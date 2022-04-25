Україну слід відновлювати за рахунок заморожених російських активів. Це був би добрий кейс для нових агресорів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міжнародні партнери мають знайти рішення щодо можливості здійснювати відновлення України коштом заморожених російських активів.
Про це він зазначив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми матимемо гарантії безпеки від наших партнерів та можливість відновити нашу державу за рахунок заморожених російських активів, ми зможемо сказати, що війна завершена й Україна здобула перемогу", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що відбувається обговорення зі США та іншими партнерами можливості передання Україні заморожених активів Росії.
"Це був би добрий кейс для майбутніх можливих агресорів. Вони всі мають розуміти, що світова спільнота забере всі їхні активи та виплатить їх країні, яка захищається від їх агресії", - додав Шмигаль.
Він наголосив, що важливо знайти таке рішення для України, і згодом зробити його стандартом для майбутнього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».
Почувствовали разницу?
Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.
Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.
Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».
Почувствовали разницу?
Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.
Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.
Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
Але, є маленьке АЛЕ!
Під повним міжнародним контролем, бо наші відбудовники від влади продовжать великекрадівництво у вселеньких масштабах!
Альо, Шмигаль! Скажи "Путін - *****"!
Ну скажи...
це припущення.
а прикиньте які ми будемо щасливі якщо нам дадуть 600 ярдів баксів.
30% це ж не багато не мало а 180-200 ярдів долярів.
і це вже буде реальність...