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Новини Війна
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Глава Пентагону Остін після візиту до Києва: Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та підтримкою

зеленський,блінкен,остін

США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та належною підтримкою.

Про це заявив у понеділок журналістам міністр оборони Ллойд Остін після візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Щодо їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що ми можемо перемогти. Ми віримо, що ми - вони - можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - сказав Остін журналістам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Блінкеном і Остіном: обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії та гарантії безпеки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Пентагон (1430) США (23043) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+48
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25.04.2022 12:04
+36
стримувати росію це в першу чергу в наших інтересах, добре що нам допомогають, що не лишили наодинці.
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25.04.2022 12:19
+34
Спочатку ця, а краще одночасно.
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25.04.2022 12:24
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25.04.2022 12:04 Відповісти
Спочатку ця, а краще одночасно.
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25.04.2022 12:24 Відповісти
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25.04.2022 22:31 Відповісти
Thanks! Danke! Дякую! Dhanya!
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25.04.2022 12:05 Відповісти
бєз вопросов !

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Вінстон Черчіль
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25.04.2022 16:50 Відповісти
Может, и обязательно выиграет, только война продолжается на территории Украины, гибнут Украинцы и разрушается Украинская экономика. Но впечатление такое, что чем больше Украина будет "сдерживать" Парашу за свой счёт, тем лучше будет остальному миру...
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25.04.2022 12:05 Відповісти
якщо ми не будемо стримувати, решта Світу все одно якось собі порадить, а на нас буде чекати доля Північної Кореї. Ми не жертви, ми борці за свою Незалежність і право наших дітей на життя.
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25.04.2022 12:17 Відповісти
стримувати росію це в першу чергу в наших інтересах, добре що нам допомогають, що не лишили наодинці.
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25.04.2022 12:19 Відповісти
Хитрожопая пригожинская курица ,єто если бі Украина напала на рф , то боевіе дейстия шли бі в Мордоре
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25.04.2022 12:37 Відповісти
мир не виноват в том что мы за 30 лет не побороли коррупцию и не перевооружились до уровня Польши например. В своих бедах мы сами виноваты по большей части и неправильно пенять теперь всех вокруг. Если дают оружие и деньги - и на том спасибо
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25.04.2022 13:13 Відповісти
На фоні Шредера, можливо, Трампа, та купи французьких, австрійських, італійських, угорських та інших європейських політиків наша корупція - це дитячі іграшки. Немита корумпує еліти де тільки може.
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25.04.2022 14:00 Відповісти
Тобто у нас ще є потенціал...шютка
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25.04.2022 17:01 Відповісти
Точно не світ винен в тому, що дехто навіть державну не задатен опанувати.
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25.04.2022 14:52 Відповісти
Так і є, але якби Рашка не напала, то не довелось би й стримувати нікого... А так звичайно ж, Заходу цікаво, щоб українці своїми ж руками знищували військовий потенціал Мордору. Та й можливість санкції вводити зберігається... А зброю нам для цього дадуть, скільки треба. Питання лиш у тому, чи буде у нас технічна можливість цю зброю довозити до гарячих точок і чи буде кому майстерно стріляти. Бо вже по вулицях військомати виловлюють абсолютно далеких до військової справи людей... і вручають повістки.
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25.04.2022 13:50 Відповісти
Не *****, стьопа. Якщо і вдловлюють, то лише ДИЗЕРТИРІВ- УКЛОНІСТІВ, щоб знову, бува, в президенти не поперлися, щоб від армії відкосити, а не країну захищати в потрібному місці, в потрібний час.
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25.04.2022 15:33 Відповісти
Стопа, ******, як лєйба бронштейн, біля військоматів НІКОГО НЕ ЛОВЛЯТЬ, вираховують і висаджують у квітник, чи то пак, в СІТЗ, уклоністів і дезертирів, на кшталт нинішнього припіздєнта. І ЦЕ - дуже правильно.
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25.04.2022 15:41 Відповісти
Правильные слова. Теперь нужны праильные дела.
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25.04.2022 12:05 Відповісти
ось бачите, кохані - головне Віра. тому ворог і юзає іпсо а на тимчасово окупованих територіях взагалі особливо підступно, навіть обстрілюють типу саміх себе, щоб ЗСУ звинуватити. Щоб позбавити нас Віри в себе, в ЗСУ, в нашу Перемогу. Щоб змусити нас нищити саміх себе, кацапи якщо й перемогали колись то тільки завдяки подлянці і чужими руками. пам"ятаємо про це.
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25.04.2022 12:07 Відповісти
Москалям капець без всяких сумнівів
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25.04.2022 12:07 Відповісти
Так давайте правильні F-15 та F-16. "Абрамси".
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25.04.2022 12:07 Відповісти
А ты на F-15, F-16 сможешь летать, умник?
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25.04.2022 12:30 Відповісти
наші пілоти зможуть.тільки трохи потренувавшись
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25.04.2022 12:49 Відповісти
наші пілоти зможуть. тільки перед тим трохи потренувавшись.
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25.04.2022 12:51 Відповісти
Якщо єгиптяни,мароканці, іракці й інші араби, тайці, румуни навчилися літати на цих винищувачах, то чому наші не можуть. Тим більше, не з нуля ж починати, а маючи певний досвід на МІГах. Літають же наші хлопці з цивільної авіації на Боінгах та Єйрбасах. Щодо гелікоптерів, читав колись, чим відрізнялась підготовка американських і радянських пілотів у часи вьєтнамської війни. Тоді як радянських вчили декілька років - вивчали досконально матеріальну базу, щоб уміти робити якийсь ремонт, в разі аварійної посадки, американці резонно вважали, що, при посадці на своїй території, ремонтом будуть займатися відповідні служби, а на чужій території, треба не ремонтом займатися, а швидше "робити ноги", щоб не потрапити у полон. Тому вони навчали своїх хлопців виключно навичкам пілотування, і це займало, приблизно, стільки ж часу, як навчання водінню мотоцикла
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25.04.2022 14:17 Відповісти
Дядьку, де ви такого набрались? Де і яких пілотів в срср навчали ремонту літаків?
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25.04.2022 15:27 Відповісти
Так давайте правильні F-15, F-16, "Абрамси", "Петріоти".
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25.04.2022 12:08 Відповісти
Добавляйте сразу "вместе с экипажами". Любая техника, особенно самая современная, просто металлолом в руках необученных воинов.
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25.04.2022 12:34 Відповісти
Що може сказати про навчання людина, яка не здатна навіть опанувати державну?
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25.04.2022 14:55 Відповісти
Тільки ТЕ, ЩО висрала зараз ротом і може, мізки ж відсутні.
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25.04.2022 15:44 Відповісти
''правильне обладнання'' -томашавки, першінг-2, фрегати, есмінці з системою іджіс, літаки ф-35, безпілотники дальньої дії.
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25.04.2022 12:08 Відповісти
Minuteman III уже давайте, чё мелочиться
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25.04.2022 13:23 Відповісти
Ну тоді надіюсь що бандерівці вже навчаються керувати ф-16 та mq-ріперами.
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25.04.2022 12:20 Відповісти
Потрібно уточнити один важливий момент - вони (Україна) чи ми (Україна і Захід) ? Війна йде між деспотією та європейською цивілізацією з її цінностями (демократія, свобода, верховенство права). Україна виявилась форпостом цієї боротьби. Імперські амбіції кремля не обмежуються станом НАТО на 1997 рік, вони набагато більші і охоплюють всю Європу і весь світ. Поразка України - це поразка всього цивілізованого світу, це запрошення пуйла на подальшу агресію. Відповідно, боремося з супостатом "Ми".
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25.04.2022 12:35 Відповісти
рецепт перемоги = натівська ******* зброя + українські сміливі солдати.
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25.04.2022 14:15 Відповісти
Глава Пентагону Остін після візиту до Києва: Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та підтримкою.

Це для преси Правильны слова.

Але ж Байден проти....

Сатана там правит бал... Сатана там правит бал, Этот идол золотой
Волю неба презирает, насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой!

Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html
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25.04.2022 15:30 Відповісти
Побольше правильного оборудования
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25.04.2022 18:51 Відповісти
ЧТО ТО НЕ ВИДНО УВЕРЕННОСТИ !!! ПОХОЖЕ НА МАССОВЫЙ ГЕНОЦИД НАРОДОВ !!!
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25.04.2022 19:37 Відповісти
СПАВЕДЛИВЫМ БУДЕТ МАССОВОЕ САМОУБИЙСТВО ГЛАВ ВСЕХ СТРАН И ВСЕХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МИРА !!!
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25.04.2022 19:39 Відповісти
ЕСЛИ ГЛАВЫ ВСЕХ СТРАН НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ОДНОГО ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА МАНЬЯКОВ !!! СПРАВЕДЛИВО СДЕЛАТЬ САМОУБИЙСТВО ВСЕМ ГЛАВАМ И ВСЕМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ВСЕГО МИРА !!! ЧТОБЫ ИХ НЕ МУЧАЛИ !)
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25.04.2022 19:51 Відповісти
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25.04.2022 22:34 Відповісти
 
 