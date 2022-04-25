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Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, - Міноборони

мотузяник

За даними української розвідки, у Чорному морі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.

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"Відзначу, що за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет", - сказав речник МОУ.

Автор: 

крилаті ракети (1073) Міноборони (7409) Чорноморський флот рф (625) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+21
куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 16:09
+19
Нема чим ті корита потопити?
Нема Нептунів?
Зате асвальт ... ні, був; бо й того нема.
А всілякі дмитрики-зедебоби не хочуть, щоб їм нагадували.... Хоча, нам нагадують оті касапські ракети, по десятку за день...
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25.04.2022 16:10
+11
По-перше, якщо ще залишилось пару ракет (яких бережуть "на крайній випадок") - то це ще не означає, що вони є.
По-друге - дороги потріьні. Але не за рахунок безпеки. Краще менше доріг - але з можливістю захищатися від орків.
По-третє - як не знали, що моль піде знову нападати? Ну, хіба що - якщо на великому крадівництві шаурму та шашлики жерти і не слухати попереджень, не те що Порошенка, чи навіть розвідника Бурби; а навіть директора ЦРУ У.Бернса...
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25.04.2022 16:57
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журналісте, ти ніколи не станеш людиної, йди вчись знову!
потужність залпу! я не військовий, але маю більше тями ніж журналіст, що пише на військову тему. вільше не пиши!
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25.04.2022 16:06 Відповісти
Зміст ви же зрозуміли?
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25.04.2022 16:29 Відповісти
Якби ще пару носіїв згоріли, та затонули при буксируванні у шторм...
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25.04.2022 16:08 Відповісти
куЧмо передавав руSSкім українськi балістичні та крилаті ракети за "знижку" на газ...

тепер ця "знижка" прилітає в Одесу, Харків, Маріуполь....і на Львів...
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25.04.2022 16:09 Відповісти
Кравчук
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25.04.2022 16:55 Відповісти
Ну так надо равнять козыри.Подлодки и сами утонут.А с надводными опыт есть...
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25.04.2022 16:09 Відповісти
Нема чим ті корита потопити?
Нема Нептунів?
Зате асвальт ... ні, був; бо й того нема.
А всілякі дмитрики-зедебоби не хочуть, щоб їм нагадували.... Хоча, нам нагадують оті касапські ракети, по десятку за день...
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25.04.2022 16:10 Відповісти
А кто сказал что Нептунов нет? Лишь бы ляпнуть?

По вашим словам, дороги в Украине не нужны? все на военку нужно было? Как в срассии? дорог нет в радиусе дальше 100 километров от Москвы,но зато ракет полно...
Кто знал и расчитывал что моль решила воевать?
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25.04.2022 16:25 Відповісти
Ніхто не міг передбачити що вони через кордон Беларусі зайдуть. Хоча це було передбачуваного.
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25.04.2022 16:31 Відповісти
Після 2014 року не передбачати цього міг тільки повний ідіот.
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25.04.2022 16:49 Відповісти
По-перше, якщо ще залишилось пару ракет (яких бережуть "на крайній випадок") - то це ще не означає, що вони є.
По-друге - дороги потріьні. Але не за рахунок безпеки. Краще менше доріг - але з можливістю захищатися від орків.
По-третє - як не знали, що моль піде знову нападати? Ну, хіба що - якщо на великому крадівництві шаурму та шашлики жерти і не слухати попереджень, не те що Порошенка, чи навіть розвідника Бурби; а навіть директора ЦРУ У.Бернса...
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25.04.2022 16:57 Відповісти
А шугануть по ним никак?
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25.04.2022 16:13 Відповісти
8 носіїв - це двічі по два Нептуна... чи Гарпуна.
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25.04.2022 16:16 Відповісти
это не крейсера - там и одного Нептуна хватит...
А то что Нептуном МацКву потопили это за гранью фантастики...!
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25.04.2022 16:43 Відповісти
Найбільш цікаво, чому не нищать всі ці корита в бухтах Севастополя? Там навіть від Одеси лише 300 км по прямій, від Очакова - ще ближче.
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25.04.2022 16:53 Відповісти
Всі хто думає, що у росії скоро закінчаться ракети чи танки чи літаки чи м*ясо...мушу вас розчарувати.

Запасів у них на роки. Тому морально готуйтесь до марафону і до ракетних обстрілів як до буденних речей на найближчі роки.
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25.04.2022 16:32 Відповісти
Если наступать и владеть инициативой то стрелять будут уже по Смоленску, Воронежу, Ростову и нижнему Новгороду. Надо не ждать а бить
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25.04.2022 17:49 Відповісти
Чому не довбанути по стоянці кацапокорит в Севастополі? Мацкву ж змогли. ТТХ частини ракет дозволяють бити з того ж Очакова (ті ж Нептуни, Гарпуни - наче добивають нормально) - можливо, просто не вистачає, не знаю... Але якщо вони є, то навіщо чекати ударів по нашим містам, а не знищити частину того лайна прямо в лігві превентивно?
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25.04.2022 16:48 Відповісти
де взяти ті нептуни якщо по приходу зелені, їх перестали випускати, РАКЕТНУ ПРОГРАМУ заморозили
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25.04.2022 17:05 Відповісти
Здається, дальності Нептунів та Гарпунів достатньо, що запускати з-під Очакова і топити те лайно безпосередньо в бухтах Севастополя. Чому чекають ударів по нашим містам - ХЗ, можливо недостатня кількість ракет?
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25.04.2022 16:52 Відповісти
ну, что касается RGM-84 (именно в береговом исполнении), то его нам никто дать не может, потому что ни у кого его нет ).
А для потопления носителей КР чф на сегодня нужно минимум 12 нептунов. В составе чф рф есть три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М", которые могут нести до 8 КР - "Грайворон", "Орехово-зуево" и "Вышний Волочек". Ну, и три фрегата проекта 11356, которые также могут нести 8 КР "Калибр" - "адмирал эссен", "адмирал григорович" и "адмирал макаров". Это если не считать ПЛ, которые тоже могут нести КР.

Что бы их потопить гарантированно, нужно в каждый борт выпустить по два нептуна одновременно. В МКР было бы достаточно и одной, но из-за наличия установки "Дуэт" есть небольшая вероятность повреждения/уничтожения одного нептуна на конечной стадии полёта.
Может есть еще четвёртый МКР "Ингушетия", но я не знаю, что с ним, и где находится. Не интересовался.
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25.04.2022 18:41 Відповісти
Нужно их всех послать за русским военным кораблем !
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25.04.2022 17:07 Відповісти
а можно под покровом ночи ударить "нептуном" по "кунникову" или "григоровичу" там какому-нибудь? а то я неспокойно сплю.
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25.04.2022 18:07 Відповісти
Чому дозволяють рашистському катамарану порпатись на потопленій Москві Москалі піднімуть ракети, які в герметичних тубусах. Нептуни всьо чи договорнячок?
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26.04.2022 00:44 Відповісти
 
 