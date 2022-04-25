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Новини Війна
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В РФ нова схема "розводу": шахраї виманюють гроші нібито для родин загиблих в Україні псковських десантників

рф

Шахраї вигадали нову схему в РФ - тепер вони обманом виманюють гроші у росіян, нібито як пожертвування родинам загиблих псковських десантників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, на гачок злочинців попався, наприклад, пенсіонер із Москви — 69-річний Юрій Олександрович. Нещодавно йому у "Ватсап" зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником благодійної організації. Олександр (так він назвав себе) розповів Юрію дуже сумну історію про загибель 74 десантників із Псковської дивізії в Україні.

"Благодійник" пояснив, що збирає гроші сім'ям загиблих військових та запропонував пенсіонеру допомогти. Юрій Олександрович не зміг залишитися байдужим - через загибель Псковських десантників під час чеченської війни. Спочатку він перевів три тисячі рублів, а потім жадібний Олександр витягнув із пенсіонера ще 24 тисячі. Схаменувся Юрій, лише коли банк заблокував його карту за підозрілі перекази.

Юрій Олександрович спробував достукатися до Олександра, щоб той повернув гроші, проте шахрай, звичайно, більше пенсіонеру не відповідав. У результаті обдуреному і надто довірливому москвичеві довелося йти в поліцію і писати заяву.

Читайте також: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,9 тис. осіб, 181 літак, 154 гелікоптери, 884 танки і 2 258 броньованих машин

Автор: 

армія рф (17516) шахрайство (1091) росія (65360) втрати (4413)


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Топ коментарі
+8
Не мешайте.
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25.04.2022 12:25
+3
ніхто так не трахає казламордих як вони самі))))))))))))
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25.04.2022 12:29
+3
Хай у московії збирають гроші на повернення додому своїх трупів , поширюйте ...
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25.04.2022 12:32
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Не мешайте.
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25.04.2022 12:25 Відповісти
ніхто так не трахає казламордих як вони самі))))))))))))
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25.04.2022 12:29 Відповісти
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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25.04.2022 12:30 Відповісти
Yes , padderzhivaju , nada patom perechislitj na valantjoriv VSU !
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25.04.2022 12:31 Відповісти
Хай у московії збирають гроші на повернення додому своїх трупів , поширюйте ...
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25.04.2022 12:32 Відповісти
С..ка, як же жаль небайдужого московського пенсіонера, просто плачу ...
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25.04.2022 12:34 Відповісти
Фиолетово. Пусть трупаки своих личинок вывозят, а то уже вонять начинают
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25.04.2022 12:39 Відповісти
В Новосибирске у машины с наклейкой Z прокололи все колеса и сделали примечательную надпись
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25.04.2022 12:52 Відповісти
https://gdespaces.com/video/view/1-hotili-vzjati-kijiv-a-lezhat-u-zemli-duzhe-bagato-ros-49485177/?Li=309773&Lii=309773&Link_id=166092&Lt=21&Sn=1
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25.04.2022 13:18 Відповісти
Це не шахраї, а герої, що руйнують рашистську ********* зсередини.
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25.04.2022 13:29 Відповісти
як там пропагандони кажуть
єто ведь только бізнес
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25.04.2022 13:32 Відповісти
 
 