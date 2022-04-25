Арки Дружби народів у Києві не буде. Скульптуру робітників демонтують, а саму арку перейменують, - Кличко. ФОТО
У Києві цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськиє голова Києва Віталій Кличко.
"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва", - наголосив Віталій Кличко.
Також очільник Києва додав, що другу скульптурну композицію - із червоного граніту - закриють опоряджувальними матеріалами. Згодом вона також буде демонтована.
"Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій. Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора", - йдеться у повідомленні.
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Окраса міста))
а от скульптура чуваків, шо тримаються за ручки.. це капець був..
ось чому там ніби місце збору геїв було.
Жодної жіночки на пам'ятнику - самі чоловіки! ще й обімалися, тьху..
Безвідносно до нашого ставлення до нинішніх росіян, ця арка тягне лише на звання монументального уродства.
Моя суб'єктивна думка, можете не погоджуватися.
Еще дать адреса?
Хмельницкого - да, Софиевский собор - да, комплекс Киево-Печерской лавры - да, музей "Родина-мать" - ок, тоже да, хотя о стиле самого памятника много споров, но да, Майдан - да, Мариинку - да, Крещатик, пусть и сталинской застройки - да, Владимирскую горку - да, дом с Химерами (и вообще наследние Городецкого) - да, ещё много чего - да, но арку Дружбы народов - нет. Согнутая большая железяка с претензией на смысл . . .
Я уже не говорю, что официально задекларированный смысл памятника в свете последних событий сам по себе является кощунством и издевательством над памятью погибших. Но, повторю своё сообщение выше - безотносительно к нашему отношению к современным россиянам, мне эта арка никогда не казалась чем-то красивым, украшением городского ландшафта. Ну поедьте в города Западной Украины, я уже не говорю о Западной Европе, посмотрите на те замки, соборы, дворцы, набережные, мосты, памятники с окисленной бронзой, а потом посмотрите на изделие советского монументализма - арку ДН. Неужели она может нравиться ?
Ещё раз - о вкусах не спорят, это моё субъективное мнение.
Війні скінчиться. Треба любити, будувати.
а військові пам'ятники мають бути не в центрі. Он, біля Маньки місця повно.
Веселка біля мосту Кличків - окраса міста, яскравий його символ.
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskie-bezhenki-v-danii-ustroili-vecherinku-s-*********-i-tantsami-pod-russkuyu-popsu-foto-i-video.htm?_ga=2.84637657.1595355069.1649966042-1823044557.1637661610&_gl=1*1n1bbc1*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY1MDg5MTY1Ni41OTMuMS4xNjUwODkxOTE4LjMz
Чтобы Украина помнила о ,,, дружбе ,,, народов
И все последующие поколения знали ,,, друзей ,, как говорят в лицо
краще поставити "квадрат малєвіча" він символізує інтелект