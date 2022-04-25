Ракетний удар по Львівщині: Пожежу на залізничній станції "Красне" ліквідовано, без постраждалих

Зранку 25 квітня внаслідок ракетного удару стався вибух з подальшою пожежею на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині. Наразі пожежу вже ліквідовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції на Золочівщині уже загасили. Постраждалих немає. Дякую нашим силам ППО", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині, - Козицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж