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Окупанти завдали ракетного удару по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині, - Козицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині. Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Окупанти завдали ракетного удару по тяговій підстанції залізничної станції Красне на Львівщині, - Козицький 01

"Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід". Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Львівщині працювала ППО. У двох населених пунктах Золочівського району пожежі, - глава ОВА Козицький

залізниця (1508) крилаті ракети (1073) Козицький Максим (126) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+27
Певно пора нашим ЗСУ переходити по напрямами Мордору !
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25.04.2022 11:12
+27
Кучму суку Тре повiсити
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25.04.2022 11:15
+20
Ось так.Ту95 !! Ті самі, що кучма передав рашистам разом з ракетами великої дальності,більш ніж півтисячі ракет!..Тримайтеся!
Джерело:Документ 643_116, поточна редакція - Затвердження від 02.11.1999, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF 2032-99-п
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25.04.2022 11:21
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Певно пора нашим ЗСУ переходити по напрямами Мордору !
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25.04.2022 11:12 Відповісти
Я про це вже місяць пишу!А ми все "соромимося"..
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25.04.2022 11:37 Відповісти
єрмаки та арахамії ще НЕ отримали вказівки....а Агент ківа ще дуже помітний на москві....
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25.04.2022 11:52 Відповісти
Щас гундосик з під асфальту дивізіон громів достане,і понеслась
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25.04.2022 11:44 Відповісти
Щас, гундосик з під асфальту дивізіон громів дістане, і понеслась
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25.04.2022 11:48 Відповісти
В армію давай. А то воюєш тільки на словах в інтернеті.
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25.04.2022 12:20 Відповісти
Б'ють по підстанція, залізниці, схоже будуть наносити удари якщо не по електростанціях то по лініях передач, тримайте телефони зарядженими.
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25.04.2022 11:14 Відповісти
Угу, будуть по проводам намагатися поцілити
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25.04.2022 12:36 Відповісти
Саме так) Щоб спалити ізоляцію і спровокувати коротке замикання))
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25.04.2022 12:47 Відповісти
Кучму суку Тре повiсити
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25.04.2022 11:15 Відповісти
Его зять Пинчук еще в 16 году призывал мириться с Россией.
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25.04.2022 11:30 Відповісти
молодець пінчук!... тільки він чомусь "забув" як його тесть куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 11:55 Відповісти
нахєра оце друкувати? жмеринка, рівне, козятин - якщо немає сил і натхнення роздовбати нафіг під корінь пару расійських міст, щоб вони зрозуміли, як то бомбити мирні міста і вбитих немовлят збирати - то і не друкуйте про те, зо від нас скоро нічого не залишиться. А то якийсь капустнік в камері смертників
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25.04.2022 11:16 Відповісти
Лучше пусть стреляют по шпалам, чем по домам.
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25.04.2022 11:24 Відповісти
а может лучше вообще чтобы не стреляли?... а для этого надо.... то, что он сказал...
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25.04.2022 11:40 Відповісти
Пішов слідом за кацапським кораблем довбень!
Адміни відправте цього мудака до бану.
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25.04.2022 11:32 Відповісти
з якої причини? чи ти вже на россійянському кораблі?
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25.04.2022 11:41 Відповісти
ти не бачиш причини?
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25.04.2022 11:47 Відповісти
а ето тот которьій 100500 раз уже все пабедил....иди лучше кровавую мразь гиркина послушай может немного елена с моргал спадет
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25.04.2022 11:35 Відповісти
Конашенкова... це той ідіот, який розбиту техніку кацапів видав як нашу. і про мацкву правду сказав... 1 загиблий, а люди в Одесі по пляжу рвані безкозирки збирают, з написом мацква
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25.04.2022 11:35 Відповісти
Какой же ты клоун, вся суть этой операции для военов рф это "пораскинуть мозгами в Чернобаевке" и "одна нога тут, другая там" под Киевом. Не веришь? Приезжай проверь, но ты никуда не приедешь, ты ссыкло сидящее под ВПН .
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25.04.2022 11:35 Відповісти
О, ruska kurwa))
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25.04.2022 11:38 Відповісти
Жмуров своих приезжай с конашенковым своим заберите, вонь от разлагающейся русни по всей Украине.
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25.04.2022 11:42 Відповісти
Главное, не забівайте кульки!!
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25.04.2022 11:46 Відповісти
Да-да, а из-под Киева удрали, бросая раненных и снаряжение "потому что такой был план", ага.
Иди в бан, брехун рашистский.
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25.04.2022 11:28 Відповісти
Всепоплану, потерьнет?
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25.04.2022 11:31 Відповісти
росии кажется что победа близко осталость немного поднажать. а на самом деле ето удавка на шее нарасеи сжимается медленно но уверенно. а в результате нарасея останется без армии без еаономики без ракет но наедине с китаем которьій у интересом наблюдает...
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25.04.2022 11:31 Відповісти
да уж с ласками немного перебор, бо так мощно и глубоко отсосать у украинского бычка может только кацапский глубинный народ-нарот!
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25.04.2022 11:35 Відповісти
У ********* самая трусливая армия в мире, умеете воевать только с мирными,
а когда видите украинского воина с оружием текаете как зайцы.
Так что жди, хряк свиносабачий, после ограничивающих движение ласк возьмёш за щёку🤣🤣🤣
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25.04.2022 11:45 Відповісти
Іди в дупу, лаптєногий нєдофашик! Щоб у твоєму місті було така СВО, сам ти бичара...
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25.04.2022 11:38 Відповісти
із-за таких як ти расія буде знищена усім світом. Навіть якщо України не стане, вам це не допоможе - вас знищать, бо ви підлі і цинічні тварі. І можеш скільки хочеш прикидати дурником дебільним, тіпа нічіво ні панімаю за чьто нас абіжат, все одно отримаєш своє, мерзота
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25.04.2022 11:42 Відповісти
Придурок, к твоему сведению - именно ВЫ, нынешняя россия, сделала из миролюбивых украинцев врагов. До 14 года мы были нейтральные, безъядерные, и ненатовские. Но теперь даже русскоязычные харьковчане, мариупольцы, херсонцы и др. остатки лояльных к вам украинцев стали вашими пожизненными врагами и 100%-ми сторонниками Запада. Вы же теперь для всего нормального цивилизованного общества стали неприкасаемыми изгоями. Скоро это дойдет до всех вас, таких как сейчас ты - бравых и воинственных (сидя на диване перед своим телевизором).
Так что, ребята, рано вы радуетесь, за что вы боролись, но то и напоролись.
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25.04.2022 11:54 Відповісти
загалом як і уряд зє!
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25.04.2022 11:40 Відповісти
а як ти це зробила? є лише "спам/не спам"....
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25.04.2022 11:44 Відповісти
є ше "савєт форумчан"
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25.04.2022 12:04 Відповісти
На самом деле Россия ничего не может. Нищая и слабая армия, не умеющая воевать. Только ракеты запускать и авиабомбы кидать. Отсюда и сумасшедшие потери россии. Но так войну не выиграть.
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25.04.2022 11:31 Відповісти
Как же вы надоели. Фанатики без мозгов.,
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25.04.2022 11:31 Відповісти
рашисту здається , що він воює з Україною,котру збирався за три дні окупувати.Брянські нафтобази ,"крейсер "мацкваабад" плюс пару десантних корит і не тільки це, в найближчім часі дасть рашисту розуміння того, що він бичок в загоні . А світова спільнота лиш тільки почала використововувати не тільки суть, але і ті ж методи, котрим був знищений фашизм.
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25.04.2022 11:37 Відповісти
Все с точностью до наоборот. Вы бессильные импотенты, которые не могут толком НИЧЕГО сделать. Вся ваша т.н. "спецоперация" это демонстрация миру бездарности вашего командования. Вы хаотично тычетесь по разным направлениям, получаете звиздюлей и откатываетесь на парашу зализывать раны. А бОльшая часть ваших ублюдочных ванек остается удобрять собой украинскую землю. Вам вмф - дерьмо, ваши сухопутные силы - дерьмо, ваши ввс - дерьмо. А сами вы все, включая, естественно, и тебя, сборище дегенератов.

И не трудись отвечать, кацап.
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25.04.2022 11:40 Відповісти
Ось так.Ту95 !! Ті самі, що кучма передав рашистам разом з ракетами великої дальності,більш ніж півтисячі ракет!..Тримайтеся!
Джерело:Документ 643_116, поточна редакція - Затвердження від 02.11.1999, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF 2032-99-п
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25.04.2022 11:21 Відповісти
В мене ще тоді таке сумніння було: це все дарма.., не можна так було робити
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25.04.2022 11:39 Відповісти
куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 11:58 Відповісти
Тепер орки будуть лупити по всій залізниці...
Це так по "православному" відкинути припинення вогню і на Пасху обстрілювати
"єто духовниє скрєпи" вбивати у велике свято
Є ще недолугі, які рахують їх християнами?
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25.04.2022 11:26 Відповісти
і потім ще хтось у світі сумнівається про "правильную церковь" і томос
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25.04.2022 15:27 Відповісти
Уберите кацапский мусор из комментариев.
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25.04.2022 11:29 Відповісти
что с цензором????
спам не работает ,коменты не видно????
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25.04.2022 11:32 Відповісти
И кацапни валом. Лезут своим свинорылым стадом, ветку засирают. Видимо, от "успехов" на фронте решили все силы на ольгино перекинуть.
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25.04.2022 11:50 Відповісти
А ото больше рот надо в сми открывать по поводу помощи и железных дорог! Че теперь удивляться?! Пожинаем свои же плоды. Ответить нам нечем, так что продолжаем воевать в коментах цензора
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25.04.2022 11:33 Відповісти
Ви справді вважаєте, що у кацапні нема розвідки і вони орієнтуються виключно по новинам?.. М-да...
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25.04.2022 11:51 Відповісти
Абсолютно з вами згоден. Та інформація про поставки зброї не являється пересторогою для ***** і мордору!!! Це лише їх ********** до масових терактів. А тому нашим союзникам потрібно в тишині і спокійно надавати свою допомогу. А довбойобам з ОПи закрити мордяки бо терпіння людей може скінчитися. Та й ЗСУ можуть дієво вплинути на тих жертв аборту.
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25.04.2022 11:55 Відповісти
склади постачань озброєння та гуманітарки, що скопились, а не пішли на фронт?
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25.04.2022 11:34 Відповісти
Для чого дятли пишуть що і куди прилетіло. Щоб точніше наводити на ціль ''точні'' ракети.
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25.04.2022 11:35 Відповісти
Там і так навідників купа)
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25.04.2022 11:46 Відповісти
Стреляют по жд, чтобы остановить поставки. Свинота понимает, что ленд лиз это конец хрюсии, поэтому всеми силами стараются отложить свой конец.
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25.04.2022 11:41 Відповісти
Не можна довіряти ніяким кацапським намірам!В них є тільки один намір
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25.04.2022 11:41 Відповісти
А кацапам аби гімном плюнути..
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25.04.2022 11:45 Відповісти
Погано, що у нас на станціях днями і тижднями стоять ешелони з пальним і ще хз чим. Причому не у якихось місцях подалі від людського ока, а повз дороги, де проізжають тисячі авто за день, на станціях, де це бачать сотні місцевих чи засланих диверсантів - і так далі...сам особисто цей бардак бачив неодноразово...
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25.04.2022 11:47 Відповісти
Пора по Крымскому мосту ударить!!!!

Вообще есть список целей по раше ? ( кроме , хремля - тот надо спалити )
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25.04.2022 11:53 Відповісти
Звісно. Тут повний список: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 вікіпедійна сторінка
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25.04.2022 12:15 Відповісти
Чем?
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25.04.2022 13:06 Відповісти
Поки не почнуть довбати ракетами та РСЗВ по території Кацаплянду це, на жаль, не припиниться... От якби після такого обстрілу зрівняли з землею половину якогось Бєлгорода чи іншого стойбища кацпні - вони б задумались...
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25.04.2022 11:54 Відповісти
я п даунєцк з луганским зрівняв - бо ті скотиняки гірше кацапа
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25.04.2022 12:08 Відповісти
А почему Ростов и Севастополь не польІхают?
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25.04.2022 12:14 Відповісти
Найвища пора Яроша пускати в рейд...по тилах кацапів. Чи то свого часу був тільки трьоп-візитки, візитки...
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25.04.2022 12:20 Відповісти
ніяк тих ту95 не можна дістати?

може щось би трапилось там у них на аеродромі
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25.04.2022 12:22 Відповісти
Если бы мы имели свои ракеты, то долбали бы по рашкинским городам только так.Но ракеты нам дают и могут отказать в поставках, если будем стрелять по "мирным кацапам".
Поэтому скрипя зубами и терпим.
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25.04.2022 12:31 Відповісти
НЕТ ЧТОБЫ ВЕСЬ ЯДЕР ПО РОССИИ ЗАПУСТИТЬ !!! ОНИ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ ОТДАЛИ ВСЁ !!!
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25.04.2022 19:41 Відповісти
 
 