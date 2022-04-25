ПриватБанк у суді з Коломойським підтвердив права власності на головний офіс у Дніпрі
Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) задовольнив апеляційні скарги ПриватБанку та скасував рішення господарського суду Дніпропетровської області. Суд відмовив повністю у позові компанії "Океанмаш", яка намагалася позбавити ПриватБанк права власності на один з офісів у місті Дніпро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
"Це дуже важлива перемога ПриватБанку ціною 152 млн грн в апеляційному суді, рішення якого набирають законну силу негайно після проголошення, що матиме значення для багатьох подібних судових спорів, пов'язаних з колишніми власниками та екс топ-менеджментом банку", - відзначив Олег Лазовський, керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ", пов'язаного з ексвласником банку Ігорем Коломойським, щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі.
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