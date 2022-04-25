Венедіктова: За підрахунками прокурорів, в РФ депортовані 5 730 українців. Це без урахування Маріуполя

За даними органів прокуратури, на окуповані території та в РФ примусово переміщено 5 тис. 730 українців. Перевірити ці дані слідчим шляхом поки що неможливо.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є велика справа щодо переміщених осіб взагалі. За нашими підрахунками, які ми не можемо слідчим шляхом перевірити, це 5 тис. 730 людей, без урахування Маріуполя. Обласна влада каже, що щодо Маріуполя цифра становить 33 тис. Російські ЗМІ кажуть, що 134 тис. переїхало", - повідомила генпрокурор.

При цьому вона наголосила: "Те, що вони проводять депортацію людей - це стовідсотково, ніхто в цьому не сумнівається. Тепер треба знайти докази, кого і куди".

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Крім того, за словами Венедіктової, українська прокуратура має у своєму розпорядженні дані і проводить розслідування про примусове переміщення до Білорусі 200 українців.

"І у нас окрема справа щодо діток за інформацією міністра Кулеби про примусове переміщення 2 тис. 389 дітей на територію РФ", - повідомила генпрокурор.