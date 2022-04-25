"Найтемніший час завжди перед світанком", - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив. ФОТОрепортаж

Від сили спротиву безпосередньо залежить майбутнє України кожного нашого міста та села.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сили нашого спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє України, майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком", - зауважує глава держави.















