Над Хмельницькою АЕС зафіксовані крилаті ракети – це акт ядерного тероризму з боку РФ, - Денісова

Вранці 25 квітня 2022 року над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова,

Цей акт ядерного тероризму з боку РФ міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи. Наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми. Територія Хмельницької АЕС знаходиться під посиленою охороною.

"Своїми діями в Україні російська федерація грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Денісова закликає міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій Росії навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.

А також звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні.

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