УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7300 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 423 13

"Найтемніший час завжди перед світанком", - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив. ФОТОрепортаж

Від сили спротиву безпосередньо залежить майбутнє України кожного нашого міста та села.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сили нашого спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє України, майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком", - зауважує глава держави.

Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 01
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 02
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 03
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 04
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 05
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 06
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 07
Найтемніший час завжди перед світанком, - Зеленський вдячний кожному, хто не припиняє чинити спротив 08

Автор: 

армія рф (17516) Зеленський Володимир (23964) окупація (6717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Блогодатаний вогонь зійшов на Брянськ!
Двічи!
Це чудо!!! Алілуя!!!
показати весь коментар
25.04.2022 13:03
+5
Нет, зеля, найтемніший час завжди не перед світанком. Він цілодобово, коли є в країні такий Верховний Голонокомандувач.... https://www.youtube.com/watch?v=GOjX2FyTlNo
показати весь коментар
25.04.2022 13:19
+3
Хай Бог наш благословить країну нашу, керівництво мудрістю, всіх воїнів збереже, подасть нам поміч вчасно!
показати весь коментар
25.04.2022 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блогодатаний вогонь зійшов на Брянськ!
Двічи!
Це чудо!!! Алілуя!!!
показати весь коментар
25.04.2022 13:03 Відповісти
Официальные российские источники сообщают о втором пожаре на еще одном нефтяном объекте в Брянске. Горит нефтебаза в Фокинском районе "Транснефть-Дружба" и нефтяной комплекс на Снежетьском валу.
показати весь коментар
25.04.2022 13:18 Відповісти
Хлопки в Брянске и небольшое задымление
показати весь коментар
25.04.2022 13:39 Відповісти
ви там теж не налажайте, від вас теж багато чого залежить.
показати весь коментар
25.04.2022 13:05 Відповісти
РНБО закликає казати правду долучайтесь до коментарів правди
https://twitter.com/rnbo_gov_ua/status/1517929026521907202
Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
показати весь коментар
25.04.2022 13:20 Відповісти
Хай Бог наш благословить країну нашу, керівництво мудрістю, всіх воїнів збереже, подасть нам поміч вчасно!
показати весь коментар
25.04.2022 13:07 Відповісти
Имеется в виду- перед майскими шашлычками...
показати весь коментар
25.04.2022 13:07 Відповісти
Якщо серйозно то Господь може зливати суди свої. І якщо Він дає ворога в нашу руку, то цього ніхто не змінить.
показати весь коментар
25.04.2022 13:09 Відповісти
Нет, зеля, найтемніший час завжди не перед світанком. Він цілодобово, коли є в країні такий Верховний Голонокомандувач.... https://www.youtube.com/watch?v=GOjX2FyTlNo
показати весь коментар
25.04.2022 13:19 Відповісти
ДАЙТЕ УКРАЇНЦІМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!
показати весь коментар
25.04.2022 13:25 Відповісти
30 квітня - сонячне затемнення....
а після - тільки хороше (ну "хороше" яке можливе на війні!!) бо "подарунки" для орди ***** вже в дорозі...
так шо...про шашлички як хто собі набажав... а про миттєву карму для русні - наші побажання від усіх...
показати весь коментар
25.04.2022 13:33 Відповісти
хай ти в камуфляжі по вуха і з АК на плечі - але телефончик повинен бути рожевеньким)) пощастить тому, хто заміж за неї вийде)
показати весь коментар
25.04.2022 14:00 Відповісти
верно.
показати весь коментар
26.04.2022 02:42 Відповісти
 
 