ЗСУ стримують атаки російських військ на ключових напрямках. Продовжуємо робити все для вигнання окупантів, - Зеленський

ЗСУ продовжують стримувати окупантів на ключових напрямках. Питання зміцнення обороноздатності нашої країни було ключовим під час зустрічі із держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім нашим поліцейським, усім працівникам Служби безпеки України, усім взагалі, хто відповідав за безпеку на Великдень, за те, що вчора не допустили жодної провокації. Усього того, що російські пропагандисти анонсували напередодні", - зазначив глава держави.

За його словами, Збройні Сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках. У Харківській області – на Ізюмському напрямку, на Донбасі – особливо біля Попасної, в Маріуполі, де триває опір захисників міста, у південних районах, де окупанти намагаються перейти в наступ.

"Повітряні тривоги сьогодні вранці знову були майже по всій території нашої держави. Вінницька область, Рівненська, Львівська, Одеська – ракетна загроза. Росія не полишає спроб зламати наш опір, щоб... Досягти чого?", - порушує питання глава держави.

Він акцентує увагу, що в окупованих районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або залишається дуже мало часу до неї. Не вистачає базових продуктів, не вистачає ліків. У людей немає засобів для нормального існування, немає елементарної безпеки. Немає всього того, що було до 24 лютого. Що було в Донецьку й Луганську до 2014 року. Всього того, що ми обов'язково повернемо після звільнення нашої землі.

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"Продовжуємо робити все для вигнання окупантів та відновлення миру для всіх наших людей. Ключовий елемент цього процесу – міцність Збройних Сил України. Наявність достатньої кількості та якості зброї, достатньої кількості та якості боєприпасів", - зауважує Зеленський.

За його словами, допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів Америки, які вчора прибули у Київ, – держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

"Наші переговори з ними були достатньо довгими – понад три години – і змістовними. Обнадійливими і, що важливо, результативними. Я вдячний народу Сполучених Штатів Америки та особисто президенту Байдену за потужну й щиру підтримку, яку ми одержуємо. Це реальні речі, які посилюють не лише нашу державу, а й демократію в цілому. Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі", - каже Зеленський

Зеленський повідомив, що узгодили також з американською стороною подальші кроки для зміцнення Збройних Сил України, задоволення всіх пріоритетних потреб нашої армії. Серед іншого це стосується й підготовки до великої міністерської зустрічі в Німеччині у вівторок – зберуться сорок міністрів оборони держав-партнерів. Ключове питання – захист України, захист свободи на сході Європи.

Сторони обговорили також шляхи посилення санкцій. Той факт, що Росія не шукає миру й демонстративно вбиває навіть на Великдень, свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Потрібно перекрити всі можливості Росії обходити санкції.

"Тож ми передали партнерам спеціальний План щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, який розробила міжнародна експертна група під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола", - додає президент.

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Окремий пункт переговорів – фінансова підтримка для України. Коли тиранія має колосальний фінансовий ресурс від експорту нафти й газу, питання фінансової підтримки свободи стає життєво важливим.

"Почув повне розуміння цієї позиції від американських друзів. Не тільки в контексті допомоги Україні зараз, у час війни, а й для післявоєнної відбудови", - додає він.

Крім того, повідомляється, що сторони продовжили обговорення питання про безпекові гарантії для України.

"Впевнений, що Сполучені Штати можуть бути лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки України. Основна мета для нас усіх – зробити Європу та світ безпечнішим після війни, гарантувати, що архітектура безпеки спрацює у випадку будь-яких нових загроз. Був радий почути від наших друзів підтвердження того, що Посольство Сполучених Штатів знову запрацює в Києві найближчим часом. Також відбудеться й призначення нового Посла США в Україні. Це дуже корисний жест підтримки нашої держави", - зауважив Зеленський.