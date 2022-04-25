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Новини
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Україна готова на все, щоб відкрити гуманітарний коридор із території "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук

верещук

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Київ готовий на все для того, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації мирних громадян і українських військових із території заводу "Азовсталь" у взятому в облогу районі.

Відповідну заяву Верещук зробила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, наразі немає точної інформації про те, скільки конкретно їжі та питної води залишилося у мирних людей, які ховаються на підприємстві. "Ми знаємо, що ні їжі, ні питної води, принаймні доставки її туди, не відбувається. Там фактично немає зв'язку, немає опалення, немає медичної допомоги, яка так потрібна", - зазначила Верещук.

Вона також наголосила на повній готовності української сторони до організації гуманітарного коридору.

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"Ми готові! Всі "швидкі" готові, автобуси, ми готові йти пішки. І зробити все для того, щоб з "Азовсталі" спрацював гуманітарний коридор", - підсумувала міністр.

Автор: 

Маріуполь (3236) евакуація (2321) Азовсталь (443) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+32
Дипломати у зелених це просто дно, ну якщо ви навіть так думаєте, ну для чого це казати? Якщо на все, то це значить ми готові капітулювати, а якщо не готові то значіть не на все!
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25.04.2022 14:24
+22
Ти вже розмінувала Чонгар!! Готовая вона
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25.04.2022 14:30
+21
Возглавь лично колонну, Верещук. Тогда мы увидим что ты готова на все.
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25.04.2022 14:28
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В Уссурийске авиабаза горит. Короткое замыкание наверное 🤔)
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25.04.2022 14:24 Відповісти
Враньё
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25.04.2022 14:24 Відповісти
Сейчас исправим!
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25.04.2022 14:51 Відповісти
Дипломати у зелених це просто дно, ну якщо ви навіть так думаєте, ну для чого це казати? Якщо на все, то це значить ми готові капітулювати, а якщо не готові то значіть не на все!
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25.04.2022 14:24 Відповісти
👏👏👏👏👏
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25.04.2022 14:34 Відповісти
Які це ***** дипламати?
Це базарна торговка. Семочкіи, пиво, креветки...
Понабирали у 2019 по оголошенню!

Чи ти забув?
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25.04.2022 15:12 Відповісти
Так, але більшість людей їх вибрала, і повинні признати свої помилки. А замість цього у нас зеленого малороса носять на руках.
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25.04.2022 15:30 Відповісти
цікаво...а що входить в поняття-"на все"?
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25.04.2022 14:25 Відповісти
капітуляція...
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25.04.2022 14:39 Відповісти
Действительно,проясните ситуацию.Тут люди интересуются.
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25.04.2022 17:01 Відповісти
Возглавь лично колонну, Верещук. Тогда мы увидим что ты готова на все.
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25.04.2022 14:28 Відповісти
Вона вже очолила розмінування кримського перешийку. Це саме завдяки в тому числі верещучці Маріуполь зараз в облозі. І тепер кожен день верещить що на все готова...
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25.04.2022 14:43 Відповісти
Що за тупе подання новин? "Готова на все"?
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25.04.2022 14:28 Відповісти
не верь русне !!!
когда говорите - готовы не фсё! русня это воспринимает по-своему.. искаженно и глумливо !
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25.04.2022 14:29 Відповісти
Зелю їм віддайте зі своїм кодлом, які призвели до цієї ситуації.
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25.04.2022 14:29 Відповісти
Колю каклєту відправте з пісталєтом він все парішає
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25.04.2022 14:29 Відповісти
Никакие договоренности с кацапами не сработают. Если только серьезный ультиматум, подкрепленный возможностями. Мол, или вы, фашисты, пропускаете эвакуационный транспорт в Мариуполь и обратно, или вам будет звизда на таком то направлении. В ином случае свинота просто расстреляет людей\транспорт при попытке эвакуации, как было уже ранее.
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25.04.2022 14:30 Відповісти
Ти вже розмінувала Чонгар!! Готовая вона
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25.04.2022 14:30 Відповісти
Вроді і не можна поганого казати... із хорошого що в Брянську горить 120 головний армійський склад ракетно-артилерійських ***********, нафтобаза, а віднедавна ще й м'ясокомбінат.
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25.04.2022 14:30 Відповісти
Ну на все це гучно пролунало. Ви найдіть вірний шлях і врятуйте людей. А то уже не вірю, то Ердоган,то військовий шлях, то ООН, а люди і досі там
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25.04.2022 14:30 Відповісти


Прес-служба РНБОУ

@rnbo_gov_ua

Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
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25.04.2022 14:32 Відповісти
За одну лише цю заяву, потрібно посадити дурепу!
Що ти ляпаєш!
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25.04.2022 14:36 Відповісти
Верещук це фейковий міністр. Ну от що вона "реінтегрує" на тимчасово окупованих територіях? А нічого!!! Просто отримує зарплату і лазить по світу в зелених лахах. От лахудра тупа...
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25.04.2022 14:37 Відповісти
Дивно що її не поклали головною на митницю, у неї неабиякий досвід з контрабанди...
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25.04.2022 14:52 Відповісти
Щось зелена бидлота останні 2 дні особливо дратує.
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25.04.2022 14:37 Відповісти
Іловайська трагедія. Домовляємось про коридор. Русня розстрілює - сотні загиблих. Порох, почьто мальчіков загубіл!?
Наші дні. Кожного дня зеленню оголошуются зелені коридори, котрі систематично розстрілює русня і де гинуть цивільні.
ТО ВСЬО РУССКІЄ! ПОРОХ, ІЛОВАЙСК НЄ ПРОСТІМ!
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25.04.2022 14:37 Відповісти
Що ти інтегрувала,за час своєї нікчемної діяльності?Війну в Україні?
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25.04.2022 14:39 Відповісти
Как понимать ,готова НА ВСЁ ? тут нужно со словами быть осторожнее ,если будем готовы на всё получим 100 Мариуполей .
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25.04.2022 14:40 Відповісти
Ну якщо готові на все-,то потрібно готовити і військовий шлях незважаючи на загиблих українських воїнів
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25.04.2022 14:43 Відповісти
Верещучка!
А як там "шатли" на Чонгарі? Їздять?
Як там аптечний кіоск і відділення банку на Чонгарі? Працюють?

А мінні поля як там на Чонгарі???
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25.04.2022 14:47 Відповісти
Верещучка файно вміє керувати лише контрабандою у равіруській...
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25.04.2022 14:48 Відповісти
За подобные заяви гнать в шею нужно с державных посад!

Готовы они на всё...
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25.04.2022 14:49 Відповісти
дура двбанута.. що значить на все?
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25.04.2022 14:54 Відповісти
Іра, а звідки така щедрість? "Україна готова на все". Якщо Ві готові впасти навколішки перед членом ХЇуйла і всієї його банди, то не розписуйтесь в цьому за Україну. Прийде час і ми вас усіх спитаємо і за Вільху, й за ППО, і за розмінування проходів і за "до останнього не вірили". Вмикання "Сталіна" не спрацює.
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25.04.2022 14:57 Відповісти
шо навіть "шашлики відкладете" ?
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25.04.2022 14:57 Відповісти
Погодитись на все, це виконати всі забаганки кацапського виродка і здати Маріуполь! Це ж так плюнути в обличчя захисників! Замість того, щоб знайти належний вихід, та прикласти навіть неймовірні зусилля, але на війні іноді і так буває потрібно робить. Але для цієї лярви, чим більше окупованих територій (бо вона міністр окупованих територій), тим зарплатня вища?!
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25.04.2022 14:57 Відповісти
Це можливо Верещалка готова на все, спочатку розмінувати перешейок, щоб оточили Маріуполь, а потім, щоб звідти вивести бійців, здати наші інтереси. Шукайте інші варіанти і обов'язково, щоб захисники Маріуполя залишилися живими. Там є один хлопчик, який розповідав, як мав захищати Крим, що зробив би все, але "лезених чоловічиків" не пропустив. Час настав. Вперед!
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25.04.2022 15:12 Відповісти
коли вже заткнеться ця дурнувата баба
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25.04.2022 15:34 Відповісти
Зачем заранее озвучивать.
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29.04.2022 08:47 Відповісти
 
 