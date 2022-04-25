Ракетний удар по Львівщині: Пожежу на залізничній станції "Красне" ліквідовано, без постраждалих
Зранку 25 квітня внаслідок ракетного удару стався вибух з подальшою пожежею на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" на Львівщині. Наразі пожежу вже ліквідовано.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції на Золочівщині уже загасили. Постраждалих немає. Дякую нашим силам ППО", - зауважив він.
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Поки росія їх не виплатить - щоб світ санкції не знімав.
Якщо росія більше руйнує - суму репарацій збільшувати! Щоб вони розуміли: чим більше розрушать - тим більше заплатять.
Якщо Шмигаль боїться це робити - поставити нового прем'єр-міністра, якогось військового!