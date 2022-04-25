Росіяни створили підробку під чат-бот СБУ для повідомлень про ворогів. СКРІНШОТ
Російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот, назва якого лише на кілька літер відрізняється від назви боту для повідомлень про загарбників.
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", - йдеться у повідомленні.
В спецслужбі нагадали, що їхній офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Через нього спецслужбовці отримують тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім завдяки отриманій інформації методично знищують окупантів.
"Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті! Тримаємо стрій і захищаємо Україну разом!" - закликали в СБУ.
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Внимание автору контента "ОПК Украина" !
Русские свинособаки создали точно такой же канал (Дата регистрации: 31 мар. 2022 г.)
и плодят фэйковое видео в огромном количестве , вот этот контент :
https://youtu.be/roYfw2ujvUc
Чтобы их заблокировать : https://youtu.be/afuw1NryxIM
(нарушение авторских прав....заполнить форму)
Этот кацапский фэйкомётный контент имеет 4 млн. просмотров и его надо обязательно завалить.
Сделайте это.