Глава Пентагону Остін після візиту до Києва: Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та підтримкою
США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та належною підтримкою.
Про це заявив у понеділок журналістам міністр оборони Ллойд Остін після візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Щодо їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що ми можемо перемогти. Ми віримо, що ми - вони - можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - сказав Остін журналістам.
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"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Вінстон Черчіль
Це для преси Правильны слова.
Але ж Байден проти....
Сатана там правит бал... Сатана там правит бал, Этот идол золотой
Волю неба презирает, насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой!
Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html