Пентагон розширить навчання для українських військових. Захисників України навчатимуть користуватися новою для них зброєю, яку країни Заходу передають в рамках військової допомоги.

Про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Міністр Остін також повідомив, що у рамках нашої триваючої допомоги Міністерство оборони розширить військові навчання для українських військовослужбовців у регіоні із певними видами озброєння, які надаються. Він наголосив на зусиллях США щодо прискорення доставки цієї зброї, яка зараз надходить протягом дня після оголошення. Також він підкреслив, що США разом із союзниками і партнерами продовжать координувати поставки додаткового важкого озброєння, боєприпасів та запчастин з інших країн", - йдеться в коммюніке.

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Остін також розповів про порядок денний зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, що запланована на вівторок 26 квітня.

Як повідомлялося, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США.