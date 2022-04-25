Окупанти завдали ракетного удару по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині, - Козицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині. Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід". Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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