Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

















"У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. На вільній Луганщині медичну допомогу ще можна отримати в Сєвєродонецьку та Лисичанську, військові лікарі допомагають у Попасній. Через постійні обстріли та знеструмлення, поранених намагаємося евакуювати до лікарень в інші області країни. На Луганщині не має жодної працюючої аптеки. Система охорони здоров’я практично знищена", - йдеться у повідомленні.

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