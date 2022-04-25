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Окупанти завдали ракетного удару по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині, - Козицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині. Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід". Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Lvbnhj
показати весь коментар25.04.2022 11:12
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тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
Адміни відправте цього мудака до бану.
Иди в бан, брехун рашистский.
а когда видите украинского воина с оружием текаете как зайцы.
Так что жди, хряк свиносабачий, после ограничивающих движение ласк возьмёш за щёку🤣🤣🤣
Так что, ребята, рано вы радуетесь, за что вы боролись, но то и напоролись.
И не трудись отвечать, кацап.
Джерело:Документ 643_116, поточна редакція - Затвердження від 02.11.1999, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF 2032-99-п
тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
Це так по "православному" відкинути припинення вогню і на Пасху обстрілювати
"єто духовниє скрєпи" вбивати у велике свято
Є ще недолугі, які рахують їх християнами?
спам не работает ,коменты не видно????
Вообще есть список целей по раше ? ( кроме , хремля - тот надо спалити )
може щось би трапилось там у них на аеродромі
Поэтому скрипя зубами и терпим.