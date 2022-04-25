Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, - Міноборони
За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
"Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет", - сказав речник МОУ.
Топ коментарі
+21 Alex Alex #500309
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потужність залпу! я не військовий, але маю більше тями ніж журналіст, що пише на військову тему. вільше не пиши!
тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
Нема Нептунів?
Зате асвальт ... ні, був; бо й того нема.
А всілякі дмитрики-зедебоби не хочуть, щоб їм нагадували.... Хоча, нам нагадують оті касапські ракети, по десятку за день...
По вашим словам, дороги в Украине не нужны? все на военку нужно было? Как в срассии? дорог нет в радиусе дальше 100 километров от Москвы,но зато ракет полно...
Кто знал и расчитывал что моль решила воевать?
По-друге - дороги потріьні. Але не за рахунок безпеки. Краще менше доріг - але з можливістю захищатися від орків.
По-третє - як не знали, що моль піде знову нападати? Ну, хіба що - якщо на великому крадівництві шаурму та шашлики жерти і не слухати попереджень, не те що Порошенка, чи навіть розвідника Бурби; а навіть директора ЦРУ У.Бернса...
А то что Нептуном МацКву потопили это за гранью фантастики...!
Запасів у них на роки. Тому морально готуйтесь до марафону і до ракетних обстрілів як до буденних речей на найближчі роки.
А для потопления носителей КР чф на сегодня нужно минимум 12 нептунов. В составе чф рф есть три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М", которые могут нести до 8 КР - "Грайворон", "Орехово-зуево" и "Вышний Волочек". Ну, и три фрегата проекта 11356, которые также могут нести 8 КР "Калибр" - "адмирал эссен", "адмирал григорович" и "адмирал макаров". Это если не считать ПЛ, которые тоже могут нести КР.
Что бы их потопить гарантированно, нужно в каждый борт выпустить по два нептуна одновременно. В МКР было бы достаточно и одной, но из-за наличия установки "Дуэт" есть небольшая вероятность повреждения/уничтожения одного нептуна на конечной стадии полёта.
Может есть еще четвёртый МКР "Ингушетия", но я не знаю, что с ним, и где находится. Не интересовался.