"Найтемніший час завжди перед світанком", - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив. ФОТОрепортаж
Від сили спротиву безпосередньо залежить майбутнє України кожного нашого міста та села.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Від сили нашого спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє України, майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком", - зауважує глава держави.
Топ коментарі
+7 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар25.04.2022 13:03
+5 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар25.04.2022 13:19
+3 juice
показати весь коментар25.04.2022 13:07
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Це чудо!!! Алілуя!!!
https://twitter.com/rnbo_gov_ua/status/1517929026521907202
Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
а після - тільки хороше (ну "хороше" яке можливе на війні!!) бо "подарунки" для орди ***** вже в дорозі...
так шо...про шашлички як хто собі набажав... а про миттєву карму для русні - наші побажання від усіх...