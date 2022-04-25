Україна готова на все, щоб відкрити гуманітарний коридор із території "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук
Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Київ готовий на все для того, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації мирних громадян і українських військових із території заводу "Азовсталь" у взятому в облогу районі.
Відповідну заяву Верещук зробила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, наразі немає точної інформації про те, скільки конкретно їжі та питної води залишилося у мирних людей, які ховаються на підприємстві. "Ми знаємо, що ні їжі, ні питної води, принаймні доставки її туди, не відбувається. Там фактично немає зв'язку, немає опалення, немає медичної допомоги, яка так потрібна", - зазначила Верещук.
Вона також наголосила на повній готовності української сторони до організації гуманітарного коридору.
"Ми готові! Всі "швидкі" готові, автобуси, ми готові йти пішки. І зробити все для того, щоб з "Азовсталі" спрацював гуманітарний коридор", - підсумувала міністр.
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Це базарна торговка. Семочкіи, пиво, креветки...
Понабирали у 2019 по оголошенню!
Чи ти забув?
когда говорите - готовы не фсё! русня это воспринимает по-своему.. искаженно и глумливо !
Прес-служба РНБОУ
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Потрібно говорити правду. Сила нашого Президента у тому, що він каже правду щодня. У політиці правда не всім подобається, але вона має бути обов'язково, має бути домінантою, і не лише в Україні.
Що ти ляпаєш!
Наші дні. Кожного дня зеленню оголошуются зелені коридори, котрі систематично розстрілює русня і де гинуть цивільні.
ТО ВСЬО РУССКІЄ! ПОРОХ, ІЛОВАЙСК НЄ ПРОСТІМ!
А як там "шатли" на Чонгарі? Їздять?
Як там аптечний кіоск і відділення банку на Чонгарі? Працюють?
А мінні поля як там на Чонгарі???
Готовы они на всё...