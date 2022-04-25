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Новини
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У Києві хочуть перейменувати майже 3 сотні вулиць і прибрати 60 пам’ятників, пов’язаних з Росією та її союзниками: пропозиції приймають до 1 травня, - Київрада

київ

Київська влада готується перейменувати вулиці, які пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю, а також прибрати пам’ятники та пам’ятні знаки, пов’язані з РФ та СРСР.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми збираємо пропозиції щодо перейменування вулиць та площ. Роботи у нас багато. Ідентифіковані 279 об’єктів, які пов’язані з країною-агресором та її союзниками, і які потребують перейменування. Але їх може бути й більше. Наразі ми чекаємо пропозиції від мешканців", - зазначив він.

Пропозиції приймають до 1 травня (їх чекають на мейл [email protected]).

Бондаренко пояснив, що низка топонімів однозначно мають бути перейменовані, такі як вулиця Московська чи площа Амурська, тоді як деякі назви можуть бути переосмислені – наприклад, вулиця Білоруська (адже в Україні живе широка діаспора білорусів, які втекли від режиму Лукашенка, також є білоруські добровольці, які воюють на боці нашої країни проти російських загарбників).

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За словами секретаря Київради, усе залежачатиме від двох речей: чи прийде пропозиція на перейменування, чи буде переосмислення.

Він також додав – якщо буде більше 2 пропозицій щодо перейменування, то їх виставлять на рейтингове голосування і за його результатами будуть готувати проєкт рішення.

Довгого розгляду питання і широкого громадського обговорення, як це було під час декомунізації, наразі не буде – влада вважає, що сьогодні розглядати пропозиції по кілька місяців недоцільно.

Водночас оперативно змінювати таблички на будинках після перейменування не планують – такі витрати не на часі.

"Змінювати таблички фізично цього року не плануємо. Установи замінять це на бланках, на громадян таке рішення не дуже вплине, якщо вони не планують відчужувати нерухомість. Щодо заміни табличок ми будемо пропонувати приватним структурам, які мають у власності чи на балансі будівлі, щоб вони замінювали таблички самостійно. А місто планує фінансувати комплексно заміну табличок на всіх перейменованих вулицях наступного року", - додав Бондаренко.

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Також до моменту заміни не планують демонтувати старі таблички, але для окремих вулиць може бути виняток, наприклад, для Московської.

Також у Києві хочуть демонтувати 60 об’єктів (пам’ятників, пам’ятних дошок, меморіальних табличок), пов’язаних з Росією чи СРСР.

Після ухвалення відповідного рішення ці об’єкти розділять на дві категорії – те, що є на балансі міста (місто може саме демонтувати) і те, що перебуває на балансі Мінкульту, як наприклад, пам’ятник Щорсу, що на бульварі Тараса Шевченка (треба дозвіл Мінкульту на демонтаж).

Бондаренко пояснив – якщо Києву дадуть дозвіл, то місто саме демонтує такі пам’ятники, якщо ні, то проситиме, щоб Мінкульт сам вирішив питання з такими об’єктами.

Якщо ж дозволу не буде, або з ним будуть затягувати, то проблему можуть вирішити самі мешканці, як це було з демонтажем орденів з профілем радянського вождя Володимира Леніна з обеліску місту-герою Києву на площі Перемоги.

За словами секретаря міськради, згадані проєкти рішень мають підготувати до 9 травня. Після цього за кілька днів зберуть засідання Київради і приймуть рішення.

"У нас є унікальна можливість один раз прийняти рішення і розібратися з усіма цими об’єктами. Книжки російських класиків з бібліотек ніхто вилучати не буде, концерти Рахманінова ніхто забороняти не буде, але з вулицями і пам’ятниками треба розібратися", - резюмував Бондаренко.

Автор: 

Київ (19530) Київрада (795) перейменування (585) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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Топ коментарі
+28
Это нужно было сделать ещё 30 лет назад.
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25.04.2022 15:18
+17
Вже купу переіменували, а того лайна не зменшилось.
Скрізь ота расєйщина влізла
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25.04.2022 15:19
+16
якщо б Кучма не вбив Чорновіла,то воно б так і було!
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25.04.2022 15:36
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Это нужно было сделать ещё 30 лет назад.
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25.04.2022 15:18 Відповісти
якщо б Кучма не вбив Чорновіла,то воно б так і було!
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25.04.2022 15:36 Відповісти
вот именно. а теперь за неделю придумтаь шопопало - будет опять шопопало.
Не согласен.
Вот переименовали ул Суворова в Омельяновича-Павленко.
в итоге все продолжают ее называть Суворова. Тупо потому что удобнее.
Думать надо. И отталкиваться от местности
хорошие примеры:
Ленинградская площадь - Дарницкая площадь
проспект 40-летия Октября - Голосеевский проспект
и т.д.
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25.04.2022 15:40 Відповісти
Александр Васильевич Суворов

Був організатором придушень національно-визвольних повстань та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортацій , зокрема придушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережній Україні й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0 повстання Костюшка , а також, у 1778 р. - депортації кримських християн до Російської імперії й 1782-1783 рр. - депортації з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайців .

Всі ці акції відзначалися жорстокістю та мали ознаки геноциду.

«Жорстокий поривами, безстрашний за вдачею, він міг незворушно-спокійно бачити потоки крові, пожарища розгромлених міст, запустіння винищених нив. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII Людовик XVIII )

https://uk.wikipedia.org/wiki
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25.04.2022 15:57 Відповісти
Улица Суворова до 1901 года называлась Эспланадная, от расположенной поблизости эспланады Новой Печерской крепости. Разумно вернуть улице историческое название.
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25.04.2022 18:16 Відповісти
30 лет назад твои дружно уехали а наши не смогли
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25.04.2022 16:52 Відповісти
Кто куда дружно уехал?
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25.04.2022 17:27 Відповісти
Разом із законом про статус мови.
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25.04.2022 16:54 Відповісти
Вже купу переіменували, а того лайна не зменшилось.
Скрізь ота расєйщина влізла
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25.04.2022 15:19 Відповісти
я думаю, за время этой войны появилось много не только Героев Украины, но и простых людей - музыкантов, спортсменов и ученых, ушедших не дождавшись Победы.....
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25.04.2022 15:24 Відповісти
А нельзя ли это делать после окончания войны?
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25.04.2022 15:24 Відповісти
потім росія, як країна-гарант нашої безпеки не дозволить.
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25.04.2022 15:30 Відповісти
нельзя
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25.04.2022 15:35 Відповісти
Именно эта фраза в разных модификациях и является причиной того, что мы до сих пор колония рашки
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25.04.2022 15:45 Відповісти
Краще зараз. Який сенс відкладати? Чи знов "не на часі"? Так у нас 30 років чомусь подібні питання "не на часі" - може вже досить?
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25.04.2022 16:16 Відповісти
Саме москвороті особини, які навіть в мирний час не можуть мову вивчити, чіпляються за москальські символи під будь якими тупими приводами. Перейменування не забирає часу у військових взагалі - це лише одне голосування у місцевій раді, підпис голови, печатка, і процес пішов, процес неквапний, поступовий, за мірою можливостей, але принциповий і засадничий.
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25.04.2022 16:53 Відповісти
Тю на вас, в Днепре ещё в 15-16 году всё переименовали. Отстаёшь, столица.
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25.04.2022 15:30 Відповісти
видимо, поэтому у вас в Днепре новая волна переименований. Или ты об этом не знаешь, "днепрянин"?
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25.04.2022 15:41 Відповісти
таблички нужно менять прямо сейчас.это принципиально. и не надо ныть что нет денег.
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25.04.2022 15:33 Відповісти
то есть табличи сейчас важнее оружия и броников?
ты ботяра чи шо?
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25.04.2022 15:43 Відповісти
Тобто і таблички, і зброю, і броніки вироблять одні й ті самі підприємства, чи як? ))) Чи Ви вважаєте, що всі зараз просто завалені роботою і таблички нема кому робити? Чи що це щось наддороге? Чи аби щось написати, а думати не треба?
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25.04.2022 16:18 Відповісти
трогательное видео!
https://twitter.com/i/status/1513131559834079234
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25.04.2022 15:34 Відповісти
треба вулиці назвати цифрами. чи нейтральними словами. Повернути історичні назви.
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25.04.2022 15:34 Відповісти
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25.04.2022 15:34 Відповісти
А еще убрать РПЦ с Украины!
Освободить Лавры от врагов, патриарх которых благословляет войну!
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25.04.2022 15:45 Відповісти
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25.04.2022 16:36 Відповісти
Падлюки , 30 років займалися політичним анонізмом . Нарешті порозумнішали , дійшло , що все російсько-совєцьке гімно має бути спалене вщент , вирване з корінням , розчавлене і викинуте геть з української землі . А московська церква ? Скільки тисяч людей ще повинні загинути через діяльність цих подонків гундяєвських ?
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25.04.2022 15:40 Відповісти
зє!льониє щас перейменують по капітулянському в абрікосовиє, вінаградниє та тєністиє - шоп прі любой власті простітуток цих не трогалі
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25.04.2022 15:45 Відповісти
За памятник Щорсу міністр Ткаченко буде боротися до останнього
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25.04.2022 16:47 Відповісти
не, ну арка дружбы народов уже неактуальна, да, но чем насолин пушкин, который был эфиопом, декабристом и вообще писал на французском?
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25.04.2022 18:56 Відповісти
От цікаво, а вулиці яких українських поетів, чи може прозаїків є у Твері, чи може у Челябінську?
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25.04.2022 19:16 Відповісти
Живу в Києві все життя, але вже важко орієнтуватися в місті. Якщо вже переіменовувати вулиці, то треба брати дійсно нейтральні назви. Щоб не переіменовувати кожні декілька років. Що до пам'ятників теж треба головою думати. Ломати - не будувати. Приліпить Щорсу папаху, ось вже і Петлюра, і однойменна вулиця тут же починається. Додайте нормальні вуса Леніну - ось і Кобзар. Пам'ятники залишаться там де були, але наповнення вже інше. А руйнують тільки зайди, москалі. На жаль і в Київраді різних пісиголовців вистачає.
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25.04.2022 18:59 Відповісти
Вул. Анни Ахматової не треба перейменовувати. Вона українка (дівоче прізвище Горенко), народилась в Україні (Одеса). Жертва комуністичного режиму, чоловіка стратили більшовики, сина посадили у ГУЛАГ, її саму не публікували до кінця СРСР.

Менделеєва теж не треба. Він не російський, а світовий вчений, вся світова хімічна наука базується на таблиці Менделеєва. Тоді вже всю хімію треба декомунізувати і залишитись без хімії взагалі, бо хімія без Менделеєва неможлива.

Забули герб СРСР на центральному павільйоні ВДНГ. Високо на шпилі. Видно здалеку.
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25.04.2022 19:13 Відповісти
Таке малоактуально. В нас є сонм видатних діячів, подій, прикладів національного героїзму, увічнення яких в назвах київських вулиць було б дуже доречним. (станція м. Дрбровольчих Батальйонів, проспект Захисників ДАП, вул.В.Вишиваного, та багато ін.) Існують багато назв, які знають тіки старожили та корінні кияни, що виросли в цій місцевості, наприклад в Святошині 1ша Просіка, 2-а П. 3-тя П, ...5та Просіка- нині вул.Чорнобильська, і ніхто не буде повертати цім вулицям історичних назв, як і з хутором Грушки. Хоча ресторан чи скажімо готель з такою назвою там цілком може бути. А от проспекту Перемоги стару назву Брест-Литосвький цілком можна повернути, тим більш що в кілометрі від нього, на околиці київської Борщагівки, існує маленька, але жвава зараз, вулиця Перемоги, і вона носить таку, цілком доречну назву, бо там всі двоповерхові будиночки будували полонені німці в 1944-му році.
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25.04.2022 20:03 Відповісти
Если улица прежде - до советского переименования - имело нормальное название, то наверно нужно просто возвращать историческое название, а не придумывать улице очередное имя. Или давать имя по истории местности.
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25.04.2022 19:26 Відповісти
В першу чергу мають бути прибрані усі пам'ятники сталінських окупантів та інших дідиваівалі
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25.04.2022 19:44 Відповісти
цілих два пушкіна, як дві купи лайна, треба прибрати з територіїї Києва.(один ще з імперських часів, інший совковий)
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25.04.2022 19:54 Відповісти
 
 