Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, - Міноборони

За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

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"Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет", - сказав речник МОУ.