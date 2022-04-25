На сьогодні домовленостей про гумкоридор з Маріуполя немає. Росія односторонньо заявила про нібито його відкриття, - Верещук
Сьогодні російська сторона вчергове заявила про нібито існування коридору для виходу цивільних осіб з "Азовсталі".
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори.
Я знаю, що говорю, бо за дорученням президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів", - зауважила вона.
Верещук пояснює: важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.
"Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з "Азовсталі" на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", - додає віцепрем'єрка.
"Тому, ми звернулися до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних осіб. Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками", - резюмує Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
На Каспаров написано что будет коридор.