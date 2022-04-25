США нададуть понад $713 млн у вигляді іноземного військового фінансування для України та 15 інших союзників, - Держдеп

Саме для України призначено понад $322 млн. Ці гроші допоможуть нашій країні перейти на досконаліші види озброєння та системи ППО.

Про це Державний департамент США повідомив за результатами візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Блінкен повідомив президентові Зеленському, що Сполучені Штати мають намір надати понад $713 млн у вигляді іноземного військового фінансування (FMF) для України та 15 інших союзників і країн-партнерів у Центральній і Східній Європі та на Балканах. Це передбачає фінансування розміром $650 млн, надане відповідно до закону про додаткові асигнування для України від 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що понад $322 млн у цьому зобов'язанні призначені для України та забезпечать підтримку потенціалу, якого потребує Україна, оскільки російські сили зосереджують свою увагу на Донбасі. В Держдепі зазначили, що ця допомога також допоможе Збройним силам України перейти на досконаліші види озброєння та системи ППО. Також фінансування також допоможе союзникам з НАТО заповнити потенціал, який вони передали Україні зі своїх власних запасів.

"Крім того, держсекретар Блінкен повідомив президентові Зеленському, що 24 квітня відомство повідомило Конгресу про продаж нестандартних боєприпасів для України на суму до $165 млн", - зазначили у Держдепі США.

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Водночас міністр оборони США Ллойд Остін поінформував уряд України про те, що Міністерство оборони США розширить військову підготовку українських військовослужбовців у регіоні за певними системами озброєння.

"Він відзначив зусилля США щодо прискорення постачання цієї зброї, яка тепер прибуває протягом кількох днів після оголошення. І він наголосив, що разом із нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть координувати постачання додаткового важкого озброєння, боєприпасів і запасних частин з інших країн", - зазначається у повідомленні Держдепу.

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Від початку нового вторгнення Росії в Україну 24 лютого Сполучені Штати спрямували близько $3,7 млрд на допомогу у безпековій сфері та надали понад $4,3 млрд з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.