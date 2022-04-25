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Україну слід відновлювати за рахунок заморожених російських активів. Це був би добрий кейс для нових агресорів, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міжнародні партнери мають знайти рішення щодо можливості здійснювати відновлення України коштом заморожених російських активів.

Про це він зазначив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми матимемо гарантії безпеки від наших партнерів та можливість відновити нашу державу за рахунок заморожених російських активів, ми зможемо сказати, що війна завершена й Україна здобула перемогу", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що відбувається обговорення зі США та іншими партнерами можливості передання Україні заморожених активів Росії.

"Це був би добрий кейс для майбутніх можливих агресорів. Вони всі мають розуміти, що світова спільнота забере всі їхні активи та виплатить їх країні, яка захищається від їх агресії", - додав Шмигаль.

Він наголосив, що важливо знайти таке рішення для України, і згодом зробити його стандартом для майбутнього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує на заморожені російські активи як на частину репарацій, - міністр фінансів Марченко

Автор: 

росія (65360) фінансування (3128) Шмигаль Денис (4602) репарації (63)


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Топ коментарі
+7
так і повинно бути!

Але, є маленьке АЛЕ!

Під повним міжнародним контролем, бо наші відбудовники від влади продовжать великекрадівництво у вселеньких масштабах!
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25.04.2022 15:47
+4
Дурить нас п. Шмигаль... https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html

"Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
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25.04.2022 15:40
+2
Для чого ці пустопорожні балачки. Уряд зобов'язаний добиватись в міжнародних судах рішень на користь України.
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25.04.2022 15:40
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Дурить нас п. Шмигаль... https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html

"Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
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25.04.2022 15:40 Відповісти
стаття повністтю адекватна, ЗЕля, зроби щось корисне для країни, поки ти хоть щось важиш!
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25.04.2022 15:52 Відповісти
гондон кацапский кто все это начал? такие такие как ты русськие ********
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25.04.2022 19:11 Відповісти
Для чого ці пустопорожні балачки. Уряд зобов'язаний добиватись в міжнародних судах рішень на користь України.
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25.04.2022 15:40 Відповісти
Не "кейс", а "пюпитр"...
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25.04.2022 15:44 Відповісти
Дурить нас Шмигаль...

Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
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25.04.2022 15:46 Відповісти
так і повинно бути!

Але, є маленьке АЛЕ!

Під повним міжнародним контролем, бо наші відбудовники від влади продовжать великекрадівництво у вселеньких масштабах!
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25.04.2022 15:47 Відповісти
"Нові агресори" - це молдовани?
Альо, Шмигаль! Скажи "Путін - *****"!
Ну скажи...
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25.04.2022 15:47 Відповісти
на дорозі зкомуниздили з 160 ярдів гривень близько 30%,
це припущення.
а прикиньте які ми будемо щасливі якщо нам дадуть 600 ярдів баксів.
30% це ж не багато не мало а 180-200 ярдів долярів.
і це вже буде реальність...
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25.04.2022 15:49 Відповісти
Навіть шмигалястого виродка іноді навідують адекватні думки, які не шкодять Україні і українцям. Залишилась дрібничка, - втілити їх в життя. Ну хоч щось ця зграя має ж зробити доброго для українського люду...
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25.04.2022 15:49 Відповісти
А теперь о том как это будет реально: через пару дней ждем комиссию у себя в пятиэтажке в г. Ахтырке. Будут осматривать поврежденные окна (слава богу грады упали во двор. Целый пакет из 40 выстрелов. Сам ходил считал воронки. От града они не большие). Так вот уже прошла инфа, что поврежденные кацапами застекленные балконы никто обсчитывать не будет т.к. строительными какими то нормами застеклять балкон нельзя. Значит в общую площадь квартиры площадь балкона вносить можно, а застеклять нельзя. И это только начало. Представляю как будут бабло налогоплательщиков дерибанить. Какие откаты там будут. Самое простенькое окно на кухню уже в районе 10000 грн. Кому война, а кому...
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25.04.2022 15:54 Відповісти
Теля ще в дупі, а вони вже з довбнею стоять
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25.04.2022 17:49 Відповісти
нужно убирать эту зеленую власть а то репараций нам не видать..
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25.04.2022 19:14 Відповісти
 
 