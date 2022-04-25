Росіяни створили підробку під чат-бот СБУ для повідомлень про ворогів. СКРІНШОТ

Російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот, назва якого лише на кілька літер відрізняється від назви боту для повідомлень про загарбників.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі нагадали, що їхній офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Через нього спецслужбовці отримують тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім завдяки отриманій інформації методично знищують окупантів.

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"Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті! Тримаємо стрій і захищаємо Україну разом!" - закликали в СБУ.