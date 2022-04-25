Наслідки ранкових ракетних ударів по Рівненщині: три влучання у залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині, рух відновлено, пошкоджено прилеглі будинки
Зранку 25 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Рівненщині. Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Він виїхав на місце події.
"Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи", - зауважив очільник регіону.
За його словами, рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.
"Вкотре закликаю мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів. Не корегуйте дії ворога", - резюмує Коваль.
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