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ПриватБанк у суді з Коломойським підтвердив права власності на головний офіс у Дніпрі

приват

Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) задовольнив апеляційні скарги ПриватБанку та скасував рішення господарського суду Дніпропетровської області. Суд відмовив повністю у позові компанії "Океанмаш", яка намагалася позбавити ПриватБанк права власності на один з офісів у місті Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"Це дуже важлива перемога ПриватБанку ціною 152 млн грн в апеляційному суді, рішення якого набирають законну силу негайно після проголошення, що матиме значення для багатьох подібних судових спорів, пов'язаних з колишніми власниками та екс топ-менеджментом банку", - відзначив Олег Лазовський, керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства.

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Нагадаємо, у листопаді 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ", пов'язаного з ексвласником банку Ігорем Коломойським, щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі.

Автор: 

Апеляційний суд (398) Приватбанк (2435)


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Топ коментарі
+17
с рашистами покончим, доберемся и до бородатой бабушки!
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25.04.2022 15:33
+13
Беня зі своїми мохнатими лапіщами все загрібає... намагається забагатіти під час війни.
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25.04.2022 15:33
+13
****! Кому війна, а Зєліеому шефу баблоси!
Бізнес на крові? Бариги? Альо! 73% - ?
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25.04.2022 15:45
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с рашистами покончим, доберемся и до бородатой бабушки!
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25.04.2022 15:33 Відповісти
Беня зі своїми мохнатими лапіщами все загрібає... намагається забагатіти під час війни.
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25.04.2022 15:33 Відповісти
Шо бєні та продажному суду знову не обломилось?
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25.04.2022 15:34 Відповісти
****! Кому війна, а Зєліеому шефу баблоси!
Бізнес на крові? Бариги? Альо! 73% - ?
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25.04.2022 15:45 Відповісти
потрібно просто передати цього покидька до американської Феміди.
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25.04.2022 15:45 Відповісти
там гундосый вовочка вагончиком идет по делу об отмывании ворованного бабла
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30.04.2022 14:26 Відповісти
А этот упырь никак не угомонится....шакал
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25.04.2022 15:46 Відповісти
Це зелений пи*дець! В Україні війна, а Беня судиться повним ходом з державою. За успішні вибори 2019 видно Беня ще не все отримав(
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25.04.2022 15:47 Відповісти
Маленький але все ж таки програш zе команди .
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25.04.2022 15:50 Відповісти
Я впевнений, що президент, як патріот України своїм указаом націоналізує всі підприємства Бені, який висмоктує з економіки всі соки, який завишає ціни на газ, електроенергію, тепло, феросплави. Звичайно в те приміщення банку забере.
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25.04.2022 15:51 Відповісти
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25.04.2022 16:05 Відповісти
Национализирует, выплатит все долги которые беня навесил на те предприятия - и опять продаст их бене за 1 грн.
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30.04.2022 14:27 Відповісти
кому війна, а хто з державою судиться. Та коли вже те пархата морда вдавиться?
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25.04.2022 16:13 Відповісти
Риторичне запитання: коли будуть брати за сраку суддів, які в першій інстанції виносять подібні рішення?
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25.04.2022 16:14 Відповісти
Два раза прочитал чтобы разобраться кто кого послал за кораблём.
Если правильно понял, то это Беню послали.
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25.04.2022 16:57 Відповісти
ЗЕ - ВЕРНИ ОФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ НА АРМИЮ И ПОСАДИ ***** КОЛОМОКШУ . БЕЗ ЭТОГО ТЫ НЕ ПРЕЗИДЕНТ !
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25.04.2022 17:05 Відповісти
Обменять отдать с доплатой эту гниду на расию
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25.04.2022 17:06 Відповісти
ЗЕ - ВЕРНИ ОФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ НА АРМИЮ И ПОСАДИ ДРУГА ***** КОЛОМОКШУ . БЕЗ ЭТОГО ТЫ НЕ БУДЕШЬ НАСТОЯЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ !
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25.04.2022 17:08 Відповісти
стесняюсь спросить у Верховного: а свободу жулика Бени можна обменять у США на "закрытое небо" или ПВО "Патриоты", за его же счёт, за бабло уведённое у украинцев?
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25.04.2022 17:56 Відповісти
кому війна, а кому гешефт...
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25.04.2022 18:58 Відповісти
 
 