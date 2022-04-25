Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві спільно із співробітниками 17 прикордонного загону Держприкордонслужби та морської охорони Держприкордонслужби виявили білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.





Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ на річці Дунай. Також, під час перевірки суден у акваторії Чорноморська, ДБР спільно з працівниками Регіонального управлінням морської охорони Держприкордонслужби та відділу Одеського прикордонного загону виявили судно російської федерації. Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію.

Також, для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків.













Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України.

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