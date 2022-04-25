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Над Хмельницькою АЕС зафіксовані крилаті ракети – це акт ядерного тероризму з боку РФ, - Денісова

аес,хмельницька

Вранці 25 квітня 2022 року над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова, 

Цей акт ядерного тероризму з боку РФ міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи. Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми. Територія Хмельницької АЕС знаходиться під посиленою охороною.

"Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Денісова закликає міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій Росії навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.

А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Росія діє як терористична держава

Денісова Людмила (883) крилаті ракети (1073) тероризм (2867) Хмельницька АЕС (127)


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Топ коментарі
+5
магате, оон, пасе,обсе и проч и так напуганы
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25.04.2022 12:51
+2
Магате кантора раші
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25.04.2022 12:48
+2
Ви запитуєте у тих, хто добровільно копав окопи в рудому лісі
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25.04.2022 13:05
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що значить "зафіксовані"...? в повітрі досі висять над станцією?
так вони кудись мали впасти.... що за...
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25.04.2022 12:48 Відповісти
Магате кантора раші
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25.04.2022 12:48 Відповісти
магате, оон, пасе,обсе и проч и так напуганы
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25.04.2022 12:51 Відповісти
Це просто жах, що думають ці двуногі дьяволи.
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25.04.2022 12:55 Відповісти
Ви запитуєте у тих, хто добровільно копав окопи в рудому лісі
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25.04.2022 13:05 Відповісти
Їх відповідь це роздача протирадіаційних пігулок своїм громадянам. Але кацапні треба нагадати що у них самих 11 атомних станції.
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25.04.2022 13:02 Відповісти
Ядерний об'єкт - найважливіший об'єкт на всій планеті, у всіх країнах після Бога! Не путайте зі шарлатанними культовими приміщеннями. Тому охорона й оборона цих ядерних станцій - саме пріоритетне завдання! А де дії української ППО? А де дії нацгвардії? А наступного разу орки вдарять й по станціям! До цього все йде. А враження складається, що в Україні вже немає ані ППО, ані сил, щоб захищати ці об'єкти.
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25.04.2022 13:05 Відповісти
А нам розказують, що багато ППО отримали... Ага...
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25.04.2022 13:42 Відповісти
Сьогодні зафіксовано "прольот", а завтра буде зафіксовано "прильот". Політ ракети треба фіксувати на підступах до АЕС і одразу ці рвкети знищувати. А не дивитися; пролетить, чи прилетить.
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25.04.2022 13:24 Відповісти
 
 