Росія може розпочати нову війну за 5-10 років, - командувач ЗС Литви Рупшис
Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис не виключає, що стратегічна поразка у війні в Україні тільки підживить реваншистські настрої у Росії, і за 5-10 років варто чекати нової війни.
Про це він розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рупшис зазначив, що військові загрози майбутнього залежатимуть від того, які сили будуть при владі у Росії.
"На мою думку, якщо Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і для НАТО. На додачу, загроза може стати навіть більшою, і країни Альянсу повинні діяти передусім на стримування. Росію потрібно стримати від того, що вона зробила зараз - коли вирішила напасти на Україну", - розповів він.
За його словами, спроможність Росії погрожувати буде залежати від багатьох факторів, у тому числі впливу санкцій, але теоретично за 5-10 років вона може відновити потугу після чималих втрат, яких вже зазнала в Україні.
На запитання про те, чому загроза Росії може стати навіть більшою, Рупшис сказав, що після війни в Україні, яка триває, варто чекати лише посилення реваншистських настроїв в РФ.
"Російський реваншизм нікуди не подівся. Не скажу, що Росія вже програла усі битви, але просто через те, що Україна вистояла - вони вже програли війну. Відступ від Києва чітко продемонстрував невдачу їхнього початкового наміру… Думаю, зараз у них вже мало сподівань розбити українську армію. У спорті друге місце - це дуже почесно, проте у війні почесним є лише перше місце", - зауважив командувач.
За його словами, повномасштабний відкритий напад Росії на Україну фундаментально змінив безпекову ситуацію у Європі, і НАТО прораховує можливі сценарії на найближче майбутнє і більш далеку перспективу, у тому числі - що і як відбуватиметься, якщо Росія наважиться на агресію проти країни-члена.
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Не надо бред писать про "МЕСЯЦЕВ", хотя сидя в из Германии еще и не такое настрочить.
С ресурсами у паРашки напряженка, технику уже с хранения 70 - 80-х годов снимают,
в армейку желающих нет, а санкции фактически еще не начали действовать.
Может тогда не будут идиотом называть, такая шальная мысль в голову не приходила?
"физически невозможно читать"
Однако прочитал, когнитивный диссонанс, часом не мучает?
Аргументации именно вашей правоты - ноль.
Кстати, только упоротые индивиды с переразвитым самомнением так реагируют на справедливую критику.
Адекватный человек просто удалил бы свой коммент и скромно промолчал.
Видимо товариСЧ с кликухой Бенина Мама вместо реального ФИО таки упоротый до предела.
По поводу:
" "шашлыками на майские". Вы все дегенераты, все 73%"
ты бы безымянная сущность хоть комменты почитал, перед тем, как очередной бред нести.
Кстати, мамА в детстве не учила не судить о других по себе?
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Перевожу с дипломатического. Если не развалить свинарник окончательно, то кацапы залижут раны и полезут войной опять. Сейчас украинцы дали планете надежду на спасение от коммичумы и этим надо воспользоваться на все 100%.
треба готуватись до йомовірної війни завжди, даже коли ми отримуємо перемогу у данний час!
Будувати потужну армію та приєднуватись до НАТО, іношого варіанту немає
https://tsn.ua/ru/svit/es-ne-oslabit-sankcii-poka-putinskoe-oruzhie-ne-umolknet-i-on-ne-vyvedet-voyska-iz-ukrainy-berbok-2042800.html ЕС не ослабит санкции, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет войска из Украины - Бербок
Ну і смерть ***** також не вирішує проблеми. Імперське ставлення кацапів до всього світу не дає надії на те, що вони стануть меньш небезпечними.
Выбить так , чтоб «духом руССим» не воняло нигде !
помогите нам добить это зло...а остатки его загнать в говень за железный занавес !!! на столетия!!!
Щодо нас - українців - ми не взмозі змінити своє минуле, але ми можемо змінити батьків своїх дітей і своє майбутнє, в тому числі - майбутнє своєї країни і своїх дітей.
1 Україна в нато, американські бази в Україні
2 багато зброї для України та ще більше військових баз в Україні
3 ще більше зброї для України та літаків на американських військових базах
тоді в Європі буде вічний мир
Дослідники давно дійшли висновку, що демографічна яма на рубежі століть фізично не дозволяє мокшанам щось там робити з армією вже через 5 років. Населення з приписками у 144 млн виявилося тільки 86 млн. Це результати "роботи" регіонів, які у мокшандії отримають подушно гроші з бюджету. Інших фізично не існує. І більшості старші 50 років. Якщо б ху*ло не почало зараз, то вже ніколи б не почало. Це факт.
А Ви слухайте генерала, слухайте. З цього приводу згадується сцена з фільму "Бєг" у Парижі. Лакей доповідає про гостя: - Женераль Чернота! Коли той заходить у спідньому, то хазяїн не втримується від запитання: - Дозвольте! То Ви й по Парижу у підштаниках йшли?
На що Чернота відповідає: - Звісно ні. Я йшов у штанах. А у передній у Вас їх зняв.
Нарожали бы ишшо
да болит влагалишшо!
"Дєвочка" пішла покурить? А потім типу первірить?
Коментарі не з'являються відразу, відповідей у стрічці подій взагалі не видно.
На старому движку сайту такого не було.
Нове, - не завжди означає "краще".
і більш ніколи нафту газ не купувати