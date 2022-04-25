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Новини Війна
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Росія може розпочати нову війну за 5-10 років, - командувач ЗС Литви Рупшис

путин,путін

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис не виключає, що стратегічна поразка у війні в Україні тільки підживить реваншистські настрої у Росії, і за 5-10 років варто чекати нової війни.

Про це він розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рупшис зазначив, що військові загрози майбутнього залежатимуть від того, які сили будуть при владі у Росії.

"На мою думку, якщо Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і для НАТО. На додачу, загроза може стати навіть більшою, і країни Альянсу повинні діяти передусім на стримування. Росію потрібно стримати від того, що вона зробила зараз - коли вирішила напасти на Україну", - розповів він.

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За його словами, спроможність Росії погрожувати буде залежати від багатьох факторів, у тому числі впливу санкцій, але теоретично за 5-10 років вона може відновити потугу після чималих втрат, яких вже зазнала в Україні.

На запитання про те, чому загроза Росії може стати навіть більшою, Рупшис сказав, що після війни в Україні, яка триває,  варто чекати лише посилення реваншистських настроїв в РФ.

"Російський реваншизм нікуди не подівся. Не скажу, що Росія вже програла усі битви, але просто через те, що Україна вистояла - вони вже програли війну. Відступ від Києва чітко продемонстрував невдачу їхнього початкового наміру… Думаю, зараз у них вже мало сподівань розбити українську армію. У спорті друге місце - це дуже почесно, проте у війні почесним є лише перше місце", - зауважив командувач.

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За його словами, повномасштабний відкритий напад Росії на Україну фундаментально змінив безпекову ситуацію у Європі, і НАТО прораховує можливі сценарії на найближче майбутнє і більш далеку перспективу, у тому числі - що і як  відбуватиметься, якщо Росія наважиться на агресію проти країни-члена.

Автор: 

Литва (2413) росія (65360) Рупшис Вальдемарас (9)


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Топ коментарі
+43
Здохне одно ***** на його заміну прийде друге. Це не вихід. Це ж кацапстан, вони завжди будуть голосувати за того на кого вкаже телевізор.
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25.04.2022 12:14
+28
Кацапстан треба дробити на багато держав та позбавити її ядерного статусу.
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25.04.2022 12:13
+26
тут тільки одна рада - надавати бомбулей щоб розлетілося до дідька ця ковдра лоскутна. Бо їм прописували вже лікувальні п..ни і що, вони поверталися через 40 років, а хоч би і через 100, реваншисти довбані, цей їх реваншизм ніколи не дасть їм змоги жити як люди, хоч би на них і золотий потік лився, всі свої можливості і перспективи ці люди втоплять в своєму реваншизмі і ненависті, мабуть це і є їх традиція і їх "особливий шлях", не можемо цього ігнорувати.
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25.04.2022 12:12
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Через 5-10 лет ***** уже не будет....
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25.04.2022 12:09 Відповісти
Здохне одно ***** на його заміну прийде друге. Це не вихід. Це ж кацапстан, вони завжди будуть голосувати за того на кого вкаже телевізор.
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25.04.2022 12:14 Відповісти
Але буде Кадиров.
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25.04.2022 12:19 Відповісти
И что это меняет
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25.04.2022 12:21 Відповісти
ВСЁ ПРАВЛЬНО, НО ОДНА ОШИБКА- НЕ ЛЕТ, А МЕСЯЦЕВ.
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25.04.2022 12:09 Відповісти
вы идиот аль абы пердонут какие месяцы даже 5-10 лет это дядько со страху наваляли себе в штаны.... у Рашки уже сегодня нет резервов техники да и не было 2 Армия мира это был мыльный пузырь который лопнул за 25 суток войны с нищей без армии Украиной 10-12 лет Вова ********** собирал ресурсы войска а на деле все вышло как всегда у кацапов через жопу... денег ресурсов а эмбарго а санкции а внутренние катаклизмы.. вы о чем.. через 5-10 лет такой страны как Россия не будет от слова вообще..не говоря перо нынешних придурков у власти ни Шойгу ни Путина ни всей ******* совьета миньета ********** не будет вообще и Кадырова грохнут и многих нынешних кто рулит пока..а все помните про тех кто рулил при Ельцине..и кто дожил то в кресле до сегодня..да никто..
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25.04.2022 12:27 Відповісти
Само ничего не делается: роисю развалить или Кадырова грохнуть должны мы, а не безличный глагол "грохнут".
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25.04.2022 13:04 Відповісти
Называть незнакомого человека идиотом не имеет права дегенерат, не освоивший клавиатуру в пределах хотя бы начальной школы. Ваш бред физически невозможно читать, ваш текст по-дебильному написан, поэтому идите вслед за русским военным кораблём.
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25.04.2022 16:50 Відповісти


Не надо бред писать про "МЕСЯЦЕВ", хотя сидя в из Германии еще и не такое настрочить.
С ресурсами у паРашки напряженка, технику уже с хранения 70 - 80-х годов снимают,
в армейку желающих нет, а санкции фактически еще не начали действовать.
Может тогда не будут идиотом называть, такая шальная мысль в голову не приходила?

"физически невозможно читать"
Однако прочитал, когнитивный диссонанс, часом не мучает?

Аргументации именно вашей правоты - ноль.
Кстати, только упоротые индивиды с переразвитым самомнением так реагируют на справедливую критику.
Адекватный человек просто удалил бы свой коммент и скромно промолчал.
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25.04.2022 21:01 Відповісти
Я не собираюсь спорить с "шашлыками на майские". Вы все дегенераты, все 73%.
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25.04.2022 21:37 Відповісти


Видимо товариСЧ с кликухой Бенина Мама вместо реального ФИО таки упоротый до предела.
По поводу:
" "шашлыками на майские". Вы все дегенераты, все 73%"
ты бы безымянная сущность хоть комменты почитал, перед тем, как очередной бред нести.
Кстати, мамА в детстве не учила не судить о других по себе?
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26.04.2022 09:29 Відповісти
Параша ще цю війну не завершила
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25.04.2022 12:10 Відповісти
То вже передсмертні конвульсії.
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25.04.2022 12:25 Відповісти
тут тільки одна рада - надавати бомбулей щоб розлетілося до дідька ця ковдра лоскутна. Бо їм прописували вже лікувальні п..ни і що, вони поверталися через 40 років, а хоч би і через 100, реваншисти довбані, цей їх реваншизм ніколи не дасть їм змоги жити як люди, хоч би на них і золотий потік лився, всі свої можливості і перспективи ці люди втоплять в своєму реваншизмі і ненависті, мабуть це і є їх традиція і їх "особливий шлях", не можемо цього ігнорувати.
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25.04.2022 12:12 Відповісти
а щоб йього не сталося,цю гадину потрібно добити зараз,раз і назавжди
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25.04.2022 12:13 Відповісти
каким способом??? До Москвы дойти и Кремль взять???
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25.04.2022 12:22 Відповісти
до твого Сколково, троль
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25.04.2022 12:42 Відповісти
Санкціями змусити росію до дезінтеграції, як це було з срср. Нам не трба на танках їхати в москву. Треба росіян спонукати самих її спалити. І так буде.
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25.04.2022 13:25 Відповісти
Кацапстан треба дробити на багато держав та позбавити її ядерного статусу.
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25.04.2022 12:13 Відповісти
могет и могет... поэтому враг - расия - должен быть разгромлен и уничтожен... навсегда... чтобы в истории даже наименования расия не осталось...
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25.04.2022 12:15 Відповісти
Поэтому, не снимать с них санкции и эмбарго на энергоносители, пока они не отдадут ядерное оружие и не демилетарезуется.
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25.04.2022 12:16 Відповісти
))) "В России выдан патент на вечный двигатель, который, будучи приведен в движение, должен разгоняться сам и совершать работу, черпая энергию из «окружающей среды»" (С) теперь на параше пойдёт уж музыка не та!
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25.04.2022 12:17 Відповісти
Якщо на місті РФ, після нашої перемоги, утвориться московія і десяток-другий незалежних держав, то будь-яка кремлівська криса, що прийде до влади, не зможе фізично нашкрести стільки гарматного м'яса, щоб розпочати ще одну війну - бурятів, кадирівців, тувинців вже не буде, а московити вміють лише бояру в себе вливать та репетувать про "вялічіє" та "скрєпи"
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25.04.2022 12:18 Відповісти
както так

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25.04.2022 12:22 Відповісти
Звісно, що російський реваншизм нікуди і не подінеться, вони зроблять висновки із війни в Україні і будуть діяти ще хітріше. Тому тільки повне знищення кацапів в Україні, без переговорів, але треба важка зброя! Тільки силу вони розуміють!
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25.04.2022 12:22 Відповісти
якщо Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і для НАТО
==============================================
Перевожу с дипломатического. Если не развалить свинарник окончательно, то кацапы залижут раны и полезут войной опять. Сейчас украинцы дали планете надежду на спасение от коммичумы и этим надо воспользоваться на все 100%.
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25.04.2022 12:23 Відповісти
просто не треба повторювати помилки Зеленского, будувати дороги замість армії!

треба готуватись до йомовірної війни завжди, даже коли ми отримуємо перемогу у данний час!
Будувати потужну армію та приєднуватись до НАТО, іношого варіанту немає
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25.04.2022 12:23 Відповісти
Санкції так за 5 років задавлять ********* що він перетвориться на Зімбабве і розпадеться-ніхто їх відміняти вже небуде-це всі на Заході зрозуміли. Ну а ***** здохне в 2023 му-так я ще написав в коментах у 2014му. Хз відчуття таке було
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25.04.2022 12:24 Відповісти
Я б не дуже сподівався на те що після війни санкції залишаться такими як зараз. Бо заяви тих самих німців викликають стурбованність щодо цього питання.
https://tsn.ua/ru/svit/es-ne-oslabit-sankcii-poka-putinskoe-oruzhie-ne-umolknet-i-on-ne-vyvedet-voyska-iz-ukrainy-berbok-2042800.html ЕС не ослабит санкции, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет войска из Украины - Бербок
Ну і смерть ***** також не вирішує проблеми. Імперське ставлення кацапів до всього світу не дає надії на те, що вони стануть меньш небезпечними.
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25.04.2022 12:44 Відповісти
Да, пока их не опустишь ниже плинтуса , а там их и место , пока не выбьешь из мозгов всю их спесь и вЯличие вместе с «руССко-нациским миром» , они и дальше будут быковать и считать себя «особенной» нацией …
Выбить так , чтоб «духом руССим» не воняло нигде !
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25.04.2022 14:09 Відповісти
Рашка должна быть уничтожена и раздроблена на тысячи маленьких улусов
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25.04.2022 12:24 Відповісти
Звісно, що російський реваншизм нікуди і не подінеться, вони зроблять висновки із війни в Україні і будуть діяти ще хітріше. Тому тільки повне знищення кацапів в Україні, без переговорів, але треба важка зброя! Тільки силу вони розуміють!
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25.04.2022 12:24 Відповісти
Він здохне у цьому році, але там 80 відсотків - путіних
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25.04.2022 12:29 Відповісти
если сегодня... сейчас добить эту гидру... вашим оружием - нашими Воинами... то эта возможность становиться призрачной !!! если не спускать с параши глаз и не давать блудить ее клешням и не слушать трели ее говнометов - то и это поможет нивелировать любую угрозу недобитков в рашке!!!
помогите нам добить это зло...а остатки его загнать в говень за железный занавес !!! на столетия!!!
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25.04.2022 12:30 Відповісти
які сценарії кацапстам мае бути знищено повністю
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25.04.2022 12:32 Відповісти
За 5 чи 10 років а то й швидше такого поняття як "расія" може вже не існувати - цілком ймовірно, що окремі губернії - час покаже.

Щодо нас - українців - ми не взмозі змінити своє минуле, але ми можемо змінити батьків своїх дітей і своє майбутнє, в тому числі - майбутнє своєї країни і своїх дітей.
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25.04.2022 12:33 Відповісти
Сподіваюсь, що до того часу Кацаплянд просто перестане існувати в сьогоднішньому вигляді...
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25.04.2022 12:40 Відповісти
Згодни з командувачем Литви й тому продовжуємо його думку. Ми повині знищити ******* росію і розколоти її
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25.04.2022 12:41 Відповісти
План такий
1 Україна в нато, американські бази в Україні
2 багато зброї для України та ще більше військових баз в Україні
3 ще більше зброї для України та літаків на американських військових базах
тоді в Європі буде вічний мир
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25.04.2022 12:59 Відповісти
Хоча я литовців поважаю, слід зазначити, що буль-який "старий зольдат" - це людина з видавленою кашкетом на мозку одною звивиню. У Єуропі військові зазвичай оприлюднюють думки своїх аналітиків. А тут, на моє переконання, сталося т.з. откровення у комуняцькому стилі. Тобто людина тільки зараз збагнула, що можна ляпати язиком без відповідного дозволу командування. Ну і почала ляпати. І саме те, у чому вона зовсім не розуміється. Навіть не здогадується про свое нерозуміння через кашкет.
Дослідники давно дійшли висновку, що демографічна яма на рубежі століть фізично не дозволяє мокшанам щось там робити з армією вже через 5 років. Населення з приписками у 144 млн виявилося тільки 86 млн. Це результати "роботи" регіонів, які у мокшандії отримають подушно гроші з бюджету. Інших фізично не існує. І більшості старші 50 років. Якщо б ху*ло не почало зараз, то вже ніколи б не почало. Це факт.
А Ви слухайте генерала, слухайте. З цього приводу згадується сцена з фільму "Бєг" у Парижі. Лакей доповідає про гостя: - Женераль Чернота! Коли той заходить у спідньому, то хазяїн не втримується від запитання: - Дозвольте! То Ви й по Парижу у підштаниках йшли?
На що Чернота відповідає: - Звісно ні. Я йшов у штанах. А у передній у Вас їх зняв.
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25.04.2022 13:00 Відповісти
Бабы на россии:

Нарожали бы ишшо
да болит влагалишшо!
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25.04.2022 13:03 Відповісти
То я забанений? А якщо ні, то де мій пост?
"Дєвочка" пішла покурить? А потім типу первірить?
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25.04.2022 13:05 Відповісти
Сайт глючить уже кілька днів.
Коментарі не з'являються відразу, відповідей у стрічці подій взагалі не видно.
На старому движку сайту такого не було.
Нове, - не завжди означає "краще".
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25.04.2022 15:47 Відповісти
Требуется полная демиталиризация РФ: запретить ей вообще иметь вооружённые силы и вообще огнестрельное оружие. Возможно - разрешить иметь полицию и охранников: максимум с резиновыми дубинками.
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25.04.2022 13:24 Відповісти
Прошу прощения за описку: Требуется полная демилитаризация РФ
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25.04.2022 13:45 Відповісти
тому треба знищити її зараз.

і більш ніколи нафту газ не купувати
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25.04.2022 14:07 Відповісти
"КаРФаген має бути зруйнований !"
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25.04.2022 15:20 Відповісти
РФ неможна лишати цілою, лише на шматки розірвати.
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25.04.2022 16:24 Відповісти
 
 