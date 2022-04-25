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Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 01
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 02
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 03
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 04
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 05
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 06
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 07
Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай 08

"У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. На вільній Луганщині медичну допомогу ще можна отримати в Сєвєродонецьку та Лисичанську, військові лікарі допомагають у Попасній. Через постійні обстріли та знеструмлення, поранених намагаємося евакуювати до лікарень в інші області країни. На Луганщині не має жодної працюючої аптеки. Система охорони здоров’я практично знищена", - йдеться у повідомленні.

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армія рф (17516) лікарня (1362) обстріл (28672) Луганська область (4883)


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вранці якось одночасно у Брянську за 100 км від України спалахнули дві нафтобази, що входять до системи нафтопроводу "Дружба" + пишуть, 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління орди
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25.04.2022 14:56 Відповісти
вони спеціально так, людей які в біді, легше обробляти пропогандою, вони більш піддатні на обман, це ж зрозуміло, травматичні синдроми. Люди яка добре живуть і впевнені в собі, в своєму майбутньому русскіх тільки на ..й посилатимуть, ось вони й калічать нас, щоб ми були слабкими і не могли їм опиратися, вірусня довбана а навіть Vі ru ZZ ня.
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25.04.2022 14:57 Відповісти
 
 