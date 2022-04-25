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Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві спільно із співробітниками 17 прикордонного загону Держприкордонслужби та морської охорони Держприкордонслужби виявили білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які знаходились в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР 01
Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР 02

Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ на річці Дунай. Також, під час перевірки суден у акваторії Чорноморська, ДБР спільно з працівниками Регіонального управлінням морської охорони Держприкордонслужби та відділу Одеського прикордонного загону виявили судно російської федерації. Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію.

Також, для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків.


Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР 03
Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР 04
Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР 05
Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР 06


Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні працюють над націоналізацією ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі

Білорусь (7938) націоналізація (384) порт (2050) ДБР (3505)


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Замбия, ну ну, скоро за русския язык во всем мире будут в морду бить
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25.04.2022 12:06 Відповісти
так вот откуда белорусские креветки
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25.04.2022 12:07 Відповісти
Звісно шо з білоруського моря...
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25.04.2022 12:17 Відповісти
Білоруське судно - це вже смішно!
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25.04.2022 12:13 Відповісти
У агента ДБР шеврон класний - актуальний.
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25.04.2022 12:20 Відповісти
А **** воно плаває в нашому чорному морі, не для бульбашів його "викопали" наші предки) Хай Вусатий Тарган у себе викопає і там плаває!
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25.04.2022 12:41 Відповісти
НА-ДЄЖ-ДА, мой конь под земльой...
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25.04.2022 13:18 Відповісти
 
 