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Росіяни створили підробку під чат-бот СБУ для повідомлень про ворогів. СКРІНШОТ

телефон,смартфон

Російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот, назва якого лише на кілька літер відрізняється від назви боту для повідомлень про загарбників.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі нагадали, що їхній офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Через нього спецслужбовці отримують тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім завдяки отриманій інформації методично знищують окупантів.

Слухайте: Російські окупанти розстрілюють школярів і літніх людей. Перехоплена розмова СБУ. АУДIО

"Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті! Тримаємо стрій і захищаємо Україну разом!" - закликали в СБУ.

Росіяни створили підробку під чат-бот СБУ для повідомлень про ворогів 01

Автор: 

СБУ (12851) фейк (744)


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25.04.2022 15:11 Відповісти
шойгу ібе путлера, або навпаки. Всьо путем.
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25.04.2022 15:25 Відповісти
есть такое дело! ))
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25.04.2022 15:47 Відповісти
Таким же образом парашники создали лживый контент новостей.

Внимание автору контента "ОПК Украина" !

Русские свинособаки создали точно такой же канал (Дата регистрации: 31 мар. 2022 г.)

и плодят фэйковое видео в огромном количестве , вот этот контент :

https://youtu.be/roYfw2ujvUc

Чтобы их заблокировать : https://youtu.be/afuw1NryxIM

(нарушение авторских прав....заполнить форму)

Этот кацапский фэйкомётный контент имеет 4 млн. просмотров и его надо обязательно завалить.

Сделайте это.
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25.04.2022 15:53 Відповісти
 
 