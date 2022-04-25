УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11481 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 278 2

Ракетний удар по Львівщині: Пожежу на залізничній станції "Красне" ліквідовано, без постраждалих

львівщина

Зранку 25 квітня внаслідок ракетного удару стався вибух з подальшою пожежею на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині. Наразі пожежу вже ліквідовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції на Золочівщині уже загасили. Постраждалих немає. Дякую нашим силам ППО", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині, - Козицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28672) ракети (4030) Львівська область (2437)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмигаль має підрахуквати вартісь зруйнованого майна в Україні з початку війни, і пред'явити росії репарації!

Поки росія їх не виплатить - щоб світ санкції не знімав.

Якщо росія більше руйнує - суму репарацій збільшувати! Щоб вони розуміли: чим більше розрушать - тим більше заплатять.

Якщо Шмигаль боїться це робити - поставити нового прем'єр-міністра, якогось військового!
показати весь коментар
25.04.2022 14:01 Відповісти
Ймовірно Єрмак не дає таку команду, він же всими керує.
показати весь коментар
26.04.2022 00:42 Відповісти
 
 