Україну слід відновлювати за рахунок заморожених російських активів. Це був би добрий кейс для нових агресорів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міжнародні партнери мають знайти рішення щодо можливості здійснювати відновлення України коштом заморожених російських активів.

Про це він зазначив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми матимемо гарантії безпеки від наших партнерів та можливість відновити нашу державу за рахунок заморожених російських активів, ми зможемо сказати, що війна завершена й Україна здобула перемогу", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що відбувається обговорення зі США та іншими партнерами можливості передання Україні заморожених активів Росії.

"Це був би добрий кейс для майбутніх можливих агресорів. Вони всі мають розуміти, що світова спільнота забере всі їхні активи та виплатить їх країні, яка захищається від їх агресії", - додав Шмигаль.

Він наголосив, що важливо знайти таке рішення для України, і згодом зробити його стандартом для майбутнього.

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