Глава Пентагону Остін після візиту до Києва: Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та підтримкою.

США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та належною підтримкою.

Про це заявив у понеділок журналістам міністр оборони Ллойд Остін після візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Щодо їхньої здатності перемагати, перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що ми можемо перемогти. Ми віримо, що ми - вони - можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - сказав Остін журналістам.

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