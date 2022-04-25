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На сьогодні домовленостей про гумкоридор з Маріуполя немає. Росія односторонньо заявила про нібито його відкриття, - Верещук

азовсталь

Сьогодні російська сторона вчергове заявила про нібито існування коридору для виходу цивільних осіб з "Азовсталі".

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори.

Я знаю, що говорю, бо за дорученням президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів", - зауважила вона.

Верещук пояснює: важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.

"Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з "Азовсталі" на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", - додає віцепрем'єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова на все, щоб відкрити гуманітарний коридор із території "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук

"Тому, ми звернулися до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних осіб. Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками", - резюмує Верещук.

Автор: 

Маріуполь (3236) росія (65360) евакуація (2321) Азовсталь (443) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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представники ООН та хреста червоного вони ніколи на таке не підпишуться бо кацапам немає віри
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25.04.2022 14:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2022 14:53 Відповісти
Минобороны РФ обещало с 14 часов по Москве "в одностороннем порядке прекратить любые боевые действия" на развалинах "Азовстали" в Мариуполе, чтобы мирные жители смогли уйти "в любых избранных ими направлениях". Об этом https://t.me/mod_russia/14738 сообщает само ведомство.
На Каспаров написано что будет коридор.
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25.04.2022 15:16 Відповісти
*****-вересчучка нічого не організовувала окрім кормьожки орків гуманітаркою, а зараз ще ********* до прокацапленого красного крєста і той всіх вцілілих маріупольців вивезе до сибіру
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25.04.2022 15:38 Відповісти
 
 