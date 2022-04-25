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Новини Війна
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Наслідки ранкових ракетних ударів по Рівненщині: три влучання у залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині, рух відновлено, пошкоджено прилеглі будинки

коваль

Зранку 25 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Рівненщині. Три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Він виїхав на місце події.

"Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи", - зауважив очільник регіону.

За його словами, рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.

"Вкотре закликаю мешканців Рівненської області не розповсюджувати відео чи фото пошкоджених об‘єктів. Не корегуйте дії ворога", - резюмує Коваль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Рівненщини, - ОВА

Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) ракети (4030) Коваль (82) Рівненська область (1180)


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Бити ракетами, кожна з яких коштує десь мільйон доларів, тупо по залізничним рейкам, які вжезамінили за 4 години, то треба мати дуже багато мозку….
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25.04.2022 14:18 Відповісти
Этот глава просbт всех не выкладывать фото и видео ,чтобы не корректировать действий врага и в то же время говорит ,что движение поездов восстановлено таким образом информируя врага о результатах ударов и приглашая его ударить снова
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25.04.2022 14:31 Відповісти
та отож.. вже б краще промовчав би або сказав шо "все пропало і знищено, і жертв багато"...
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25.04.2022 14:40 Відповісти
Нам взагалі не потрібно інформувати хто і коли до нас їде і яке озброєння і яка країна нам дає. Але самі на високому рівні тріпають язиками наввипередки, хто знає більше інформації. А народу дуже забороняють, то потрібно і самим радникам і всім іншим трішки язики прикусити.
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25.04.2022 14:38 Відповісти
Бьют убогие кацапы по ЖД, а у себя даже БАМ не достроили. И не достроят уже никогда.
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25.04.2022 14:43 Відповісти
Вам тре казати що все зруйновано, все горить, відновленню не підлягає. Скільки можна вчити. Чекайте тепер за тиждень нових прильотів.
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25.04.2022 14:51 Відповісти
вранці якось одночасно у Брянську за 100 км від України спалахнули дві нафтобази, що входять до системи нафтопроводу "Дружба" + пишуть, 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління орди
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25.04.2022 14:55 Відповісти
 
 