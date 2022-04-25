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РФ не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі", - ГУР

азовсталь

Проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю", - йдеться у повідомленні.

ГУР Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.

За даними української розвідки додатковими підтвердженнями планів Росії щодо застосування хімічної зброї є:

- "Робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї

- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воды и еды практически нет, осталось на считанные дни": Жінки та діти у підвалах "Азовсталі" просять про допомогу. ВIДЕО

Маріуполь (3236) розвідка (3866) хімічна зброя (347) Азовсталь (443)


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а от і нагода...

Минобороны России объявило гуманитарный коридор с завода «Азовсталь» в Мариуполе

С 14.00 25 апреля российская сторона и силы самопровозглашенной ДНР обещают прекратить боевые действия для выхода мирных жителей. https://t.me/zerkalo_io/43081 https://t.me/zerkalo_io/43081

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25.04.2022 13:16 Відповісти
кацапу поверить - лучше сразу повеситься......
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25.04.2022 13:19 Відповісти
Боюсь, будут пеленговать, откуда выходят люди и нанесут удар. Кацапы это мрази без совести. С другой стороны, может быть, что после предупредительного по брянску кацапам объяснили, что надо бы гражданских выпустить.
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25.04.2022 13:28 Відповісти
вторая армия в мире, ****.....
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25.04.2022 13:17 Відповісти
по ящику говорят что брянск это не мы. пьяный охранник курил в неположеном месте. потушить не смогут. сгорит все.
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25.04.2022 13:23 Відповісти
Свинарник будет из кожи вон лезть, чтобы полностью уничтожить Мариуполь и его защитников. Радует одно, что у Украины медленно начинают появляться дальнобойные системы. Дотянулись до брянска, дотянутся и до свиноты, осаждающей Мариуполь.
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25.04.2022 13:23 Відповісти
 
 