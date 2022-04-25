Україна готова на все, щоб відкрити гуманітарний коридор із території "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що Київ готовий на все для того, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації мирних громадян і українських військових із території заводу "Азовсталь" у взятому в облогу районі.

Відповідну заяву Верещук зробила в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, наразі немає точної інформації про те, скільки конкретно їжі та питної води залишилося у мирних людей, які ховаються на підприємстві. "Ми знаємо, що ні їжі, ні питної води, принаймні доставки її туди, не відбувається. Там фактично немає зв'язку, немає опалення, немає медичної допомоги, яка так потрібна", - зазначила Верещук.

Вона також наголосила на повній готовності української сторони до організації гуманітарного коридору.

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"Ми готові! Всі "швидкі" готові, автобуси, ми готові йти пішки. І зробити все для того, щоб з "Азовсталі" спрацював гуманітарний коридор", - підсумувала міністр.