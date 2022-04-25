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Пентагон розширить навчання для українських військових

навчання,військові

Пентагон розширить навчання для українських військових. Захисників України навчатимуть користуватися новою для них зброєю, яку країни Заходу передають в рамках військової допомоги.

Про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Міністр Остін також повідомив, що у рамках нашої триваючої допомоги Міністерство оборони розширить військові навчання для українських військовослужбовців у регіоні із певними видами озброєння, які надаються. Він наголосив на зусиллях США щодо прискорення доставки цієї зброї, яка зараз надходить протягом дня після оголошення. Також він підкреслив, що США разом із союзниками і партнерами продовжать координувати поставки додаткового важкого озброєння, боєприпасів та запчастин з інших країн", - йдеться в коммюніке.

Також читайте: Глава Пентагону Остін після візиту до Києва: Україна може виграти війну проти Росії з правильним обладнанням та підтримкою

Остін також розповів про порядок денний зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, що запланована на вівторок 26 квітня.

Як повідомлялося, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США.

Автор: 

Пентагон (1430) допомога (8374) США (23043) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+15
Важко переоцінити поміч Америки. З таким союзником все буде Україна! Дякуємо!
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25.04.2022 13:31
+9
Думаю що дають таку зброю про яку ми і не мріяли тому потрібно вчитися.
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25.04.2022 13:37
+6
Сподіваюся що також вже навчаються пілоти на ф16 або на А-10 тандерболти.
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25.04.2022 13:28
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Я правильно понял, что толковые специалисты приехали объяснять лично что для того, чтобы получить новое оружие, все-таки необходимо для начала обучить наших военных? Без личного их присутствия зеледент не понимал этого и только орал "дайте нам оружие, падлы!"?
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25.04.2022 13:28 Відповісти
Думаю що дають таку зброю про яку ми і не мріяли тому потрібно вчитися.
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25.04.2022 13:37 Відповісти
Ти читаєш українською, а потім перекладаєш для себе на кацапську і перепитуєш інших?
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25.04.2022 13:42 Відповісти
Сподіваюся що також вже навчаються пілоти на ф16 або на А-10 тандерболти.
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25.04.2022 13:28 Відповісти
Та як Ви встигаєте так швидко?
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Важко переоцінити поміч Америки. З таким союзником все буде Україна! Дякуємо!
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25.04.2022 13:31 Відповісти
оффтоп. гдето на расеи горит НИИ. по словам орков замкнула проводка. причем одновременно в 4 местах. сгорела документация по пво компьтеры сервер. вот криворукие электрики и пьяные охранники за нас. к сожаленю в нии никто не пострадал.
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25.04.2022 13:39 Відповісти
не, пострадавшие были, в каком-то нии ракетостроения в твери.
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25.04.2022 14:11 Відповісти
Терміново в перелік навчальних дисциплін потрівно включити - оператор підготовки і пуску оперативно-тактичних ракет з дальністю до 1000 км.
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25.04.2022 13:40 Відповісти
Надеюсь обучение будет в боевых условиях на существах максимально приближенных к свинособакам- москалях
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25.04.2022 13:44 Відповісти
Надеюсь обучение будет в боевых условиях, на существа максимально приближенных к свинособакам - москалях.
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25.04.2022 13:45 Відповісти
Цікаво, а якщо NLOW, начепити на "Байрактар" це реально?
Система повністю автономна, а кріплення можна навіть на 3Д принтері зробити...

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25.04.2022 14:05 Відповісти
В реальность возвращайтесь постепенно, плавно.
Нацепили уже лет пять назад - называется МАМ-С.
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25.04.2022 14:14 Відповісти
Супер
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25.04.2022 14:06 Відповісти
очень надеюсь, что есть отдельные "курсы" по ATACMS. А то вылеты из Ейска и Приморско-Ахтарска уже давно подза***ли...
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25.04.2022 14:20 Відповісти
Люди, навчіть будь ласка як тута фотки вставляти.
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25.04.2022 15:33 Відповісти
Клацаєш по фотці правою кнопкою миші, вибираєш "Копіювати", потім робиш теж саме у коментарі й вибираєш "Вставити".
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25.04.2022 16:12 Відповісти
Чув, що абрамси вже пофарбували в зелене
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25.04.2022 17:09 Відповісти
 
 