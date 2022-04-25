РФ не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі", - ГУР
Проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю", - йдеться у повідомленні.
ГУР Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї.
За даними української розвідки додатковими підтвердженнями планів Росії щодо застосування хімічної зброї є:
- "Робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї
- Підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.
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