За тиждень енергетики повернули світло для 125 тисяч родин у Київській і Донецькій областях, - ДТЕК

За минулий тиждень (з 18 по 24 квітня) енергетики відновили електропостачання 125 тисяч домівок у Київській і Донецькій областях, які були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Зокрема на Київщині за тиждень світло повернули для 34 326 родин у 78 населених пунктах.

"Всього з 3 квітня вдалося повернути світло понад 58% всіх, хто лишився без світла через російських загарбників. Знову зі світлом – понад 83 тисячі родин", - зазначили в ДТЕК.

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Фахівці продовжують відновлювати електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. 25 квітня енергетики планують виконувати роботи з ремонтів мереж у 12 населених пунктах Бучанського району та 7 пунктах Вишгородського району.

На Донеччині за минулий тиждень енергетики повернули світло 83 662 родинам у 116 населених пунктах. "Найскладніші напрямки — Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Тут через активні бойові дії регулярно пошкоджуються електромережі та підстанції. Тому в одних і тих самих населених пунктах доводиться регулярно проводити ремонти", - наголосили в компанії.