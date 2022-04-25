В РФ нова схема "розводу": шахраї виманюють гроші нібито для родин загиблих в Україні псковських десантників

Шахраї вигадали нову схему в РФ - тепер вони обманом виманюють гроші у росіян, нібито як пожертвування родинам загиблих псковських десантників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, на гачок злочинців попався, наприклад, пенсіонер із Москви — 69-річний Юрій Олександрович. Нещодавно йому у "Ватсап" зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником благодійної організації. Олександр (так він назвав себе) розповів Юрію дуже сумну історію про загибель 74 десантників із Псковської дивізії в Україні.

"Благодійник" пояснив, що збирає гроші сім'ям загиблих військових та запропонував пенсіонеру допомогти. Юрій Олександрович не зміг залишитися байдужим - через загибель Псковських десантників під час чеченської війни. Спочатку він перевів три тисячі рублів, а потім жадібний Олександр витягнув із пенсіонера ще 24 тисячі. Схаменувся Юрій, лише коли банк заблокував його карту за підозрілі перекази.

Юрій Олександрович спробував достукатися до Олександра, щоб той повернув гроші, проте шахрай, звичайно, більше пенсіонеру не відповідав. У результаті обдуреному і надто довірливому москвичеві довелося йти в поліцію і писати заяву.

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