацапури драні!
Зрозумійте - це акції залякування.
Порівняйте: для того, аби реально завдати шкоди - у 2гу світову війну бомбардувальники та штурмовики всіх учасників війни СОТНЯМИ МАШИН, ТИСЯЧАМИ ТОН БОМБ засипали вузли залізничних мереж. І то - все відновлювалось за години і тисячі танків, вантажівок, гармат тощо продовжували перти на лінію фронту. Ба навіть справжня "рейкові війна" не перешкоджала надовго та реально суттєво переміщенню вантажів.
І, звісно, у рашки немає достатньої кількості ракет, аби завдати реальної шкоди українській залізниці.
Тож не верзіть дурниць та не повторюйте ************** нарративів.
Ці ракетні удари - це акції залякування, а не реальна спроба порушити залізничне сполучення.
Тож іди в бан, провокатор. Навіть якщо ти просто по дурості повторуюєш ************* брехню.
я представляю что будет когда вы начнете *воевать*
Как там брянск? Догарает?
Учи китайский! Скоро пригадится😁😁😁