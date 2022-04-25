Арки Дружби народів у Києві не буде. Скульптуру робітників демонтують, а саму арку перейменують, - Кличко. ФОТО

У Києві цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськиє голова Києва Віталій Кличко.

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва", - наголосив Віталій Кличко.

Також очільник Києва додав, що другу скульптурну композицію - із червоного граніту - закриють опоряджувальними матеріалами. Згодом вона також буде демонтована.

"Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій. Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора", - йдеться у повідомленні.

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