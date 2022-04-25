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Новини
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США нададуть понад $713 млн у вигляді іноземного військового фінансування для України та 15 інших союзників, - Держдеп

блінкен

Саме для України призначено понад $322 млн. Ці гроші допоможуть нашій країні перейти на досконаліші види озброєння та системи ППО.

Про це Державний департамент США повідомив за результатами візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар Блінкен повідомив президентові Зеленському, що Сполучені Штати мають намір надати понад $713 млн у вигляді іноземного військового фінансування (FMF) для України та 15 інших союзників і країн-партнерів у Центральній і Східній Європі та на Балканах. Це передбачає фінансування розміром $650 млн, надане відповідно до закону про додаткові асигнування для України від 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що понад $322 млн у цьому зобов'язанні призначені для України та забезпечать підтримку потенціалу, якого потребує Україна, оскільки російські сили зосереджують свою увагу на Донбасі. В Держдепі зазначили, що ця допомога також допоможе Збройним силам України перейти на досконаліші види озброєння та системи ППО. Також фінансування також допоможе союзникам з НАТО заповнити потенціал, який вони передали Україні зі своїх власних запасів.

"Крім того, держсекретар Блінкен повідомив президентові Зеленському, що 24 квітня відомство повідомило Конгресу про продаж нестандартних боєприпасів для України на суму до $165 млн", - зазначили у Держдепі США.

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Водночас міністр оборони США Ллойд Остін поінформував уряд України про те, що Міністерство оборони США розширить військову підготовку українських військовослужбовців у регіоні за певними системами озброєння.

"Він відзначив зусилля США щодо прискорення постачання цієї зброї, яка тепер прибуває протягом кількох днів після оголошення. І він наголосив, що разом із нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть координувати постачання додаткового важкого озброєння, боєприпасів і запасних частин з інших країн", - зазначається у повідомленні Держдепу.

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Від початку нового вторгнення Росії в Україну 24 лютого Сполучені Штати спрямували близько $3,7 млрд на допомогу у безпековій сфері та надали понад $4,3 млрд з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) допомога (8374) США (23043) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+11
Амерам-черговий репект...
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25.04.2022 14:33
+9
три дивизиона RIM-174/SM-6 ERAM "посадят" всю фронтовую авиацию кацапов на аэродромы, а обломки искандёров и калибров будут сыпаться на мозырские, брянские леса и ростовские степи.
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25.04.2022 14:40
+8
Здрасьте-приехали. Кацапы ж ноту протеста направили по поводу поставок оружия.
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25.04.2022 14:32
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Здрасьте-приехали. Кацапы ж ноту протеста направили по поводу поставок оружия.
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25.04.2022 14:32 Відповісти
Амерам-черговий репект...
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25.04.2022 14:33 Відповісти
три дивизиона RIM-174/SM-6 ERAM "посадят" всю фронтовую авиацию кацапов на аэродромы, а обломки искандёров и калибров будут сыпаться на мозырские, брянские леса и ростовские степи.
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25.04.2022 14:40 Відповісти
Откуда эта информация?
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25.04.2022 14:50 Відповісти
какая?
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25.04.2022 19:12 Відповісти
Значит хороших кацапов станет больше. Что не может не радовать.
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25.04.2022 14:40 Відповісти
Подозреваю сумма меньше предыдущих по той причине, что ЗСУ не успевает осваивать уже поставленное в том числе и Европой. Это объективные причины.
А список очередной поставки не огласят?
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25.04.2022 14:41 Відповісти
Причем тут невозможность освоения. Это остаток суммы выделенной конгрессом в размере 4 млрд. $ На этой недели подается новый запрос на деньги, а также голосуется закон об лэнд лизе.
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25.04.2022 15:17 Відповісти
Якщо так непокоять суми виділені на оборону України то перш ніж претензії виставляти може варто спочатку мізки включити?

Zeлені на 8-му році війни виділили на ЗСУ US$ 1.8 мільярда і у той же час освоїли на "великому будівництві" понад US$ 10 мільярдів

США, якими Україна 30 років розглядалася як ненадійна васально-залежна від крємля напівдержава, за 2 місяці вже надали ЗСУ US$ 4.3 мільярди.
І це роблять без жодних зобов'язань перед країною, мудрий нарІд якрої ці ж 30 років наполегливу робить усе, аби підтвердити заяви крємля що Україна є "фейл стейт" (держава яка не спромоглася на самоутвердження як такої).
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25.04.2022 17:36 Відповісти
Дякуємо.
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25.04.2022 14:48 Відповісти
от тепер є цифри і є що рахувати..
як що лише одна німечина закладає на оновлення безпекової частини 100 мільярдів евро.
штати в три, п,ять разів більше + союзники, то на озброєння НАТО буде виділено трільйон баксів.
то на скільки мізерну допомогу нам надають наші так звані "партнери"
а (с гулькін куй).
ось така куйня, малята......
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25.04.2022 15:39 Відповісти
Партнеры уже дали оружия на 10 млрд долларов как минимум, это 3 годовых бюджета ВСУ, давай тут без зрады....
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25.04.2022 16:29 Відповісти
це хоч трохи компенсує те, що наші кяровніки закатали в асфальт. Так що не будемо котити бочку на дядька Сема. В крайньому разі він не говорить "я вам ничего не должен..." От така фуйня, Юрій...
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25.04.2022 17:28 Відповісти
У США военный бюджет больше пол триллиона долларов. Идет война с главным врагом США. Украине нужна военная помощь на сотни миллиардов долларов, а не эти копейки. Германия за день России дает 1 миллиард долларов за газ. Такая маленькая помощь - это смерти Украинцев. Нужно нормально помогать, а не так слабо.
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25.04.2022 18:42 Відповісти
нестандартные боеприпасы всю ночь снились. Проснулся, и не смог вспомнить, как они выглядели ((
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25.04.2022 19:14 Відповісти
А что это означает - ****** российской федерации! И путин - *****
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25.04.2022 19:15 Відповісти
Дайте оружия. Много оружие. Очень много оружия. Денег не давайте, ато Елдак и Зегевара *******. Только оружие, чем больше тем лучше!!!
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25.04.2022 19:17 Відповісти
Германия Путину в день платит миллиард Евро за газ. Нужно больше помощь Украине!
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25.04.2022 23:45 Відповісти
Украинцы! Все у кого есть сведения о кпупном разворовывании американской и западной помощи а также удержания без необходимости ее на складах вблизи границ с Польшей или в глубине страны, пишите напрямую на сайт ФБР или Юрию Швецу. Контакты email адресс можно найти на сайте ФБР или на канале YouTube Юрия._______________________________________________________ Ермака, Левченко, Арестовича нужно судить за предательство, саботаж, воровство и коррупцию, но для этого нужны факты. Они будут сидеть в американской тюрьме.
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26.04.2022 00:22 Відповісти
 
 